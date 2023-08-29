Пропавшая фигуристка Алина Горбачева жива – сегодня она попала в объектив камеры наблюдения в Москве

Теги сборная России происшествия видео женское катание Алина Горбачева Фигурное катание

Алина Горбачева попала в объектив камер наблюдения сегодня в Москве.

Об этом сообщает телеграм-канал прокуратуры Москвы

«Сегодня около 13 часов несовершеннолетняя заходила в одно из кафе на Волоколамском шоссе.

Установление местонахождения девочки на контроле в прокуратуре Москвы», – говорится в сообщении. 

В Москве пропала 16-летняя фигуристка Алина Горбачева. Что известно?

Материалы по теме

296 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Montenegro Serbian
Прям смешанные чувства.
1) Приятно что человек нашёлся.
2) Понятно что подросток сделал глупость, потом испугался последствий и вообще залёг на дно
3) Но по жеппе получить за такой перфоманс тоже бы не мешало, ибо куча полиции, Лиза Алерт, водолазы, кинологи и в целом явно больше сотни людей было задействовано.
+149
-17
+132
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Katerina Sunny
Главное, что жива. Но наворотила дел Алина.
+100
-10
+90
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
frol92
Лучшая новость за сегодня🔥🔥🔥
+95
-7
+88
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lavochkin12
Ответ Iti_na_taiti
Слава Богу, если правда 🙏 Понятное дело, что после того, как подняла на уши всю Москву (и не только), она банально боится вернуться из-за последствий. Но ведь не без причины же убежала.
вся Москва вообще не в курсе, что она на ушах стоит
+83
-3
+80
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Метро
Ну раз булки ест и кофе запивает, значит все ок. Но тренера у нее больше нет, наверное.
+83
-4
+79
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Agura
Хорошо, что жива. Но... Такой поступок не делает чести Алине.
+92
-18
+74
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
smoky eyes
Ответ Montenegro Serbian
Прям смешанные чувства. 1) Приятно что человек нашёлся. 2) Понятно что подросток сделал глупость, потом испугался последствий и вообще залёг на дно 3) Но по жеппе получить за такой перфоманс тоже бы не мешало, ибо куча полиции, Лиза Алерт, водолазы, кинологи и в целом явно больше сотни людей было задействовано.
3) уверена, все перечисленные счастливы, что их задействовали, а итог такой. Всегда, когда ищут, надеятся именно на это. Безмерно уважаю группу Лиза Алерт за то, что никогда не ворчат, не рассказывают подробности, просто идут и ищут человека.
+53
-5
+48
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
smoky eyes
Вот поругался с тренером, пришел домой, мама пожалела. Пошел утром на тренировку и снова все хорошо. А вот если приходишь домой и там снова тренер? 16 лет... Никто не виноват, просто тяжело подростку. Надеюсь, сейчас вернется, все соберутся мамы-папы-тренеры и услышат девочку, чего она хочет. Но главное сначала обнимут и скажут как сильно любят.
+50
-4
+46
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tan Tan
Значит, жива. И слава богу
+46
-3
+43
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Iti_na_taiti
Слава Богу, если правда 🙏
Понятное дело, что после того, как подняла на уши всю Москву (и не только), она банально боится вернуться из-за последствий. Но ведь не без причины же убежала.
+54
-14
+40
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ayla
Ну и хорошо! Спасибо чувству голода)
+41
-1
+40
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Revery
Какое счастье, что жива и здорова!
Всë остальное решаемо
+33
0
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Arina Gerasimova
Эхх, дурочка…. Но очень Рада что она жива и невредима
+33
-1
+32
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Wintersun
Во дает, гуляет себе весь день по кафешкам, даже наверно не в курсе какой кипишь поднялся.
+28
-1
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ivanzhu90
Зачем закрывать лицо на камере несовершеннолетней, если задача найти ее?!
Идиотизм, "защиты несовершеннолетних", когда тупое следование закону действует во вред делу.
+27
-2
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
lenson
сидишь в кафе, попиваешь кофе и читаешь как твой труп ищут в Москве реке)
+26
-2
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
elene.elene
Сейчас особо одаренные затравят ребенка. Уже идёт бред типо не "делает чести". Слушайте, просто так, когда всё прекрасно и замечательно - не сбегают. Причина есть. Тут со взрослыми надо разбираться, какую атмосферу они создали на катке и дома. Давление на неё запредельное: после травмы выходит во взрослые, амбициозный молодый тренер, с которой к тому же она ещё живет вместе. Контроль и давление абсолютно во всём. Могла ли она с кем-то поделиться/поплакаться? Не знаю. Но такие поступки подростков - это сигнал, просьба и крик о любви и понимании, когда слов уже не хватает. Я надеюсь, близкие взрослые ей люди отнесутся с максимальный пониманием к этому поступку и сделают выводы какие-то. На взрослых большая ответственность всегда.
+29
-8
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Wintersun
Теперь папа наверно к себе заберет и никто ему не помешает.
+20
-2
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bezsugar
Новость хорошая.
Но какой же она ребенок еще, и как все дети жестока.
Разве можно так поступать? Родители, тренер, бабушка места себе не находят! Водолазы обшаривали реку, правоохранители ее ищут, пока она великую "мстю" свою вынашивает и булки трескает по кафешкам.
Федченко тут как только не облили помоями, кто к ней тренироваться после такого пойдет?
Родителей и бабушку тоже облили всеми субстанциями.
+20
-3
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Max Madov
Коза, хоть бы родителям написала, нервы их пожалела. Да и люди время свое тратят, бегают по городу в поисках. По карте ее вычислили, оплата прошла.
+25
-8
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lapo Elkann
Ну и хорошо. вернись девочка. Ничего в жизни не стоит таких переживаний . В 16 лет ребенок должен радоваться жизни.
+20
-4
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
galik55
Какой по сути еще детеныш. Жива , что родители пережили.
Это замечательная новость.
+17
-2
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бильм@н
Это что же ей Федченко такого наговорила, что девчонка такой демарш устроила?
+30
-16
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Orange carrot
У нее еще аппетит есть, значит все ок.
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Яков Фридман
Как же она без носков, бедная.
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий