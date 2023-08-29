Следственный комитет начал проверку после исчезновения Горбачевой

СК начал доследственную проверку после исчезновения фигуристки Алины Горбачевой.

16-летняя спортсменка пропала накануне в Москве около 19 часов. Фигуристка вышла с катка на «Чкалов Арене» и ушла в сторону Владимирской церкви. Последний раз камеры зафиксировали Горбачеву по адресу Волоколамское шоссе, владение 67.

Сегодня на Покровской набережной были обнаружены вещи фигуристки.

«Организовано проведение доследственной проверки», – сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета РФ.