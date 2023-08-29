Прокуратура Москвы опубликовала видео с Горбачевой, уходящей с тренировки на «Чкалов Арене»

Теги сборная России происшествия видео женское катание Алина Горбачева Фигурное катание

Московская прокуратура опубликовала видео с фигуристкой Алиной Горбачевой.

Видео записано в районе 19 часов накануне после того, как Горбачева вышла с катка «Чкалов Арене». Местонахождение фигуристки до сих пор неизвестно.

«Прокуратура Москвы контролирует установление обстоятельств исчезновения несовершеннолетней 2007 года рождения.

По предварительной информации, 28 августа 2023 года 16-летняя девушка покинула один из катков в городе Москве и не вернулась домой. 

В настоящее время ведутся поиски несовершеннолетней.

Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, также на контроле в прокуратуре», – сообщили в ведомстве.

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72 комментария

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olvl
От этого всего просто плохо становится, мысли всякие лезут. Скорей бы всё разрешилось, и Алина вернулась.
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Свет-Марго
Если ведется поиск, то зачем лицо то закрывать. Наоборот, надо что бы люди видели и могли узнать, ну вдруг - такая мелочь тоже случается работает. А парадные фото и видео со льда гораздо менее узнаваемы, чем "повседневное" видео.
+37
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+35
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Olga Tchistyakov
Ответ Сережа-молодец!
Всё-таки очень похоже, что вспылила, а сейчас страшно объявить о себе.
Ду уж ,скорее бы объявилась.Поругают ,перестанут,всё только вздохнут спокойно.
+21
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bolelschiza
Ответ Татьяна Попова
Информация о вещах пропавшей фигуристки, найденных на Покровской набережной оказалась преждевременной. Планшет, смартфон и рюкзак с документами и деньгами так и не были обнаружены. На пляже оперативники нашли только носки, которые, предположительно, принадлежат спортсменке. Поиски Алины Горбачёвой продолжаются.
не пойму тогда, почему по смартфону вычислить не могут
+21
-2
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Татьяна Попова
Информация о вещах пропавшей фигуристки, найденных на Покровской набережной оказалась преждевременной.

Планшет, смартфон и рюкзак с документами и деньгами так и не были обнаружены. На пляже оперативники нашли только носки, которые, предположительно, принадлежат спортсменке. Поиски Алины Горбачёвой продолжаются.
+19
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+19
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Сережа-молодец!
Всё-таки очень похоже, что вспылила, а сейчас страшно объявить о себе.
+18
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Большое Путешествие Рузика
Непонятно, почему она так целенаправленно шла именно в то место. Если бы она просто брела в раздумьях, а так она решительно идёт куда-то.
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Vendetta4111323
Ответ Маргарита В Сафронова
Чемпионка в переходном возрасте. И нет надӗжной семьи. Тяжело.
Теперь Федченко по судам затаскают(( а жаль, все старо как мир, пубертатный подросток на эмоциях, еще и родные руки умыли, а крайняя будет тренер
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Лека-Лека
Какой ужас.
Места себе найти не могу.
Пусть все хорошо закончится, и Алинка найдется живой и невредимой.
Бедная мама! И Софье не позавидуешь.
+18
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MartishaBelle
Ответ Yuriy Chistyakov
Конечно, хочется, чтобы девочка нашлась. Но вот что интересно: сутки не прошли, а прокуратура уже видел с камер наблюдения публикует, потому что девочка известная и все на ушах сразу. А вот обычный человек пропал знакомый в Питере неделю назад, так надо было сутки ждать, чтобы просто подать заявление, хотя всем известно, что если не найти сразу, то потом вероятность найти живой уже крайне мала. Как же всё -таки у нас по-разному работают законы для простого смертного и для элиты.
здесь ещё играет роль, что она несовершеннолетняя
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UserFreud
Ответ Монгольские спецслужбы
Комментарий удален модератором
Кто она такая? Человек, пропавший без вести. На спортсе публикуют новости, потому что Алина спортсменка.
А что касается "сотен" ежедневно пропадающих, то и их исчезновения нередко широко обсуждаются в соцсетях и прочих форумах, их тоже ищет полиция и волонтёры. Или для вас это новость?
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Маргарита В Сафронова
Чемпионка в переходном возрасте. И нет надӗжной семьи. Тяжело.
+17
-4
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ТутберидзеБотка
да, чувствуется по походке, что покидает каток не в духе
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severyanka
Ответ bolelschiza
не пойму тогда, почему по смартфону вычислить не могут
Телефон неактивен, что непонятного?
+12
-1
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Gilonjon862
Тут вопрос зачем она туда пошла. За этой церковью буквально тупик, ничего кроме реки.
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Maria N
Ответ Татьяна Попова
Информация о вещах пропавшей фигуристки, найденных на Покровской набережной оказалась преждевременной. Планшет, смартфон и рюкзак с документами и деньгами так и не были обнаружены. На пляже оперативники нашли только носки, которые, предположительно, принадлежат спортсменке. Поиски Алины Горбачёвой продолжаются.
Никаких данных по принадлежности носков нет, просто чьи-то рандомные носки пока, больше ничего не известно.
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Vendetta4111323
Ответ bolelschiza
не пойму тогда, почему по смартфону вычислить не могут
В Москве ад со связью. Были там пару дней назад, навигатор с ума сходил. Видимо, из-за беспилотников и прочего.
+14
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Yuriy Chistyakov
Конечно, хочется, чтобы девочка нашлась. Но вот что интересно: сутки не прошли, а прокуратура уже видел с камер наблюдения публикует, потому что девочка известная и все на ушах сразу. А вот обычный человек пропал знакомый в Питере неделю назад, так надо было сутки ждать, чтобы просто подать заявление, хотя всем известно, что если не найти сразу, то потом вероятность найти живой уже крайне мала. Как же всё -таки у нас по-разному работают законы для простого смертного и для элиты.
+14
-4
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Montenegro Serbian
Ответ Orange carrot
Вроде Москва вся камерами напичкана, неужели больше никаких следов?
Может стоит хотя бы ДубльГИС или Яндекс-карты открыть, прежде чем причитать?
Эта Покровская набережная довольно "отшибонистое" место, где явно мало камер, а так же вокруг неё много каких-то промзон и прочих скажем так "тихих" мест и закоулков, где может не быть камер.

