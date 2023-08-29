Водолазы закончили работу по поиску Горбачевой в Москве-реке. Тело фигуристки обнаружено не было
Водолазы закончили работу по поиску фигуристки Алины Горбачевой.
Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Водолазы обследовали два участка Москвы-реки размером 30 на 30 и 50 на 50 метров. Тело фигуристки обнаружено не было.
Чемпионка России среди юниоров пропала накануне около 19 часов после того, как вышла с катка «Чкалов Арена». Последний раз камеры зафиксировали ее по адресу Волоколамское шоссе, владение 67.
На пляже на Покровской набережной оперативники нашли носки – неизвестно, принадлежат ли они фигуристке.
Ну если человек шел именно утопиться из точки А в точку Б и прямо.
Значит дали отбой, т.к. есть другая инфа.
лишь бы была жива.
Спасибо