Председатель Следственного комитета Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу об исчезновении фигуристки Горбачевой
Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу об исчезновении фигуристки Алины Горбачевой.
Об этом сообщает телеграм-канал Следственного комитета России.
СК возбудил дело об убийстве после того, как Горбачева накануне пропала.
Прокуратура Москвы сообщила, что фигуристка сегодня днем заходила в одно из кафе на Волоколамском шоссе. Ведомство опубликовало видео с девушкой.
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкин А.И. поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Москве Ярошу С.М. доложить об установленных в ходе следствия обстоятельствах и мерах, направленных на розыск несовершеннолетней.
Расследование уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», – говорится в сообщении.
В Москве пропала 16-летняя фигуристка Алина Горбачева – сегодня днем ее видели в кафе. Что известно?
Установлено местонахождение Алины Горбачёвой!
Заявление прокуратуры Москвы: «Местонахождение 16-летней спортсменки установлено в кинотеатре одного из торговых центров. По предварительной информации каких-либо противоправных действий в отношении неё не совершено. В настоящее время её жизни и здоровью ничего не угрожает».
Понятно ребенок, но не 8 лет. Тем более как пишут спортсмены взрослеют рано.
Не красивый поступок , но очень рада, что с ней все хорошо)
Но как Алина могла целые сутки ничего не сообщать близким о себе?! Даже, если допустить, что она поссорилась с тренером, но вот так исчезнуть - это бессердечно с её стороны. Неужели не понимала, что её станут искать?! Вся эта история будет уроком для неё и окружающих. Но как бы всё случившееся не имело негативных последствий для фигуристки...
Она нашлась.
Доклад закончил
Да, у нее могут быть веские причины для такого поведения, но она могла бы обратиться за помощью, а не ставить весь город на уши.
Но в16 лет и спросить надо , у спортсменов в этом возрасте проходят международные соревнования , они бывают на ОИ, ЧМ, ЧЕ и прочих соревнованиях и дисциплина им знакома должна быть .
Чтобы не произошло, поссорилась или досадить хотела или хотела , чтобы все искали , такие случаи бывают обычно с не занятыми делом подростками . А она же спортсменка и серьёзный человек , такое производила впечатление .
На уши весь город поставила .
Конечно будут разбираться. Но спрос с неё , ведь не 12 лет, хоть через подруг сообщила, что жива .