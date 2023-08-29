Алина Горбачева пропала после ссоры с тренером («Чемпионат»)
Фигуристка Алина Горбачева пропала после ссоры с тренером.
Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на телеграм-канал Baza.
Накануне у Горбачевой была тренировка на «Чкалов Арене». По данным источника, около 18 часов она поссорилась с тренером и в 18:54 вышла с арены. С собой у спортсменки были телефон, планшет и рюкзак темно-синего цвета.
Ранее сообщалось, что вещи Горбачевой обнаружили на Покровской набережной. Местонахождение фигуристки пока неизвестно.
Горбачева тренируется под руководством Софьи Федченко.
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Надеюсь, Алина жива и здорова.
Это к вопросу о порядке и безопасности в Москве
а в футбольных и хоккейных школах ещё жестче
Меня еще резануло в объявлении: 16 лет, выглядит на 12-13. Бедных девчонок заставляют сдерживать пубертат, держат впроголодь, чтобы потом радоваться четвертным не на силе и технике, а на детской крутке(
Сколько можно уже сплетни тут распространять
Какая разница что произошло, главное найти Алину
Спортсу бы надо вообще закрыть комментарии