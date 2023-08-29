Никита Михайлов: «У Горбачевой и Федченко не было никаких конфликтов, все нормально было. И переезжать никто не собирался»
Хореограф Никита Михайлов заявил, что у Федченко и Горбачевой не было конфликтов.
Чемпионка России среди юниоров Алина Горбачева, тренирующаяся у Софьи Федченко, пропала накануне около 19 часов после того, как вышла с катка «Чкалов Арена». Последний раз камеры зафиксировали ее по адресу Волоколамское шоссе, владение 67.
Бабушка фигуристки в интервью «Комсомольской правде» заявила, что внучка «поругалась с тренером и ушла».
«Не было никаких конфликтов, все нормально было. И переезжать никто не собирался.
Насчет соревнований точно не скажу, возможно, Алина должна была участвовать в так называемых контрольных прокатах для фигуристов в Москве», – сказал Михайлов, работающий с группой Федченко.
В Москве пропала 16-летняя фигуристка Алина Горбачева. Что известно?
"О том, что между Федченко и Горбачёвой всё было в порядке, заявила RT и тренер по фигурному катанию Валерия Егорова: «Ни о чём таком я не знаю, перед прокатом у них всё было нормально»."
Так что давайте сначала подождём окончательного развития событий, а потом уже перейдем к оскорблениям (при желании).