Бабушка Горбачевой: «Внучка поругалась с тренером и ушла. Тренер три года запрещала Алине общаться с нами»

Теги сборная России происшествия женское катание Алина Горбачева Софья Федченко Фигурное катание

Бабушка Алины Горбачевой рассказала о ссоре внучки с тренером перед ее пропажей.

Чемпионка России среди юниоров пропала накануне в Москве около 19 часов после того, как вышла с катка «Чкалов Арена». Последний раз камеры зафиксировали ее по адресу Волоколамское шоссе, владение 67.

Горбачева тренируется под руководством Софьи Федченко.

«Я в последнее время давно не общалась с внучкой, видела ее на шоу. Внучка мне в последнее время мне ничего не писала. Я говорила со своей дочкой сегодня. Внучка поругалась с тренером и ушла. Из-за чего ссора с тренером была, мы не знаем.

Тренер три года запрещала Алине общаться с нами. Она сказала, чтобы добиться успеха, не нужно общаться ни с бабушками, ни с мамами, ни с папами, ни с кем.

В последние три года тренер запрещала нам даже видеться с ней. Мы молчали, чтобы ребенку карьеру не портить. Внучка же сама никогда не жаловалась. Тренер перепрошила все мозги ребенку.

Но депрессивного состояния у нее никогда не было. Она была более выдержанная. Все было хорошо.

У Алины есть карта. При этом карта была привязана к телефону тренера. После ссоры внучка взяла деньги 20-30 тысяч рублей и паспорт. И ушла она из квартиры от тренера», – сказала бабушка фигуристки.

Сообщается, что на пляже на Покровской набережной нашли носки. Неизвестно, принадлежат ли они Горбачевой.

«Носочки, вроде, нашли. Но не доказано еще, что ее носочки. Но внучка наша хорошо плавала!» – добавила родственница спортсменки.

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203 комментария

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antrrap
Началось. Что за бред? Забрали бы тогда своего ребенка!
+170
-19
+151
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Kareglazaya
Теперь сделают тренера крайним. Тренер не имеет никаких прав на ребёнка, так что если родители, бабушка столько лет ничего не делали, значит, просто не хотели делать. Если бы хотели, дело решается за 5 минут: приезжаешь, забираешь ребенка и увозишь домой. И нечего теперь говорить о том, что кто-то кому-то мозги промыл.
+139
-15
+124
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Екатерина Ивановская
Как тренер может что-то запретить? Что за эпикфэйл? Если за воспитание ребенка отвечает не мать, а тренер, то как это назвать?
+111
-12
+99
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Оз
Какая же мерзкая ситуация: у бабушки внучка пропала, а она интервью раздаёт. Жуть. Аууу, если Федченко такая монстр, что ж Вы всей семьёй молчали всё это время?! И вообще как можно было отправить 9-летнего ребёнка жить в чужой большой незнакомой город вместе с 20-летней Федченко.
+89
-13
+76
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Delirium
"Я в последнее время давно не общалась с внучкой, видела ее на шоу. Внучка мне в последнее время мне ничего не писала."

