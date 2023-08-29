Отец Горбачевой: «Я сейчас еду в Москву, чтобы помочь искать Алину. Я постоянно с ней общался»
Отец фигуристки Алины Горбачевой выехал в Москву на поиски дочери.
Чемпионка России среди юниоров Алина Горбачева, тренирующаяся у Софьи Федченко, пропала накануне около 19 часов после того, как вышла с катка «Чкалов Арена». Последний раз камеры зафиксировали ее по адресу Волоколамское шоссе, владение 67.
Бабушка фигуристки в интервью «Комсомольской правде» заявила, что внучка «поругалась с тренером и ушла». Также она заявила, что тренер запрещает фигуристке общаться с родственниками.
– Естественно, я в курсе пропажи. Я сейчас еду в Москву, чтобы помочь ее искать. Но знаете, там такая информация пошла, что я не хочу комментировать.
– Вам действительно тренер запрещала общаться с дочерью?
– Я прекрасно с ней общался, постоянно с ней общался. Очень хорошие отношения у нас были. Спасибо всем, – сказал Дмитрий Горбачев.
В Москве пропала 16-летняя фигуристка Алина Горбачева. Что известно?
Жива!!!!!!!!!)))))))))))))))))))))))))
"Пропавшая фигуристка Алина Горбачева попала на несколько камер сегодня в течение дня. На последних кадрах она сидит в кафе, живая и невредимая.
Предварительно, Алина знает, что её ищут и опасается возвращаться домой. К её поискам подключены полиция и волонтёры национального центра помощи детям."
Предварительно, Алина знает, что её ищут и опасается возвращаться домой. К её поискам подключены полиция и волонтёры национального центра помощи детям.
Реально на видео Алина
Всем сделать выводы и жить дальше
У папы норм комментарий, в отличии от бабушки.
УДачи ему!
Пусть малышка скорее найдется живой и невредимой.
https://t.me/breakingmash/47338