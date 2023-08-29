Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве после пропажи Горбачевой

Теги сборная России происшествия женское катание Алина Горбачева Фигурное катание

СК возбудил уголовное дело об убийстве после пропажи фигуристки Алины Горбачевой.

Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета РФ Юлия Иванова.

«Для установления всех обстоятельств исчезновения 16-летней Алины Горбачевой следственными органами ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», – сказала Иванова.

Чемпионка России среди юниоров пропала накануне в Москве около 19 часов после того, как вышла с катка «Чкалов Арена». Последний раз камеры зафиксировали ее по адресу Волоколамское шоссе, владение 67.

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66 комментариев

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АннаФ
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Стандартная процедура.
Но заголовок ужасно звучит, конечно.
+77
-1
+76
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Deadwood
Это стандартная процедура для проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий.

Создайте уже общую ветку по этому происшествию...
+44
-2
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Иван Иванов
Они всегда по 105й заводят дело, т.к. мол только эта статья дает полиции все широчайшие полномочия.
Вот странно что за долгие годы не придумали спецстатью на период поиска несовершеннолетних с теми же полномочиями, без 105й.
+42
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Ezhar
спортс, допишите в новости, что это стандартная процедура. Не пугайте людей, или вам ТАК нравится хайп?
+37
-4
+33
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La primavera
Алина, если ты вдруг сидишь где-то у подруги и читаешь все это, сейчас самое время выйти на связь
+31
-1
+30
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Надежда Третьякова
Всегда, когда пропадает несовершеннолетний, возбуждается дело об убийстве. И это правильно.
+25
0
+25
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Revery
Ответ Ярик01
Не очень понятно, какие признаки убийства они обнаружили. На берегу с журналистами бегали, те бы кровь или что-то подобное нашли бы.
При пропаже детей практически всегда по признакам убийства возбуждают, стандартная практика
+23
0
+23
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Defender64
Ответ АннаФ
Алину водолазы ищут. Риа новости
Водолазы уже могут только тело искать, а не Алину
+16
-1
+15
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Дружба11
Такая статья для оперативных поисков.
Найдется девочка.
+12
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Ольга Долгова
Хоть бы у нее ума хватило уехать в Краснодар, где живет отец и бабушка. Коньки оставила в раздевалке, чтобы показать тренерам - я больше не с вами, я ушла из фигурного катания.
+15
-3
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Orange carrot
Ответ Ольга Долгова
Хоть бы у нее ума хватило уехать в Краснодар, где живет отец и бабушка. Коньки оставила в раздевалке, чтобы показать тренерам - я больше не с вами, я ушла из фигурного катания.
На попутке что ли? Отличное безопасное предложение, ничего не скажешь.
А на нормальном транспорте сразу по документам тормознут при покупке билета, если ориентировка есть на нее.
+10
0
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Indil
Какой-то ад и кошмар …
Хочется чтобы все закончилось хорош. Очень надеюсь, что с девочкой все хорошо

Сил и терпения родным 🙏
+9
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Лия Романова
стандартная процедура, чтобы проводить оперативно-розыскные мероприятия и быстро получать необходимые санкции суда для всех необходимых действий (на которые - как например, на распечатки телефонных переговоров требуется решение суда)
+8
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Orange carrot
Ну сейчас еще больше этими заголовками напугают девчонку, если она где у знакомых сидит.
+9
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kristyfklvr
Это стандартная процедура для продолжения поисков
Будем надеяться, что Алина жива и здорова! Хоть бы все было хорошо!
+6
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Max Madov
Нужно менять законы, чтобы потом не придумывать нелепость для нормального розыска. А то бред какой-то выходит, чтобы начать искать, нужно завести дело об убийстве. Я так понимаю, это чтобы не ждать 3 дня.
+8
-2
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Иван Помидоров
Так мне нравился всегда дуэт Данилкиной и Федченко, всегда было интересно на Алину смотреть. Не хочется даже думать, что все может такой трагедией закончиться(
+7
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Ярик01
Ответ Ольга Долгова
Хоть бы у нее ума хватило уехать в Краснодар, где живет отец и бабушка. Коньки оставила в раздевалке, чтобы показать тренерам - я больше не с вами, я ушла из фигурного катания.
Слишком сложно- пойти на берег реки, оттуда пробраться вне камер на вокзал или в аэропорт или в автобус и уехать в Краснодар в ночь, когда тебя все ищут.
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Амброзия
Ответ Екатерина Куракулова
Очень надеюсь, что она действительно у знакомых, но сидеть вечно у них Алина не сможет. Рано или поздно придётся объявиться.
Еще и знакомым достанется...за сокрытие...
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Екатерина Куракулова
Ответ Orange carrot
Ну сейчас еще больше этими заголовками напугают девчонку, если она где у знакомых сидит.
Очень надеюсь, что она действительно у знакомых, но сидеть вечно у них Алина не сможет. Рано или поздно придётся объявиться.
+5
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Anariel
Ответ Лемур
Как она могла уйти от камер? У меня единственное предположение, что она могла уплыть с набережной на лодке/сапе/ином водном транспорте с кем то. А там уж могли найти место где нет камер и уехать от берега дальше на автотранспорте. Но это больше похоже на спланированный побег. И то видео, где она идет быстрым бодрым шагом говорит, что она спешила куда-то.
Разве у нее была необходимость скрываться?
+4
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Bulkina
Ответ Max Madov
Нужно менять законы, чтобы потом не придумывать нелепость для нормального розыска. А то бред какой-то выходит, чтобы начать искать, нужно завести дело об убийстве. Я так понимаю, это чтобы не ждать 3 дня.
Трое суток для взрослых. Несовершенолетних начинают искать моментально.
+5
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Alisher Buranov
Поскорее бы нашли, всё таки человек же, родители сума посходили уже поди.
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АннаФ
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Алину водолазы ищут. Риа новости
+4
0
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Max Madov
Ответ бацко нановша
Не знаю как сейчас, раньше говорили подождите трое суток, может вернется, дело пока заводить не будем
Трое суток для преступника подарок. Так можно многое успеть, что потом искать бесполезно. Три дня для заметания следов. Хотя думаю, что с девчонкой все хорошо, сидит у друзей. Только личные вещи оставленные, это плохой сигнал. Так много всяких фанатиков, для них кумиры смысл жизни.
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