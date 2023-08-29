Чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров Алина Горбачева пропала в Москве
Фигуристка Алина Горбачева пропала в Москве.
Об этом сообщила мама 16-летней спортсменки.
Горбачева пропала накануне около 19 часов. Фигуристка вышла с катка на «Чкалов Арене» и ушла в сторону Владимирской церкви. Последний раз камеры зафиксировали спортсменку по адресу Волоколамское шоссе, владение 67.
«По Алине пока никакой информации нет. Пока ищем, есть только записи с камер, как она вошла в парк и больше ничего. Сейчас приехал кинолог с собакой, будут искать. Но уже прошло много времени», – сказала Екатерина Горбачева.
Алина Горбачева – чемпионка России среди юниоров 2023 года.
Все, кто располагает какой-либо информацией об Алине, могут обратиться по следующим номерам телефонов:
+79288423310 (Екатерина, мама Алины)
+79163949142 (Софья Федченко, тренер)
Интервью-знакомство с 27-летним тренером, чья победа удивила нашу фигурку и разозлила Плющенко
«Эта крошка катается как лютый зверь». 15-летняя фигуристка очаровала Тарасову на Кубке Первого канала
Посмотрел, на берегу Москва реки этот минипарк
Только бы нашлась живой и здоровой!
Вещи юной фигуристки обнаружили только что на Покровской набережной. Самой Алины рядом нет.
Алина уже не маленький ребёнок, а подросток, девушка 16 лет, может уже гулять одна.
Хочется верить, что не случилось ничего ужасного, просто ссора, подростковый бунт.
Девочка найдётся, вернётся и всё объяснит.