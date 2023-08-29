Татьяна Тарасова о Горбачевой: «Человека искали, думали, что ее нет в живых. А она сидит в кинотеатре и смотрит фильм. Слава богу, что жива»

Теги Татьяна Тарасова сборная России происшествия женское катание Спорт-Экспресс Алина Горбачева Фигурное катание

Татьяна Тарасова отреагировала на информацию о нахождении Алены Горбачевой.

«Очень рада! Человека искали, думали, что ее нет в живых. А она сидит в кинотеатре и смотрит фильм. Слава богу, что жива!» — сказала Тарасова.

Пропавшую фигуристку Алину Горбачеву нашли в кинотеатре – она жива и здорова. Что весь день происходило?

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33 комментария

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Barsa! bolshe chem klub
- тебе сколько лет?
- 16...
- мне в твоём возрасте было 20 и уже работал на 2х работах
+40
-3
+37
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Anton Kortenko
Ягудин: "ну как, интересный фильм, Алина?"
+34
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Мурманчанин37
К закидывающим Горбачеву - один раз участвовал в поисках заблудившейся в тайге женщины. Из общения со старшим группы особенно запомнилось про самый негативный момент в их деятельности (его его словам): это когда убегают дети, их слава Богу находят, а потом е... взрослые начинают прессовать ребенка "ты сбежала, из-за тебя пришлось обращаться в органы, столько людей напряглись". Как следствие, негатив у детей только усиливается, и очень скоро это порой выходит боком. Лучший выход - посторонним вообще не лезть, а близким показать как им было плохо в отсутствии ребенка
+38
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Barsa! bolshe chem klub
Ответ Иван Иванов
Всё по заветам Ильича: «Вы должны твёрдо помнить, что из всех искусств для нас важнейшим является кино!» В.И. Ленин
"Главная проблема цитат в интернете в том, что люди сразу верят в их подлинность"

1918г. Москва В. И. Ленин
+17
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+17
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Vera Goncharova
ну конечно «сидит и смотрит фильм». было страшно возвращаться домой, поэтому пряталась в кинотеатре, нашла вариант на несколько часов
+23
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Дристун
Ну слава богу спортс нашел инфоповод для обзвона, а то загитова да загитова
+19
-3
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chespo
ТЦ и кинотеатр - это, скорее всего, просто место, где можно пробыть какое-то время, тепло, есть крыша над головой, вода и т.д.
+14
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Иван Иванов
Всё по заветам Ильича:
«Вы должны твёрдо помнить, что из всех искусств для нас важнейшим является кино!» В.И. Ленин
+13
-1
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Мэй Касахара
Хлебом не корми, дай осудить другого… Она вероятно, когда уходила была на эмоциях, не думала а последствиях, а потом испугалась... И было чего, Ягудин и Тарасова не дадут соврать
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Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Да ладно, девочка-фигуристка устроила себе римские каникулы)
Главное все живы и невредимы
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Девушка Безимени
Ответ Дристун
с у т к и не догадывалась??? Вы прикалываетесь штоли?? Ремня ей не хватает и родителей
и че
мороженое, кафешки, независимость
хорошо хоть коньки не утопила
не оправдывайте свой никнэйм)
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nina1212
Ответ chespo
ТЦ и кинотеатр - это, скорее всего, просто место, где можно пробыть какое-то время, тепло, есть крыша над головой, вода и т.д.
и поспать можно) кресла удобные ) на 3 сеанса подряд купить билеты и ночь пройдет)
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Александр Шульгин
Ответ Бильм@н
Вообще то Тарасова там как обычно жесть выдала: «Нужно спросить у нее про такую выходку. Разве она не знала, что ее вся Москва ищет?! Как так можно? Новое поколение показывает всем, как они плевать хотели на все и на всех. Она не подумала про своего тренера, с которой живет, не подумала про родителей, не подумала о своих болельщиках." Вот так вот. Пытаются во всем теперь Алину обвинить. А почему у Тарасовой вопросов не возникает отчего вдруг девочка сбежать пыталась от тренера.
Это пусть органы определяют каким положено. Но то что она глупость совершила это факт. И мозги в 16 лет пора иметь уже
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Девушка Безимени
Ответ Иван Иванов
Всё по заветам Ильича: «Вы должны твёрдо помнить, что из всех искусств для нас важнейшим является кино!» В.И. Ленин
такое впечатление, что всех "отпустило")
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papadok
Папа до Москвы доехать успел? Или новости посмотрел и в Мичуринске на обратный пересел?
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gu-zela
ТАТ,спокойной ночи...
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Девушка Безимени
так чаще всего и происходит: кого надо искать - не ищут
а того, кто даже не догадывается, что он в розыске, - обыскались
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Блинчик
А должна была сидеть между стульями в шпагате с Федченко на шее.
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Александр Скворцов
Считаю, что надо оставить девочку в покое. Пусть спокойно продолжит свои тренировки и повышения спортивного мастерства у нас в России. А то дело дойдёт до смены спортивного гражданства.
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Natalia Solomakha
Там она ещё много чего сказала. Оперативно так разбудили Иерехонскую трубу и подогнали травить 16летнюю фигуристку и отмазывать тренера и всех сопричастных, согласно политике партии и круговой поруке. Как бы переобуваться в полёте опять не пришлось.
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KMR
Сутки в кинотеатре?!
И Бастрыкин заплясал...
И часто он так пляшет/ ищет?

Ежедневно пропадают сотни детей,но вот Алину надо найти!
Погуглил,пояндексил... Впервые Бастрыкин решил искать ребенка
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Большое Путешествие Рузика
Ответ Дристун
с у т к и не догадывалась??? Вы прикалываетесь штоли?? Ремня ей не хватает и родителей
Думаю, вряд ли она предполагала, что дело до Бастрыкина дойдёт.
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Девочка с севера
Ответ Мурманчанин37
Самое печальное, что Горбачевой такое не простит федерация и судить ее теперь будут еще строже, как мне кажется
И правильно. Вообще отчислить надо.
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Мурманчанин37
Особо одаренному Блинчику, который обильно кушает неваренье от Ленки Родиной - приплетенная в том фейке Проклова в то время, еще пыталась кататься. Потом завершила из-за травмы, потом исключительно каталась в шоу, потом тренировала в академии Завозиных и только потом уже оказалась у Федченко. Кушай, Блинчик, неваренье - большими ложками
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fewral
В стиле ягудина высказалась.
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