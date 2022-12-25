Победа Акатьевой, Валиева без капюшона, рекорды Туктамышевой, слезы в парах и танцах. Главные события чемпионата России по фигурному катанию

В Красноярске завершился чемпионат России по фигурному катанию. Sports.ru представляет дайджест главных событий турнира.

1. Первые медали разыграли в танцах на льду, там у нас новые флагманы – победу (даже с двумя падениями) одержали Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.

2. Худайбердиева после произвольного танца разрыдалась, а потом призналась, что не была готова к такому количеству критики. Базин сказал, что фигуристы катаются для себя, а тренер отправил критиков дуэта на «свалку истории».

3. У мужчин после короткой программы снялся прошлогодний чемпион Марк Кондратюк – подвела спина. Но это не единственное снятие по ходу турнира: Александра Трусова почувствовала недомогание, а температура накануне женского турнира поднялась до 39,4. Сейчас, кажется, все в порядке.

В танцах из-за болезней не выступили Ирина Хавронина и Дарио Чиризано (хотя откатали ритм-танец) и Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол.

4. Несмотря на отсутствие Кондратюка и Михаила Коляды (он не приехал из-за обострения синусита), в мужском турнире закрутилась невероятная интрига. Результаты оказались настолько плотными, что победитель и серебряный призер набрали одинаковое количество баллов. По дополнительным показателям (победа в произвольной) выиграл Евгений Семененко – это его первая победа на чемпионатах России. Петр Гуменник – второй.

5. У пар своя драма. Чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов лидировали после короткой, но в произвольной Настя ошиблась на каскаде. Это стоило им золота. Первые – Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, они уже побеждали на чемпионате России – три года назад и тоже в Красноярске. Мишина болезненно восприняла поражение – плакала больше минуты.

6. У девушек новая чемпионка – золото у 15-летней Софьи Акатьевой. Ученица Этери Тутберидзе прыгнула тройной аксель в короткой программе и два четверных в произвольной. Во второй день Софья упала с трикселя и очень испугалась, но для победы хватило и двух квадов.

7. Серебро – у Камилы Валиевой. Могло быть и золото, если бы она не осталась без прыжка в короткой программе. Зато в произвольной прыгнула два чистых четверных тулупа.

8. В финале программы об Олимпиаде Валиева не стала надевать капюшон. Потом объяснила это так: «Я считаю, что он уже не нужен. Не нужно прятать свое лицо».

9. Елизавета Туктамышева завоевала бронзу. Достижение Лизы – это про рекорды и цифры. Она на 11 лет старше победительницы, а последний раз до этого турнира была на подиуме чемпионата России 8 лет назад (тогда же был последний подиум совершеннолетней фигуристки).

10. Этот турнир – 15-й в карьере Туктамышевой. 16 раз на чемпионате России не выступал никто, но Лиза, кажется, готова к рекорду.

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