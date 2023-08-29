Прокуратура Москвы опубликовала видео с Горбачевой, уходящей с тренировки на «Чкалов Арене»
Московская прокуратура опубликовала видео с фигуристкой Алиной Горбачевой.
Видео записано в районе 19 часов накануне после того, как Горбачева вышла с катка «Чкалов Арене». Местонахождение фигуристки до сих пор неизвестно.
«Прокуратура Москвы контролирует установление обстоятельств исчезновения несовершеннолетней 2007 года рождения.
По предварительной информации, 28 августа 2023 года 16-летняя девушка покинула один из катков в городе Москве и не вернулась домой.
В настоящее время ведутся поиски несовершеннолетней.
Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, также на контроле в прокуратуре», – сообщили в ведомстве.
Планшет, смартфон и рюкзак с документами и деньгами так и не были обнаружены. На пляже оперативники нашли только носки, которые, предположительно, принадлежат спортсменке. Поиски Алины Горбачёвой продолжаются.
Места себе найти не могу.
Пусть все хорошо закончится, и Алинка найдется живой и невредимой.
Бедная мама! И Софье не позавидуешь.
А что касается "сотен" ежедневно пропадающих, то и их исчезновения нередко широко обсуждаются в соцсетях и прочих форумах, их тоже ищет полиция и волонтёры. Или для вас это новость?
Эта Покровская набережная довольно "отшибонистое" место, где явно мало камер, а так же вокруг неё много каких-то промзон и прочих скажем так "тихих" мест и закоулков, где может не быть камер.
Не так всё просто и однозначно может быть, как вам кажется на первый взгляд. Москве по количеству камер в пересчёте на одного человека до того же Пекина или Парижа, как до Луны пешком. Немало, но ещё не запредельное количество.
По данным «Базы», ссора между Алиной и Софьей Федченко произошла перед началом тренировки. Девочка убежала в раздевалку, а когда туда зашла Федченко, то увидела лишь коньки Горбачевой.
Первое время тренеры думали, что Алина просто вспылила — мол, бывают и ссоры, сейчас она пойдет, подышит воздухом и вернется. Либо на арену, либо домой к Федченко (тренер и фигуристка жили вместе). Однако больше фигуристку никто не видел. Когда стало ясно, что Алина пропала, её начали искать в районе ледовой арены, подключили полицию и поисковиков. С собой у девушки был паспорт, наличные, телефон, планшет и рюкзак темно-синего цвета.
Ночью поисковики исследовали парк в районе Покровской набережной и Владимирской церкви — именно там в 19:08 камеры засекли Горбачеву в последний раз. Однако следов девушки не нашли. На выходе из парка девушка не появлялась. Данные Алины внесли в базу по распознаванию лиц, но камеры в Москве её пока не заметили.
Чуть правее этого места https://yandex.ru/maps/-/CDQrmGPG
До Чкалов Арена больше километра.