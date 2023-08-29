Чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров Алина Горбачева пропала в Москве

Фигуристка Алина Горбачева пропала в Москве.

Об этом сообщила мама 16-летней спортсменки.

Горбачева пропала накануне около 19 часов. Фигуристка вышла с катка на «Чкалов Арене» и ушла в сторону Владимирской церкви. Последний раз камеры зафиксировали спортсменку по адресу Волоколамское шоссе, владение 67.

«По Алине пока никакой информации нет. Пока ищем, есть только записи с камер, как она вошла в парк и больше ничего. Сейчас приехал кинолог с собакой, будут искать. Но уже прошло много времени», – сказала Екатерина Горбачева.

Алина Горбачева – чемпионка России среди юниоров 2023 года.

Все, кто располагает какой-либо информацией об Алине, могут обратиться по следующим номерам телефонов:

+79288423310 (Екатерина, мама Алины)

+79163949142 (Софья Федченко, тренер)

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