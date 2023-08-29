Следственный комитет начал проверку после исчезновения Горбачевой

Теги сборная России происшествия женское катание Алина Горбачева Фигурное катание

СК начал доследственную проверку после исчезновения фигуристки Алины Горбачевой.

16-летняя спортсменка пропала накануне в Москве около 19 часов. Фигуристка вышла с катка на «Чкалов Арене» и ушла в сторону Владимирской церкви. Последний раз камеры зафиксировали Горбачеву по адресу Волоколамское шоссе, владение 67.

Сегодня на Покровской набережной были обнаружены вещи фигуристки.

«Организовано проведение доследственной проверки», – сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета РФ.

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86 комментариев

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Jessi
Ответ Valdai
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А что, лучше бы это произошло с другой , менее достойной и перспективной?
+47
-4
+43
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Olga.t
Оперативно реагируют, уже хорошо.
Всё-таки надежда на то, что девочка прячется у подруги какой-нибудь.
Настораживает только тот факт, что оставлены личные вещи на набережной.
+34
-6
+28
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EmperorNazer
Очень пугает тот факт, что ее вещи нашли на набережной. По сути, это исключает версию, что Алина просто убежала к какой-нибудь подружке после ссоры. Надеюсь, поиски в ближайшее время увенчаются успехом.
+25
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Jessi
Ответ S Olga
В какой-то ветке писали, что нашлась. Неужели утка?
написано, что это фейк
+24
-2
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помада Терезы
Ответ Valdai
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А если бы это произошло с неизвестной Машей, то было бы лучше? Тут хотя бы огласка большая и шансов больше, что найдется
+23
-2
+21
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Jessi
Ответ Olga.t
Оперативно реагируют, уже хорошо. Всё-таки надежда на то, что девочка прячется у подруги какой-нибудь. Настораживает только тот факт, что оставлены личные вещи на набережной.
Если подруга адекватная, то давно должна была сообщить матери или полицию
+20
-2
+18
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Ayla
Ответ EmperorNazer
Очень пугает тот факт, что ее вещи нашли на набережной. По сути, это исключает версию, что Алина просто убежала к какой-нибудь подружке после ссоры. Надеюсь, поиски в ближайшее время увенчаются успехом.
да, страшно заходить и читать, потому что в голове уже понимаешь, что к чему((
+18
-1
+17
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ТутберидзеБотка
Кошмар какой... Найдись, Алина! Пусть все будет хорошо!
+18
-2
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lenson
Если нашли вещи и 20 000 нетронутые, то тут к сожалению уже ничего хорошего
+17
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Eva2426
Господи, спаси и сохрани! Не могу ничего делать, сижу как вкопанная! Те, кто в такой момент обвиняют тренера и маму, считаю провокаторами. В такой момент нужно только молиться, пусть Алина скорее найдется, живая и невредимая!
+14
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Delirium
Ответ Meowow
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Что вы вообще несете? При чем тут домики Плющенко вообще?
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Ярик01
Юные фигуристки сообщают о странном мужчине, который преследовал их на Покровской набережной у "Чкалов-арены". Там, где последний раз видели 16-летнюю Алину Горбачёву. Об этом нам рассказала одна из воспитанниц спорткомплекса.
Рядом с местом, где нашли вещи чемпионки среди юниоров, остались следы недавнего пикника. По словам местных жителей, у воды часто устраивали посиделки мигранты и асоциальные личности — рядом расположены несколько строек.
(c) Mash.

Какая-то надежда, что не в воде, а где-нибудь и у кого-нибудь проснётся, но живая, есть.
+13
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Ayla
Даже делать ничего не могу, настолько тяжело.. думала, что хуже ситуации с Романом быть не может и вот...
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Лека-Лека
Господи, только бы она нашлась!
Нашлась живой и здоровой.
Бедная мама! Бедная Софья!
Врагу такого не пожелаешь.

Молю все высшие силы, чтобы с Алинкой все было хорошо.
+12
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Sky Smoker
Ответ Lana Kazakova
Надеюсь, что помимо этого ещё и ЛизуАлерт подключили к поискам.
Подключили еще пару часов назад.
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Ayla
Ответ Ярик01
Юные фигуристки сообщают о странном мужчине, который преследовал их на Покровской набережной у "Чкалов-арены". Там, где последний раз видели 16-летнюю Алину Горбачёву. Об этом нам рассказала одна из воспитанниц спорткомплекса. Рядом с местом, где нашли вещи чемпионки среди юниоров, остались следы недавнего пикника. По словам местных жителей, у воды часто устраивали посиделки мигранты и асоциальные личности — рядом расположены несколько строек. (c) Mash. Какая-то надежда, что не в воде, а где-нибудь и у кого-нибудь проснётся, но живая, есть.
тот случай, когда плохая новость вроде как и не совсем плохая.. будем надеяться
+6
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Sebilya Fezaziyeva
Надеюсь, Алина найдется живая и здоровая🙏
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kristyfklvr
Господи, хоть бы нашлась живая и здоровая! Надеюсь, это просто подростковый бунт, а не что-то страшное
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Delirium
Ответ Стюардесс по имени Жанн
Комментарий удален модератором
Так ты чемпионом России по юниорам не был.
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Tania09**
Это что за ужас? Надеюсь девочка жива и здорова.
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Лия Романова
хорошо, что реагируют быстро и подключились и ЛизаАлерт и МЧС. Надеемся на лучшее
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Даша Лавренова
Видимо новость о том, что Алина нашлась, была вбросом. Очень жаль и снова тревожно
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Lana Kazakova
Надеюсь, что помимо этого ещё и ЛизуАлерт подключили к поискам.
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nina1212
Ответ Олег Васильев
догоняла её на 3А, не всем даётся этот прыжок, Саша сколько четверных прыгала, а триксель так и не смогла. Ну и само собой не должен ребёнок жить с тренером, то в общаге, то ещё где-то. Ещё смеялись над Плющенко и его домиками рядом с катком, а ведь специально всё сделано для спортсменов, чтобы могли с родителями там жить
кто там у Плющенко с родителями живет??
там номера под сдачу
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S Olga
В какой-то ветке писали, что нашлась. Неужели утка?
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