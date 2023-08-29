Никита Михайлов: «У Горбачевой и Федченко не было никаких конфликтов, все нормально было. И переезжать никто не собирался»

Хореограф Никита Михайлов заявил, что у Федченко и Горбачевой не было конфликтов.

Чемпионка России среди юниоров Алина Горбачева, тренирующаяся у , пропала накануне около 19 часов после того, как вышла с катка «Чкалов Арена». Последний раз камеры зафиксировали ее по адресу Волоколамское шоссе, владение 67.

Бабушка фигуристки в интервью «Комсомольской правде» заявила, что внучка «поругалась с тренером и ушла».

«Не было никаких конфликтов, все нормально было. И переезжать никто не собирался.

Насчет соревнований точно не скажу, возможно, Алина должна была участвовать в так называемых контрольных прокатах для фигуристов в Москве», – сказал Михайлов, работающий с группой Федченко.

В Москве пропала 16-летняя фигуристка Алина Горбачева. Что известно?