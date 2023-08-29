Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве после пропажи Горбачевой

СК возбудил уголовное дело об убийстве после пропажи фигуристки Алины Горбачевой.

Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета РФ Юлия Иванова.

«Для установления всех обстоятельств исчезновения 16-летней Алины Горбачевой следственными органами ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», – сказала Иванова.

Чемпионка России среди юниоров пропала накануне в Москве около 19 часов после того, как вышла с катка «Чкалов Арена». Последний раз камеры зафиксировали ее по адресу Волоколамское шоссе, владение 67.