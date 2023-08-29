Пропавшая фигуристка Алина Горбачева жива – сегодня она попала в объектив камеры наблюдения в Москве
Алина Горбачева попала в объектив камер наблюдения сегодня в Москве.
Об этом сообщает телеграм-канал прокуратуры Москвы
«Сегодня около 13 часов несовершеннолетняя заходила в одно из кафе на Волоколамском шоссе.
Установление местонахождения девочки на контроле в прокуратуре Москвы», – говорится в сообщении.
В Москве пропала 16-летняя фигуристка Алина Горбачева. Что известно?
1) Приятно что человек нашёлся.
2) Понятно что подросток сделал глупость, потом испугался последствий и вообще залёг на дно
3) Но по жеппе получить за такой перфоманс тоже бы не мешало, ибо куча полиции, Лиза Алерт, водолазы, кинологи и в целом явно больше сотни людей было задействовано.
Понятное дело, что после того, как подняла на уши всю Москву (и не только), она банально боится вернуться из-за последствий. Но ведь не без причины же убежала.
Всë остальное решаемо
Идиотизм, "защиты несовершеннолетних", когда тупое следование закону действует во вред делу.
Но какой же она ребенок еще, и как все дети жестока.
Разве можно так поступать? Родители, тренер, бабушка места себе не находят! Водолазы обшаривали реку, правоохранители ее ищут, пока она великую "мстю" свою вынашивает и булки трескает по кафешкам.
Федченко тут как только не облили помоями, кто к ней тренироваться после такого пойдет?
Родителей и бабушку тоже облили всеми субстанциями.
Это замечательная новость.