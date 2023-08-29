Председатель Следственного комитета Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу об исчезновении фигуристки Горбачевой

Теги сборная России происшествия женское катание Алина Горбачева Фигурное катание

Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу об исчезновении фигуристки Алины Горбачевой.

Об этом сообщает телеграм-канал Следственного комитета России. 

СК возбудил дело об убийстве после того, как Горбачева накануне пропала. 

Прокуратура Москвы сообщила, что фигуристка сегодня днем заходила в одно из кафе на Волоколамском шоссе. Ведомство опубликовало видео с девушкой.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкин А.И. поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Москве Ярошу С.М. доложить об установленных в ходе следствия обстоятельствах и мерах, направленных на розыск несовершеннолетней.

Расследование уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», – говорится в сообщении. 

 В Москве пропала 16-летняя фигуристка Алина Горбачева – сегодня днем ее видели в кафе. Что известно?

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23 комментария

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KMR
А так всех детей ищут? Или только избранных?
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Имя Фамилия
ХЭППИ ЭНД!

Установлено местонахождение Алины Горбачёвой!

Заявление прокуратуры Москвы: «Местонахождение 16-летней спортсменки установлено в кинотеатре одного из торговых центров. По предварительной информации каких-либо противоправных действий в отношении неё не совершено. В настоящее время её жизни и здоровью ничего не угрожает».
+24
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Djusik
Выставить бы ей счёт за потраченные на поиски услуги, чтоб не повадно было. Водолазы и полиция и прокуратура и баннеры и освещение в прессе.
Понятно ребенок, но не 8 лет. Тем более как пишут спортсмены взрослеют рано.
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FS.Nika1
Ответ Имя Фамилия
ХЭППИ ЭНД! Установлено местонахождение Алины Горбачёвой! Заявление прокуратуры Москвы: «Местонахождение 16-летней спортсменки установлено в кинотеатре одного из торговых центров. По предварительной информации каких-либо противоправных действий в отношении неё не совершено. В настоящее время её жизни и здоровью ничего не угрожает».
Отличная новость!
Не красивый поступок , но очень рада, что с ней все хорошо)
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chuanhua
Слава Богу, нашлась живой и невредимой!
Но как Алина могла целые сутки ничего не сообщать близким о себе?! Даже, если допустить, что она поссорилась с тренером, но вот так исчезнуть - это бессердечно с её стороны. Неужели не понимала, что её станут искать?! Вся эта история будет уроком для неё и окружающих. Но как бы всё случившееся не имело негативных последствий для фигуристки...
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Дмитрий
А здоровьем Никиты Журавеля, которого этот ##### отправил к пещерным, он не хочет поинтересоваться?
+9
-1
+8
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Maturmalai
Доклад:
Она нашлась.

Доклад закончил
+8
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Irina037
Если бы так всех пропавших искали
+7
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Jessi
Буквально через 10 минут после того, как делом заинтересовался Бастрыкин нашли)
+6
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Maturmalai
Ответ Djusik
Выставить бы ей счёт за потраченные на поиски услуги, чтоб не повадно было. Водолазы и полиция и прокуратура и баннеры и освещение в прессе. Понятно ребенок, но не 8 лет. Тем более как пишут спортсмены взрослеют рано.
Админку хотя бы точно ей можно было бы вкатить за мелкое хулиганство, раз ей уже 16, штрафануть.
Да, у нее могут быть веские причины для такого поведения, но она могла бы обратиться за помощью, а не ставить весь город на уши.
+6
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bolelschiza
Ответ Irina037
Если бы так всех пропавших искали
ну у нас в городе если ребенок пропал - всем городом ищут
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Defender64
Только потребовал - и тут на, щас в лучшем виде исчерпывающий доклад кто-то подготовит, ну красота же.
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bukvoed33
хорошо то, что хорошо кончается) но знаменитые и известные люди важнее обычных😕
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papadok
Рэй Брэдбери. "451 градус по Фаренгейту". Электрический пес догоняет человека, а весь город следит за этим по телевизору. Чем-то похоже получилось.
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Дружба11
Ответ Дмитрий
А здоровьем Никиты Журавеля, которого этот ##### отправил к пещерным, он не хочет поинтересоваться?
нет,у него сын медовый месяц гулял в тех краях...Да Хранит Господь Никиту от извергов.
+2
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Ольга Долгова
Ответ Irina037
Тренера люлей получит конкретно
дисквалифицируют на долго, а может навсегда
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Figure Skating
Расследуйте почему она в 16 лет живет с непонятной теткой которая непонятными методами ее воспитывает ,что у ребёнка даже нет укрытия от конфликтов
+7
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fewral
Теперь всем достанется...собственно говоря, все только начинается.
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Irina037
Тренера люлей получит конкретно
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Ritboy
Ответ Djusik
Выставить бы ей счёт за потраченные на поиски услуги, чтоб не повадно было. Водолазы и полиция и прокуратура и баннеры и освещение в прессе. Понятно ребенок, но не 8 лет. Тем более как пишут спортсмены взрослеют рано.
А она заказывала эти услуги? Совсем в глупости уж сбиваться не надо. Ситуация дурацкая. Непонятно вообще из-за чего весь этот шум поднялся
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Гусеконь
Бастрыкин прям мастер ИБД
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AllaS
Хорошо, что все закончилось благополучно.
Но в16 лет и спросить надо , у спортсменов в этом возрасте проходят международные соревнования , они бывают на ОИ, ЧМ, ЧЕ и прочих соревнованиях и дисциплина им знакома должна быть .
Чтобы не произошло, поссорилась или досадить хотела или хотела , чтобы все искали , такие случаи бывают обычно с не занятыми делом подростками . А она же спортсменка и серьёзный человек , такое производила впечатление .
На уши весь город поставила .
Конечно будут разбираться. Но спрос с неё , ведь не 12 лет, хоть через подруг сообщила, что жива .
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