Татьяна Тарасова о Горбачевой: «Человека искали, думали, что ее нет в живых. А она сидит в кинотеатре и смотрит фильм. Слава богу, что жива»
Татьяна Тарасова отреагировала на информацию о нахождении Алены Горбачевой.
«Очень рада! Человека искали, думали, что ее нет в живых. А она сидит в кинотеатре и смотрит фильм. Слава богу, что жива!» — сказала Тарасова.
Пропавшую фигуристку Алину Горбачеву нашли в кинотеатре – она жива и здорова. Что весь день происходило?
- 16...
- мне в твоём возрасте было 20 и уже работал на 2х работах
1918г. Москва В. И. Ленин
«Вы должны твёрдо помнить, что из всех искусств для нас важнейшим является кино!» В.И. Ленин
Главное все живы и невредимы
мороженое, кафешки, независимость
хорошо хоть коньки не утопила
не оправдывайте свой никнэйм)
а того, кто даже не догадывается, что он в розыске, - обыскались
И Бастрыкин заплясал...
И часто он так пляшет/ ищет?
Ежедневно пропадают сотни детей,но вот Алину надо найти!
Погуглил,пояндексил... Впервые Бастрыкин решил искать ребенка