Алина Горбачева попала в объектив камер наблюдения сегодня в Москве.

Об этом сообщает телеграм-канал прокуратуры Москвы

«Сегодня около 13 часов несовершеннолетняя заходила в одно из кафе на Волоколамском шоссе.

Установление местонахождения девочки на контроле в прокуратуре Москвы», – говорится в сообщении.

В Москве пропала 16-летняя фигуристка Алина Горбачева. Что известно?