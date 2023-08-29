Чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров Алина Горбачева пропала в Москве

Теги сборная России происшествия женское катание Алина Горбачева Фигурное катание

Фигуристка Алина Горбачева пропала в Москве.

Об этом сообщила мама 16-летней спортсменки.

Горбачева пропала накануне около 19 часов. Фигуристка вышла с катка на «Чкалов Арене» и ушла в сторону Владимирской церкви. Последний раз камеры зафиксировали спортсменку по адресу Волоколамское шоссе, владение 67.

«По Алине пока никакой информации нет. Пока ищем, есть только записи с камер, как она вошла в парк и больше ничего. Сейчас приехал кинолог с собакой, будут искать. Но уже прошло много времени», – сказала Екатерина Горбачева.

Алина Горбачева – чемпионка России среди юниоров 2023 года.

Все, кто располагает какой-либо информацией об Алине, могут обратиться по следующим номерам телефонов:

+79288423310 (Екатерина, мама Алины)

+79163949142 (Софья Федченко, тренер)

Интервью-знакомство с 27-летним тренером, чья победа удивила нашу фигурку и разозлила Плющенко

«Эта крошка катается как лютый зверь». 15-летняя фигуристка очаровала Тарасову на Кубке Первого канала

Материалы по теме

120 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
S Olga
Жесть какая! Будем надеяться на лучшее.
+85
-1
+84
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Заяц НеСудьбы
Очень надеюсь, что это просто трудный возраст и подростковый бунт, а не что-то ужасное. Алина, найдись! :(
+74
-1
+73
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Леди Брэкнелл
Ужас, в парке пропала вечером. Господи, помоги 🙏
+71
-1
+70
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lana Kazakova
Пусть всё обойдётся. Пусть найдётся живая и здоровая.
+41
-1
+40
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кошка Матраскина
Какой ужас! Очень надеюсь что девочка просто на что-то обиделась и решила потеряться! Не дай Бог случиться плохому!!!
+33
-1
+32
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Katerina Sunny
Алина, вернись живой и здоровой домой.
+27
-1
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ярик01
Хера себе. Так то система распознавание лиц в Москве работает, если бы где вне парка появилась бы, нашли
Посмотрел, на берегу Москва реки этот минипарк
+24
-1
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Delirium
Ответ Ярик01
Хера себе. Так то система распознавание лиц в Москве работает, если бы где вне парка появилась бы, нашли Посмотрел, на берегу Москва реки этот минипарк
Камер в Москве много, да. То, что она вошла и не вышла из парка навевает самые мрачные мысли.
+22
-1
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
АннаФ
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Кошмар какой
Только бы нашлась живой и здоровой!
+18
-1
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Агата Вемура
Надеюсь это обычный подростковый бунт, а не извращенец с имиджборда. Наших фигуристок постоянно сталкерят и поджидают у катков. Чтобы вы не думали что у них всё так радужно. Недавно был скандал со сталкером Хромых, теперь это... надеюсь всё обойдётся🙏🙏
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
КатеринаНовикова
Господи помоги….
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ярик01
Ответ Delirium
Камер в Москве много, да. То, что она вошла и не вышла из парка навевает самые мрачные мысли.
Там по адресу показывает слишком маленький парк для мрачных мыслей, вот не утонула бы
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vera Goncharova
господи, какой ужас! надеюсь на лучший исход событий! пожалуйста, не звоните маме просто так, только если действительно будет ценная информация!!
+18
-2
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Оксана Иванова
Ответ Jessi
Так у тренера спросите, с мамой же она давно не живет
Ну, поди полиция не глупее комментаторов и первым делом допросила тренера, с которым девочка проживала
+16
-2
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Татьяна Попова
Телеграм пишет 😱

Вещи юной фигуристки обнаружили только что на Покровской набережной. Самой Алины рядом нет.
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ягун Ягунини
Ужас какой то(((( Лишь бы всё обошлось...
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bolelschiza
Господи, лишь бы всё было хорошо 🙏
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sinson
Надеюсь просто повздорила с тренером 🙏 верится, что все обойдётся!
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
severyanka
Найдись малышка! 🙏🙏🙏
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Olya Ru
Надеюсь федерация окажет максимальную поддержку в поиске и применит все связи!!!
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Olga.t
Ответ Black&White
Надеюсь, Алина найдется как можно скорее. Талантливые дети должны быть под присмотром.
Все дети должны быть под присмотром и не должны пропадать.
Алина уже не маленький ребёнок, а подросток, девушка 16 лет, может уже гулять одна.
Хочется верить, что не случилось ничего ужасного, просто ссора, подростковый бунт.
Девочка найдётся, вернётся и всё объяснит.
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AllaS
Ну, думаю все силы брошены на поиски . Хоть бы это был просто подростковый юношеский максимализм . И девочка решила спрятаться от взрослых , не найдя понимания . Ведь все сложно у неё во взаимоотношениях с родителями и почему-то она долго проживает с тренером . Может просто не понятки . Уехала к подруге и не даёт знать о себе. Вот пусть такая версия и будет действенной. Успешных поисков и быстро найти Алину.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Raduga
Блин. Надеюсь, просто где-то загуляла(
+13
-4
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лилибет
Какой кошмар,звучит очень страшно,потерялась вечером в парке вне видимости камер 😭 Хоть бы нашлась девочка и надеюсь все обойдется 🙏
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gilonjon862
Думаю тут без криминала. Подростки часто сбегают из дома, а в случае с Алиной и её необычной ситуацией вероятность такого срыва возрастает(кстати тревогу бьёт именно мама, о которой было сказано много плохого весной)
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий