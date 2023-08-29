Председатель Следственного комитета Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу об исчезновении фигуристки Горбачевой

Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу об исчезновении фигуристки Алины Горбачевой.

Об этом сообщает телеграм-канал Следственного комитета России.

СК возбудил дело об убийстве после того, как Горбачева накануне пропала.

Прокуратура Москвы сообщила, что фигуристка сегодня днем заходила в одно из кафе на Волоколамском шоссе. Ведомство опубликовало видео с девушкой.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкин А.И. поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Москве Ярошу С.М. доложить об установленных в ходе следствия обстоятельствах и мерах, направленных на розыск несовершеннолетней.

Расследование уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», – говорится в сообщении.

В Москве пропала 16-летняя фигуристка Алина Горбачева – сегодня днем ее видели в кафе. Что известно?