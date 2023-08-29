Алина Горбачева пропала после ссоры с тренером («Чемпионат»)

Фигуристка Алина Горбачева пропала после ссоры с тренером.

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на телеграм-канал Baza.

Накануне у Горбачевой была тренировка на «Чкалов Арене». По данным источника, около 18 часов она поссорилась с тренером и в 18:54 вышла с арены. С собой у спортсменки были телефон, планшет и рюкзак темно-синего цвета.

Ранее сообщалось, что вещи Горбачевой обнаружили на Покровской набережной. Местонахождение фигуристки пока неизвестно.

тренируется под руководством Софьи Федченко.

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