Следственный комитет начал проверку после исчезновения Горбачевой
СК начал доследственную проверку после исчезновения фигуристки Алины Горбачевой.
16-летняя спортсменка пропала накануне в Москве около 19 часов. Фигуристка вышла с катка на «Чкалов Арене» и ушла в сторону Владимирской церкви. Последний раз камеры зафиксировали Горбачеву по адресу Волоколамское шоссе, владение 67.
Сегодня на Покровской набережной были обнаружены вещи фигуристки.
«Организовано проведение доследственной проверки», – сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета РФ.
Всё-таки надежда на то, что девочка прячется у подруги какой-нибудь.
Настораживает только тот факт, что оставлены личные вещи на набережной.
Рядом с местом, где нашли вещи чемпионки среди юниоров, остались следы недавнего пикника. По словам местных жителей, у воды часто устраивали посиделки мигранты и асоциальные личности — рядом расположены несколько строек.
(c) Mash.
Какая-то надежда, что не в воде, а где-нибудь и у кого-нибудь проснётся, но живая, есть.
Нашлась живой и здоровой.
Бедная мама! Бедная Софья!
Врагу такого не пожелаешь.
Молю все высшие силы, чтобы с Алинкой все было хорошо.
там номера под сдачу