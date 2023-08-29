Прокуратура Москвы опубликовала видео с Горбачевой, уходящей с тренировки на «Чкалов Арене»

Московская прокуратура опубликовала видео с фигуристкой Алиной Горбачевой.

Видео записано в районе 19 часов накануне после того, как Горбачева вышла с катка «Чкалов Арене». Местонахождение фигуристки до сих пор неизвестно.

«Прокуратура Москвы контролирует установление обстоятельств исчезновения несовершеннолетней 2007 года рождения.

По предварительной информации, 28 августа 2023 года 16-летняя девушка покинула один из катков в городе Москве и не вернулась домой.

В настоящее время ведутся поиски несовершеннолетней.

Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, также на контроле в прокуратуре», – сообщили в ведомстве.