Не так всё просто и однозначно может быть, как вам кажется на первый взгляд. Москве по количеству камер в пересчёте на одного человека до того же Пекина или Парижа, как до Луны пешком. Немало, но ещё не запредельное количество.
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Meowow
В день пропажи Алина Горбачева отказалась идти на тренировку.

По данным «Базы», ссора между Алиной и Софьей Федченко произошла перед началом тренировки. Девочка убежала в раздевалку, а когда туда зашла Федченко, то увидела лишь коньки Горбачевой.

Первое время тренеры думали, что Алина просто вспылила — мол, бывают и ссоры, сейчас она пойдет, подышит воздухом и вернется. Либо на арену, либо домой к Федченко (тренер и фигуристка жили вместе). Однако больше фигуристку никто не видел. Когда стало ясно, что Алина пропала, её начали искать в районе ледовой арены, подключили полицию и поисковиков. С собой у девушки был паспорт, наличные, телефон, планшет и рюкзак темно-синего цвета.

Ночью поисковики исследовали парк в районе Покровской набережной и Владимирской церкви — именно там в 19:08 камеры засекли Горбачеву в последний раз. Однако следов девушки не нашли. На выходе из парка девушка не появлялась. Данные Алины внесли в базу по распознаванию лиц, но камеры в Москве её пока не заметили.
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Ярик01
Это видео в 100 метрах от берега, у церкви.
Чуть правее этого места https://yandex.ru/maps/-/CDQrmGPG
До Чкалов Арена больше километра.
+8
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Ирина Ларина
Ответ severyanka
Телефон неактивен, что непонятного?
Полиции это никак не мешает его найти
+7
-1
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Valdai
Ответ Manukello
Я думал москва мегаполис, там людей полно, а на сидео она одна на пустой улице. Это чо за москва такая
Поря привыкнуть, что Москва растянулась до Калужской области. В пределах МКАДа есть также тихие улицы.
+5
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tull
Ответ Yuriy Chistyakov
Конечно, хочется, чтобы девочка нашлась. Но вот что интересно: сутки не прошли, а прокуратура уже видел с камер наблюдения публикует, потому что девочка известная и все на ушах сразу. А вот обычный человек пропал знакомый в Питере неделю назад, так надо было сутки ждать, чтобы просто подать заявление, хотя всем известно, что если не найти сразу, то потом вероятность найти живой уже крайне мала. Как же всё -таки у нас по-разному работают законы для простого смертного и для элиты.
все зависит от возраста
+5
0
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Orange carrot
Вроде Москва вся камерами напичкана, неужели больше никаких следов?
+6
-1
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