Дальше можно не читать.
+76
-15
+61
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Олег Васильев
Ответ antrrap
Началось. Что за бред? Забрали бы тогда своего ребенка!
вот и я об этом, кто бы мне запретил видеться со своим ребёнком, тут бы уже тренер лесом пошла
+57
-1
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Аврора кубик
Тренер запрещал общаться с мамой и бабушкой , а кто маме и бабушке мешал забрать своего ребенка у тренера? Как то не стыковывается(
+60
-7
+53
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3a_3eHuT
У Алины есть карта. При этом карта была привязана к телефону тренера. После ссоры внучка взяла деньги 20-30 тысяч рублей и паспорт. И ушла она из квартиры от тренера», – сказала бабушка фигуристки.
Бабушка-то откуда такие подробности знает, раз не общались три года?! Да и пропала она с катка, а не с квартиры тренера...
+52
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Russ Ivan
В любом случае фигурка - это секта. Странно другое, почему родители и близкие начинают бить тревогу тогда, когда жаренный петух в жопу клюнет...
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serginn
Ну давайте теперь всех сюда, бабушек, школьных друзей, одногруппников по детскому саду....
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Anna
Чужая тётя запретила общаться? Это как возможно? Что там за инфантильные родители?
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anyen
Ответ Kareglazaya
Теперь сделают тренера крайним. Тренер не имеет никаких прав на ребёнка, так что если родители, бабушка столько лет ничего не делали, значит, просто не хотели делать. Если бы хотели, дело решается за 5 минут: приезжаешь, забираешь ребенка и увозишь домой. И нечего теперь говорить о том, что кто-то кому-то мозги промыл.
Уже делают. Вовсю негатив пошёл. Вне зависимости от результата (дай Бог, чтобы всё закончилось благополучно!), пятно на репутации тренера останется. Сейчас начнут выворачивать всю информацию наизнанку. Карьера Федченко, однозначно, под большим вопросом. Даже здесь особо рьяные комментаторы уже обвиняют её во всех грехах и выставляют монстром и садисткой.
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svetlic
Ответ antrrap
Началось. Что за бред? Забрали бы тогда своего ребенка!
Вот-вот, напрашивается вывод, что наоборот, сплавили ребенка на тренера, и все. Увы, есть и такие родители, которым их дети в тягость.
+30
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Heopsa
Алина же в интервью говорила, что с отцом нормально общается и с бабушкой с его стороны, которая гимнастка. Если Марченко действительно так зазомбировала Алину, что же бабушка в опеку не обратилась и не изъяла ребенка? Терпели они ради карьеры 3 года. Слов нет.
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Ayla
Если она сняла деньги, то это хорошо
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Владислава Крюкова
Ответ Канат Майданов
Меня одного смутил факт того, что карточка привязан к телефону тренера?
Откуда бабушка может знать к чему привязана карта,
и сколько она взяла денег, если по её словам она три года с ней не общалась?
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goshforever
Дай бог, чтобы спортсменка нашлась живой-здоровой.

Но для Федченко эта история в любом случае попахивает концом тренерской карьеры. И это хороший вариант, если по судам не затаскают.
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Лия Романова
не общалась с внучкой, но знает лучше всех.. ох уж эти СМИ, сейчас найдут шестиюродную сестру с эксклюзивной информацией
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Wintersun
Ох, уж эти бабушки. Тоже любят пофантазировать. И откуда она знает про 20-30 тыс. рублей?
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Наталья Карлова
мы не общались - но я все знаю...
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Anariel
Что за ерунда, мать имела полное право забрать своего ребенка.
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Marya Y
Эти обзвоны только ради хайпа, чтоб добыть эксклюзив. И журналистам важнее покопаться в грязном белье именно сейчас. Будет жесть, если Алина всё это время была у подруг, отпустила обиду и выйдет из тени - а все близкие переругались в хлам. Всё благодаря тем, кто зарабатывает даже на таких ситуациях.
Впрочем, это отходит на второй план - лишь бы девочка нашлась, здоровой. Это на данный момент важнее всего.
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Оксана Иванова
Вот уже и любящая бабушка нарисовалась. Сомневаюсь, что у подростка, который давно не живет с семьей , есть желание общаться с бабушкой, которая вообще не в курсе, но уже раздает интервью.
Семейка странная, конечно. Мама, которая отдала дочь, бабушка, которая особо не интересовалась ничем, а тут решила высказаться
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Vatokatya
Какой бред. Родители есть родители, у них, если так можно выразиться, все права на ребенка. Хотели бы - забрали, для этого даже в суд подавать не надо, максимум - пдн вызвать, чтобы передача ребенка в их присутствии была. Тем более Федченко и сама не пряталась, и ребенка не скрывала, Алина на катке постоянно появлялась
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Вошь энтропийная
Офигеть семейка. Тренер общаться запрещает с дочкой и внучкой, ну и да пофиг, не очень-то и нужно.

Это не считая того, что подросток для здорового развития и созревания психики ДОЛЖЕН находится в социуме и обретать своё место в нем, а не быть изолированным от мира ради мифического «успешного успеха».

Какая же чернуха беспросветная это всё.
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