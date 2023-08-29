Никита Михайлов: «У Горбачевой и Федченко не было никаких конфликтов, все нормально было. И переезжать никто не собирался»

Теги сборная России происшествия женское катание Никита Михайлов Алина Горбачева Софья Федченко Фигурное катание

Хореограф Никита Михайлов заявил, что у Федченко и Горбачевой не было конфликтов.

Чемпионка России среди юниоров Алина Горбачева, тренирующаяся у Софьи Федченко, пропала накануне около 19 часов после того, как вышла с катка «Чкалов Арена». Последний раз камеры зафиксировали ее по адресу Волоколамское шоссе, владение 67.

Бабушка фигуристки в интервью «Комсомольской правде» заявила, что внучка «поругалась с тренером и ушла». 

«Не было никаких конфликтов, все нормально было. И переезжать никто не собирался.

Насчет соревнований точно не скажу, возможно, Алина должна была участвовать в так называемых контрольных прокатах для фигуристов в Москве», – сказал Михайлов, работающий с группой Федченко. 

В Москве пропала 16-летняя фигуристка Алина Горбачева. Что известно?

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22 комментария

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Sportsfan
Не знаю даже, что лучше. Лучше, наверное, чтобы версия с конфликтом подтвердилась - больше надежд, что девочка найдется живой.
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ribikorto
Откуда Никита Михайлов может знать что происходило прямо перед пропажей? И вообще он даже не постоянный член команды а приглашенный постановщик. Он сегодня с Горбачевой работает, завтра с Кондратюком, а послезавтра ставит шоу.
+18
-2
+16
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Katerina Sunny
Пусть Алина найдётся живой и выступит и на КП и на соревнованиях в сезоне.
+15
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Девочка с севера
Он что, тоже с ними живёт?
+10
-2
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Алеся Ткаченко
А он откуда знает?Он с ними жил что ли?
+9
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Iuliia Timofeyeva
Ответ Оригинальный Ник
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еще как ищут. у нас в Ростове году в 2012 пропала девочка Даша, ее украл какой-то псих, девочку нашли. весь город искал, все стояли на ушах. можете почитать об этом деле. не надо ля-ля, всех ищут, но не про всех обязан писать спортивный сайт, если ребенок отношения к спорту не имел, то это а)глупо б)спорт сайт на этом не специализируется и не должен превращаться в это
+8
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Леди Брэкнелл
Пишут, что она может прятаться у одного из своих друзей. Пусть так и будет 🙏
+9
-4
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victoire
Ответ Люблю спортс
Ого, сколько минусов. Если никакого конфликта у них не было, то для она тогда якобы, как пишут у кого-то прячется или другие версии? Логика у людей совсем не работает.
Потому что когда пропал ребёнок, то есть два основных варианта развития событий - он в беде или обиделся на близких и прячется у друзей. Очень хочется верить во второй.
+4
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Лакс
так же и там же:
"О том, что между Федченко и Горбачёвой всё было в порядке, заявила RT и тренер по фигурному катанию Валерия Егорова: «Ни о чём таком я не знаю, перед прокатом у них всё было нормально»."
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Кирилл Шарапов
Ответ Люблю спортс
Ого, сколько минусов. Если никакого конфликта у них не было, то для она тогда якобы, как пишут у кого-то прячется или другие версии? Логика у людей совсем не работает.
Ещё нет никаких доказательств и фактов, так что минусы идут за "лжеца". Просто комментарии от бабушки, которая 3 года уже не общается с внучкой.
Так что давайте сначала подождём окончательного развития событий, а потом уже перейдем к оскорблениям (при желании).
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Gemma157
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Ответ Оригинальный Ник
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Как бы цинично это не звучало, но когда что-то плохое случается с известным человеком, то это всегда получает гораздо бóльший резонанс, чем в случае обычных граждан. С этим надо смириться и принять
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Лека-Лека
Ответ Nokolay Fomi4ev
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А если сейчас Плющ напишет слова в поддержку Алины и Софьи, ты его как назовешь?
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Леди Брэкнелл
Ответ Алеся Ткаченко
А зачем ей прятаться,если все хорошо было?
А все хорошо было? Я не в курсе.
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Алеся Ткаченко
Ответ Леди Брэкнелл
Пишут, что она может прятаться у одного из своих друзей. Пусть так и будет 🙏
А зачем ей прятаться,если все хорошо было?
+3
-1
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Люблю спортс
Ответ Nokolay Fomi4ev
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Ого, сколько минусов. Если никакого конфликта у них не было, то для она тогда якобы, как пишут у кого-то прячется или другие версии? Логика у людей совсем не работает.
+7
-7
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Nokolay Fomi4ev
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Люблю спортс
Ого, сколько минусов. Если никакого конфликта у них не было, то для она тогда якобы, как пишут у кого-то прячется или другие версии? Логика у людей совсем не работает.
Логика у них работает, просто они сами отбеливать Федченко рады.
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-6
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Iuliia Timofeyeva
Ответ Оригинальный Ник
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А про оьычных детей должен писать спортивный сайт? что?
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Natalia Solomakha
Да откуда кто со стороны может знать, что у них там было? Чтобы сейчас с уверенностью петь, что все нормально.
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Лека-Лека
А если сейчас Плющ напишет слова в поддержку Алины и Софьи, ты его как назовешь?
Так это сам Плющ и пишет под этим ником.
+4
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