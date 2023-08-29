Бабушка Горбачевой: «Внучка поругалась с тренером и ушла. Тренер три года запрещала Алине общаться с нами»

Бабушка Алины Горбачевой рассказала о ссоре внучки с тренером перед ее пропажей.

Чемпионка России среди юниоров пропала накануне в Москве около 19 часов после того, как вышла с катка «Чкалов Арена». Последний раз камеры зафиксировали ее по адресу Волоколамское шоссе, владение 67.

тренируется под руководством .

«Я в последнее время давно не общалась с внучкой, видела ее на шоу. Внучка мне в последнее время мне ничего не писала. Я говорила со своей дочкой сегодня. Внучка поругалась с тренером и ушла. Из-за чего ссора с тренером была, мы не знаем.

Тренер три года запрещала Алине общаться с нами. Она сказала, чтобы добиться успеха, не нужно общаться ни с бабушками, ни с мамами, ни с папами, ни с кем.

В последние три года тренер запрещала нам даже видеться с ней. Мы молчали, чтобы ребенку карьеру не портить. Внучка же сама никогда не жаловалась. Тренер перепрошила все мозги ребенку.

Но депрессивного состояния у нее никогда не было. Она была более выдержанная. Все было хорошо.

У Алины есть карта. При этом карта была привязана к телефону тренера. После ссоры внучка взяла деньги 20-30 тысяч рублей и паспорт. И ушла она из квартиры от тренера», – сказала бабушка фигуристки.

Сообщается, что на пляже на Покровской набережной нашли носки. Неизвестно, принадлежат ли они Горбачевой.

«Носочки, вроде, нашли. Но не доказано еще, что ее носочки. Но внучка наша хорошо плавала!» – добавила родственница спортсменки.

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