Алина Горбачева пропала после ссоры с тренером («Чемпионат»)

Теги сборная России происшествия женское катание Алина Горбачева Фигурное катание

Фигуристка Алина Горбачева пропала после ссоры с тренером.

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на телеграм-канал Baza.

Накануне у Горбачевой была тренировка на «Чкалов Арене». По данным источника, около 18 часов она поссорилась с тренером и в 18:54 вышла с арены. С собой у спортсменки были телефон, планшет и рюкзак темно-синего цвета.

Ранее сообщалось, что вещи Горбачевой обнаружили на Покровской набережной. Местонахождение фигуристки пока неизвестно.

Горбачева тренируется под руководством Софьи Федченко.

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146 комментариев

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Лучшее_враг_хорошего
Хватит голословно спускать всех собак на тренера. 100% нет у желтой прессы никакого подтверждения этой информации.
Надеюсь, Алина жива и здорова.
+92
-16
+76
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Zbra
Хрена се высокие отношения. Дети должны жить с родителями, а тренер не должен становиться "второй мамой", и тогда не будет этих детско-подростковых конфликтов при отсутствии третьего взрослого, который может помочь и защитить. Дай бог девочка найдется.
+67
-17
+50
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Sky Smoker
Ответ fillette
нашли уже. все в порядке.
Что нашли, кого нашли? Откуда сведения? Ни в одном канале пока нет новостей. Всё на стадии изучения личных вещей и ведения поисковых работ.
+46
-4
+42
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Кошка Матраскина
Ну тогда есть большой шанс что исчезновение не настоящее, возможно Алина просто обиделась и сбежала. И хоть бы оно было так!
+40
-4
+36
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Субъективщина с кухни
Дело серьёзное, пожалуйста, не распространяйте фейки
+37
-3
+34
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Tursus
Когда я пишу, что женское фигурное катание и художественная гимнастика это не спорт женщин, а издевательство над детским организмом, меня постоянно минусуют адепты этих видов "спорта". А предельные физические сверхнагрузки не могут не сказаться на неокрепшей психике. Об этом любители детских видов спорта предпочитают не думать. Но отсюда как раз возможные варианты неадекватного поведения.
+43
-13
+30
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Carlton Palmer
Вещи всю ночь и полдня пролежали бесхозные = никто не взял.
Это к вопросу о порядке и безопасности в Москве
+37
-11
+26
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galaxy***
Ответ goshforever
Спортсменка, которая пропала в Москве после тренировки на катке “Чкалов арена”, нашлась живой и здоровой. Об этом сообщил её тренер Софья Федченко в своём Instagram. По словам Федченко, Алина Горбачёва ушла из дома после ссоры с ней и решила побыть одна. Она не брала с собой телефон и документы, поэтому не могла связаться с родными и друзьями. Она провела ночь в одном из отелей на Покровской набережной, где её и нашли полицейские. Федченко извинилась за то, что вызвала беспокойство у всех, кто заботился о судьбе Алины. Она также поблагодарила полицию, СМИ и общественность за помощь в поисках. Не проверял достоверность. АПД: пишут, что в инстаграме такой записи нет, и это вброс
Как несовершеннолетняя, без документов могла провести ночь в отеле?
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Валентина Ryaboshapka
Ответ Nokolay Fomi4ev
Ужасная ситуация, когда домой приходишь к своему же тренеру! Куда ей деваться от нее в трудные моменты? Некуда!!! Служба опеки, ау!!! Примите меры! На каком законном основании Горбачева живет у тренера?
Вот реально, какой то дебилизм) она ж единственная такая, больше нет детей, у которых родители-тренеры... Всех тренеров лишить родительских прав! Хорошо, что во времена тандема Ягудин/Тарасова вас не было с дебильными идеями...
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+20
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Сырок с кокосом
Ответ goshforever
Спортсменка, которая пропала в Москве после тренировки на катке “Чкалов арена”, нашлась живой и здоровой. Об этом сообщил её тренер Софья Федченко в своём Instagram. По словам Федченко, Алина Горбачёва ушла из дома после ссоры с ней и решила побыть одна. Она не брала с собой телефон и документы, поэтому не могла связаться с родными и друзьями. Она провела ночь в одном из отелей на Покровской набережной, где её и нашли полицейские. Федченко извинилась за то, что вызвала беспокойство у всех, кто заботился о судьбе Алины. Она также поблагодарила полицию, СМИ и общественность за помощь в поисках. Не проверял достоверность. АПД: пишут, что в инстаграме такой записи нет, и это вброс
Посудите сами, это же нелогично. Её вещи нашли на набережной, а без паспорта и денег ни в какой отель не заселят, тем более несовершеннолетнюю
+21
-2
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Сырок с кокосом
Ответ Jessi
Нашлась пишут, была в отеле, хотела побыть одна после ссоры
Как она могла там быть, если без паспорта и денег не заселяют? Это фейк, уже проверили
+19
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MARG-la
Девочка, только найдись , только здоровой! Всё остальное можно решить! Только найдись! Боже, услышь, пожалуйста, всех нас! Нас ведь очень много. И всё мы желаем, чтобы всё закончилось более или менее благополучно. 🙏
+20
-4
+16
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Лиля Симонова
Ответ Nokolay Fomi4ev
Ужасная ситуация, когда домой приходишь к своему же тренеру! Куда ей деваться от нее в трудные моменты? Некуда!!! Служба опеки, ау!!! Примите меры! На каком законном основании Горбачева живет у тренера?
На том основании, что мать это устраивает. Мама Алины тоже живет в Москве. Значит отдала добровольно.
+26
-11
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balander09
Ответ nolan_90
Что еще должно произойти, чтобы это насилие над детьми под названием фигурное катание было тщательно проверено, а виновные наказаны?
закрыть детский спорт тогда ?
а в футбольных и хоккейных школах ещё жестче
+19
-5
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Manukello
А с чего это вы взяли, что был какой то конфликт? Начали раздувать.
+18
-4
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simply A
Ответ Tursus
Когда я пишу, что женское фигурное катание и художественная гимнастика это не спорт женщин, а издевательство над детским организмом, меня постоянно минусуют адепты этих видов "спорта". А предельные физические сверхнагрузки не могут не сказаться на неокрепшей психике. Об этом любители детских видов спорта предпочитают не думать. Но отсюда как раз возможные варианты неадекватного поведения.
Это нормальный спорт, если к нему подходить правильно, а не так как это делают в россии.
Меня еще резануло в объявлении: 16 лет, выглядит на 12-13. Бедных девчонок заставляют сдерживать пубертат, держат впроголодь, чтобы потом радоваться четвертным не на силе и технике, а на детской крутке(
+18
-4
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fillette
Ответ russalka
Комментарий скрыт
Ну, если девочка живет дома у тренера, то, конечно, отвечает.
+14
-1
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nina1212
Ответ Jessi
Комментарий удален пользователем
слушайте!! Помолчите вы немного!
Сколько можно уже сплетни тут распространять
Какая разница что произошло, главное найти Алину
Спортсу бы надо вообще закрыть комментарии
+18
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Александра Кокоева
Ой, Боже… Пусть найдется живой и здоровой🙏🏻
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Валентина Ryaboshapka
Девочка взрослеет, бунтует... Нормальное развитие событий. Вспомните себя в 16 лет. Тем более после травмы, что то не получается, нервы, обиды, все виноваты вокруг и не понимают её - так все думают в период юношеского максимализма. Алина, сил тебе, терпения и благоразумия! Все проходит, не пугай родных и не загоняйся сама!
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Антон Сватковский
Мда. Учитывая, что от фигуристок требуется актёрский талант, лучше бы это было его проявление, а не более серьёзное.
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Мария Тихонова
Ответ Лучшее_враг_хорошего
Хватит голословно спускать всех собак на тренера. 100% нет у желтой прессы никакого подтверждения этой информации. Надеюсь, Алина жива и здорова.
Могли просто вбросить наугад, чтобы накрутить просмотры вокруг жареного факта что Алина не живёт с родителями. Анонимные источники стоит воспринимать критически!
+14
-3
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Грибная Фея
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Ответ nolan_90
Что еще должно произойти, чтобы это насилие над детьми под названием фигурное катание было тщательно проверено, а виновные наказаны?
дети и без насилия сбегают из дома. возраст такой дурацкий, все воспринимают в штыки.
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Vatokatya
Ответ Jessi
Нашлась пишут, была в отеле, хотела побыть одна после ссоры
Вещи и деньги ю оставила на берегу и пошла в отель? Нелогично, во-первых, а во-вторых, ее как несовершеннолетнюю не заселили бы в отель без законного представителя
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bolelschiza
Лишь бы глупостей не натворила. Возраст сложный.
+12
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