Отец Горбачевой: «Я сейчас еду в Москву, чтобы помочь искать Алину. Я постоянно с ней общался»

Теги сборная России происшествия женское катание Алина Горбачева Софья Федченко Фигурное катание

Отец фигуристки Алины Горбачевой выехал в Москву на поиски дочери.

Чемпионка России среди юниоров Алина Горбачева, тренирующаяся у Софьи Федченко, пропала накануне около 19 часов после того, как вышла с катка «Чкалов Арена». Последний раз камеры зафиксировали ее по адресу Волоколамское шоссе, владение 67.

Бабушка фигуристки в интервью «Комсомольской правде» заявила, что внучка «поругалась с тренером и ушла». Также она заявила, что тренер запрещает фигуристке общаться с родственниками. 

– Естественно, я в курсе пропажи. Я сейчас еду в Москву, чтобы помочь ее искать. Но знаете, там такая информация пошла, что я не хочу комментировать.

– Вам действительно тренер запрещала общаться с дочерью?

– Я прекрасно с ней общался, постоянно с ней общался. Очень хорошие отношения у нас были. Спасибо всем, – сказал Дмитрий Горбачев. 

В Москве пропала 16-летняя фигуристка Алина Горбачева. Что известно?

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40 комментариев

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galik55
Молодец папа. А журналисты явно хотели навести на конфликт. Не до этого ему. Очень хочется , чтобы девочка была жива.
+43
-3
+40
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smoky eyes
Ребенок напуган наверняка поднявшейся шумихой. Водолазы, комментарии депутатов, все перетряхивают. Мне бы самой было страшно возвращаться... Алина, девочка, просто вернись. Хочешь катайся, не хочешь - не надо. Главное будь здоровой и счастливой.
+33
-1
+32
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777free777
Отставить панику!!!!!!!!!!!!!!
Жива!!!!!!!!!)))))))))))))))))))))))))

"Пропавшая фигуристка Алина Горбачева попала на несколько камер сегодня в течение дня. На последних кадрах она сидит в кафе, живая и невредимая.

Предварительно, Алина знает, что её ищут и опасается возвращаться домой. К её поискам подключены полиция и волонтёры национального центра помощи детям."
+34
-2
+32
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ТатьянаВл
Ответ 777free777
Отставить панику!!!!!!!!!!!!!! Жива!!!!!!!!!))))))))))))))))))))))))) "Пропавшая фигуристка Алина Горбачева попала на несколько камер сегодня в течение дня. На последних кадрах она сидит в кафе, живая и невредимая. Предварительно, Алина знает, что её ищут и опасается возвращаться домой. К её поискам подключены полиция и волонтёры национального центра помощи детям."
Слава Богу!
+14
-1
+13
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Jessi
Пропавшая фигуристка Алина Горбачева попала на несколько камер сегодня в течение дня. На последних кадрах она сидит в кафе, живая и невредимая.

Предварительно, Алина знает, что её ищут и опасается возвращаться домой. К её поискам подключены полиция и волонтёры национального центра помощи детям.
Реально на видео Алина
+13
-4
+9
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nina1212
дуреха. Ну хорошо что жива!
Всем сделать выводы и жить дальше
+8
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+7
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Mira Val
Появилось видео из магазина. Жива!!!
+7
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КатеринаНовикова
Пишут камеры ее в кафе зафиксировали сегодня, жива, здорова, но на связь не выходит) подростковый бунт, бессмысленный и беспощадный
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На Пекин
Ответ 777free777
Отставить панику!!!!!!!!!!!!!! Жива!!!!!!!!!))))))))))))))))))))))))) "Пропавшая фигуристка Алина Горбачева попала на несколько камер сегодня в течение дня. На последних кадрах она сидит в кафе, живая и невредимая. Предварительно, Алина знает, что её ищут и опасается возвращаться домой. К её поискам подключены полиция и волонтёры национального центра помощи детям."
Хорошо, если так, настораживало, что в последний раз она попала на камеры вчера перед тем, как зайти в парк.
+5
0
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Elena Savanuk
Ответ Jessi
Пропавшая фигуристка Алина Горбачева попала на несколько камер сегодня в течение дня. На последних кадрах она сидит в кафе, живая и невредимая. Предварительно, Алина знает, что её ищут и опасается возвращаться домой. К её поискам подключены полиция и волонтёры национального центра помощи детям. Реально на видео Алина
Хорошо, если так !
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ТвояМамка
Да нормально всё с ней, сегодня на камерах живая светилась.
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Другая_
Ну всё, жива 🙏🏻🥹

У папы норм комментарий, в отличии от бабушки.
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Лия Романова
Mash пишут, что нашлась невредимая, засветилась на нескольких камерах
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fewral
Как и предполагалось: боится последствий.
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Настасья Белоглазова
Алина, возвращайся домой, не бойся! Все за тебя очень переживают.
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Revery
Ответ бацко нановша
Очень хочется вам верить. Могли бы на источник хоть намекнуть. Переживают же все. Если не трудно
в телеге у mash даже отрывок видео с камеры есть
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Здравый@смысл@
Ответ 777free777
Отставить панику!!!!!!!!!!!!!! Жива!!!!!!!!!))))))))))))))))))))))))) "Пропавшая фигуристка Алина Горбачева попала на несколько камер сегодня в течение дня. На последних кадрах она сидит в кафе, живая и невредимая. Предварительно, Алина знает, что её ищут и опасается возвращаться домой. К её поискам подключены полиция и волонтёры национального центра помощи детям."
Господи, какая дуреха. Все мы были подростками… я бы зацеловала ее до смерти от счастья )
+2
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бацко нановша
Ответ Jessi
Пропавшая фигуристка Алина Горбачева попала на несколько камер сегодня в течение дня. На последних кадрах она сидит в кафе, живая и невредимая. Предварительно, Алина знает, что её ищут и опасается возвращаться домой. К её поискам подключены полиция и волонтёры национального центра помощи детям. Реально на видео Алина
Очень хочется вам верить. Могли бы на источник хоть намекнуть. Переживают же все. Если не трудно
+3
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Strawberry93
Mash опубликовали видео живой Алины в кафе сегодня, ребёнок жив и здоров🙏
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Ayla
Фух! Ура! Но блин.... эти подростки так доведут всех
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Montenegro Serbian
Ответ бацко нановша
Очень хочется вам верить. Могли бы на источник хоть намекнуть. Переживают же все. Если не трудно
Подпишись на канал Mash в телеге. Бывает конечно фейки постят, но по резонансным темам как правило самые оперативные в RU сегменте интернета. Очень быстро всё выкладывают (фото/видео).
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Jessi
Странно, конечно, она не боится, что ее все ищут и переживают, а домой идти боится
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Здравый@смысл@
Ответ 777free777
До смерти не надо)))))))))))))
Я - фигурально )))) такая радость, что нашлась. У меня трое подростков, переживала за нее, как за своих
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Лека-Лека
Папа молодец!
УДачи ему!
Пусть малышка скорее найдется живой и невредимой.
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Мурманчанин37
Девушка, похожая на Алину, была замечена на камерах в одном из кафе сегодня в обеденное время.
https://t.me/breakingmash/47338
+1
0
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