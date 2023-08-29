Татьяна Тарасова о Горбачевой: «Человека искали, думали, что ее нет в живых. А она сидит в кинотеатре и смотрит фильм. Слава богу, что жива»

Татьяна Тарасова отреагировала на информацию о нахождении Алены Горбачевой.

«Очень рада! Человека искали, думали, что ее нет в живых. А она сидит в кинотеатре и смотрит фильм. Слава богу, что жива!» — сказала Тарасова.

Пропавшую фигуристку Алину Горбачеву нашли в кинотеатре – она жива и здорова. Что весь день происходило?