Водолазы закончили работу по поиску Горбачевой в Москве-реке. Тело фигуристки обнаружено не было

Теги сборная России происшествия женское катание Алина Горбачева Фигурное катание

Водолазы закончили работу по поиску фигуристки Алины Горбачевой.

Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Водолазы обследовали два участка Москвы-реки размером 30 на 30 и 50 на 50 метров. Тело фигуристки обнаружено не было.

Чемпионка России среди юниоров пропала накануне около 19 часов после того, как вышла с катка «Чкалов Арена». Последний раз камеры зафиксировали ее по адресу Волоколамское шоссе, владение 67.

На пляже на Покровской набережной оперативники нашли носки – неизвестно, принадлежат ли они фигуристке.

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46 комментариев

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VSA_19
Ох, все волосы выпадут от этих новостей. Хоть бы всё хорошо было🙏Надеюсь, что это просто подростковые причуды. Если так, то ничего страшного, все мы были подростками. Главное как можно раньше одуматься, всё-таки все переживают. О плохом исходе даже думать не хочу
+50
-4
+46
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Ярик01
30+ 50 метров по длине берега совсем ни о чем.
Ну если человек шел именно утопиться из точки А в точку Б и прямо.
+32
-1
+31
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Gilonjon862
Там "набережная" километра полтора, как они выбрали именно эти маленькие участки для поиска?
+28
-1
+27
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Валентина Ryaboshapka
Слава Богу!
+25
-1
+24
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Lavochkin12
Ответ Sumin
Комментарий скрыт
прям ОЧЕВИДНО ему. Такие кадры пропадают - все знают, все умеют, везде побывали
+22
-1
+21
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Монгольские спецслужбы
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Быстро закончили поиски в реке.
Значит дали отбой, т.к. есть другая инфа.
+24
-4
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Max Madov
Размер поисков сомнительный, больше для галочки.
+23
-3
+20
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Heopsa
Ну хоть какие-то хорошие новости
+19
-1
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fewral
Ну, это маленький участок. Течением же уносит...
+12
-1
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несахар
жуткие сегодня новости.
лишь бы была жива.
+10
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Raduga
Ответ Лакс
в других местах пишут приостановили - воможно темновато уже.
Светло у нас
+8
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Lavochkin12
Ответ Лакс
в воде темно.
и мокро
+6
0
+6
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Katerina Sunny
Теперь и в самом парке бы не нашли.
+5
-1
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gukmamop
Пожалуйста, хватит спамить этими новостями на главную. Фанаты фигурки и так знают, как за ними следить .
Спасибо
+5
-1
+4
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Hemingway?
Ответ Max Madov
Размер поисков сомнительный, больше для галочки.
Вам то все известно
+4
-1
+3
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Лакс
Ответ Raduga
Светло у нас
в воде темно.
+4
-1
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Аленка_76
Пусть найдётся живой и здоровой🙏
+3
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Максон121
Ответ Lavochkin12
прям ОЧЕВИДНО ему. Такие кадры пропадают - все знают, все умеют, везде побывали
Вот таким ребятам надо следаками работать.Он говорит,мол убийца дворецкий,это очевидно .И судья такой,а ну да,15 лет строгача ему
+3
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уффф
сначала я испугался, так как прочитал, что в воде нашли ее тело. о плохом исходе вообще не хочется думать 🙏 🙏 🙏
+2
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Максон121
Ответ Gilonjon862
Там "набережная" километра полтора, как они выбрали именно эти маленькие участки для поиска?
Видать учитывают какие-то факторы,не просто так это все делается.Но диванным экспертам виднее где и как надо искать, естественно
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Анна Лисина
Раз привлекли водолазов, значит проверка показала, что возможен такой исход и в других местах ее нет.
+3
-2
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GreatPretender
Есть и хорошие новости, иногда отсутствие результата - очень хороший результат. 🙂
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Allairina
Слава Богу, есть надежда, что жива.
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Nokolay Fomi4ev
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Если не дело рук маньяка, то должна быть жива.
+6
-5
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besik
Ответ Max Madov
Размер поисков сомнительный, больше для галочки.
Для тебя лично все реку прочесать должны
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