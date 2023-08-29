Отец фигуристки Алины Горбачевой выехал в Москву на поиски дочери.

Чемпионка России среди юниоров Алина Горбачева, тренирующаяся у , пропала накануне около 19 часов после того, как вышла с катка «Чкалов Арена». Последний раз камеры зафиксировали ее по адресу Волоколамское шоссе, владение 67.

Бабушка фигуристки в интервью «Комсомольской правде» заявила, что внучка «поругалась с тренером и ушла». Также она заявила, что тренер запрещает фигуристке общаться с родственниками.

– Естественно, я в курсе пропажи. Я сейчас еду в Москву, чтобы помочь ее искать. Но знаете, там такая информация пошла, что я не хочу комментировать.

– Вам действительно тренер запрещала общаться с дочерью?

– Я прекрасно с ней общался, постоянно с ней общался. Очень хорошие отношения у нас были. Спасибо всем, – сказал Дмитрий Горбачев.

В Москве пропала 16-летняя фигуристка Алина Горбачева. Что известно?