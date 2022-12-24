Елизавета Туктамышева стала призером чемпионата России впервые за 8 лет. Ее последняя медаль ЧР – серебро в декабре 2014 года

Теги сборная России чемпионат России Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Елизавета Туктамышева впервые за 8 лет стала призером чемпионата России по фигурному катанию.

На чемпионате России-2023 в Красноярске Туктамышева взяла бронзовую медаль. 

В последний раз фигуристка становилась призером на ЧР-2015 – в декабре 2014 года она завоевала серебро.

После этого она дважды занимала восьмое место, трижды – седьмое, один раз – четвертое, а в сезоне-2018/19 пропустила турнир. 

Объясняем, почему Туктамышева – легенда. Она обыгрывает тех, кто младше на 10 лет!

50 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дарья Захарова
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Лиза, просто спасибо! Это было потрясающе!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Великий Алонсо
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Молодец старушка, песок сыпется, но ещё что то может
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alla Belova
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Лиза герой! Не болеть за неё невозможно!
Вряд ли кто - нибудь сможет повторить когда - нибудь её карьеру
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
miladiz
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ pulpfiction
Это грибы. Нехорошо по отношению к другим более молодым участникам. Туктамышева всегда была средней фигуристкой, с возрастом лучше не станет, надо дать дорогу молодым и талантливым девочкам. Я так считаю. Зритель ждет красоты, энергии, а она была на ЧР. Это Синицына, Яметова, Зинина и др. - берегли баллы для Туктамышевой, не поощрили красоту.
Это не грибы, а яркий талант. Всё что Лиза получила в этой жизни сделано её умениями. Яркая фигуристка так любимая многими зрителями. Она пример для молодёжи, как сохранять долголетие и работоспособность в долгой спортивной карьере. Не девочки Этери, идущие в основном как штамп, заморённые для очередного крупного старта и выходящие в тираж из-за травм и нежелания себя больше напрягать, когда тело оформилось, ушла лёгкость и нужно учиться по-новому прыгать. Надеюсь, что Камила избежит этой участи, похоже у неё единственной из штаба Тутберидзе сохранились силы и здоровье и желание кататься. А Лиза завоевала своё право быть на льду вместе с юными фигуристками в честной борьбе.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мисс Вера
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ chaoz
Прокаты Туктамышевой эстетически неприятны, невозможно смотреть на это бочкообразное негнущееся тельце, и вялые ручки. За компоненты ей нагрибовали в Кп минимум два лишних балла, а в ПП минимум пять. Итого семь, как минимум незаслуженных баллов. Ее справедливое место - пятое, после Аделии.
Всё было заслуженно, так как она в КП идеально откаталась - отсюда запас. Малышня много ошибалась, сами виноваты.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Наталья Малинина
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Лиза была великолепна!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгения Костяева
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Вот вам и триксели, и каскад три-три, и невероятно вдохновенное катание! Умница Лиза!
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мисс Вера
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ pulpfiction
Это грибы. Нехорошо по отношению к другим более молодым участникам. Туктамышева всегда была средней фигуристкой, с возрастом лучше не станет, надо дать дорогу молодым и талантливым девочкам. Я так считаю. Зритель ждет красоты, энергии, а она была на ЧР. Это Синицына, Яметова, Зинина и др. - берегли баллы для Туктамышевой, не поощрили красоту.
Молодые и талантливые сами много накосячили сегодня. Всё у них ещё будет. А Лиза средней никогда не была.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Паша Сашкова
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ pulpfiction
Это грибы. Нехорошо по отношению к другим более молодым участникам. Туктамышева всегда была средней фигуристкой, с возрастом лучше не станет, надо дать дорогу молодым и талантливым девочкам. Я так считаю. Зритель ждет красоты, энергии, а она была на ЧР. Это Синицына, Яметова, Зинина и др. - берегли баллы для Туктамышевой, не поощрили красоту.
Я прям засмотрелась, как Синицина, Яметова и Зинина 3А штампуют 😂
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Voltega
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Очень радостно за Лизу Туктамышеву!!!
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Здравый@смысл@
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ chaoz
Прокаты Туктамышевой эстетически неприятны, невозможно смотреть на это бочкообразное негнущееся тельце, и вялые ручки. За компоненты ей нагрибовали в Кп минимум два лишних балла, а в ПП минимум пять. Итого семь, как минимум незаслуженных баллов. Ее справедливое место - пятое, после Аделии.
Адель - ребенок маленький, хрупкая тоненькая девочка. Несмотря на отличные прыжки, презентация нулевая. Похожа на носящуюся по льду мушку)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Cler
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ pulpfiction
Это грибы. Нехорошо по отношению к другим более молодым участникам. Туктамышева всегда была средней фигуристкой, с возрастом лучше не станет, надо дать дорогу молодым и талантливым девочкам. Я так считаю. Зритель ждет красоты, энергии, а она была на ЧР. Это Синицына, Яметова, Зинина и др. - берегли баллы для Туктамышевой, не поощрили красоту.
Синицина- да хороша как «тургеневская девушка»….но…вот выучит как Лиза 3А, тогда и будет достойна стать «той молодой шпаной, что сотрет с лица земли» Лизу
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Black&White
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Лиза была прекрасна сегодня! Поздравляю с отличным прокатом и заслуженной бронзой!
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Cler
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
У Лизы лучшая на мой скромный взгляд произвольная с 2019 года…она в ней раскрылась как драматическая актриса на льду… В чем секрет Лизиной популярности?наверное в том, что она такая трогательная в своем «одиночестве»…такая близкая и родная …НАША одним словом…
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Девочка с севера
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Как же я рада за Лизу!!!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дружба11
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ветки атакуют, поклонники А.Щербаковой -полилась грязь и заблокировали возможность ответить этим мерзавцам.причем аккаунты разные но все под копирку -как была эта травля предыдущие годы. ...,организованная отцом Анны(( как бы я хотел морду этому подонку намылить...Вселенная она просто Вас уничтожит за травлю Лизы!Да будет Так!!!
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Девочка с севера
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ pulpfiction
Это грибы. Нехорошо по отношению к другим более молодым участникам. Туктамышева всегда была средней фигуристкой, с возрастом лучше не станет, надо дать дорогу молодым и талантливым девочкам. Я так считаю. Зритель ждет красоты, энергии, а она была на ЧР. Это Синицына, Яметова, Зинина и др. - берегли баллы для Туктамышевой, не поощрили красоту.
О! Проплаченные хейтерки)))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BeyPyrom
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Прежде чем хаить Лизавету, откройте трындет, возьмите листок бумаги с карандашом и выпишите всех прошедших через горнило фанатских восторгов... И где они все такие-растакие, не преодолевшие себя через проблемы естества? Многих уж и имена с трудом вспоминаются... А Туктамышева не просто отбывает номер, якобы по мнению завистников занимая чужое место, а борется не взирая на все ее проблемы и всю свою карьеру находится в числе лидеров мирового фигурного катания.
Сегодняшний ее подиум - настоящая победа. И нужно пожелать ей, чтоб она продолжала искать пути к достижению других, не менее значимых.
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Девочка с севера
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Barsa! bolshe chem klub
И Это в 26
В 26,проснитесь)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Anastasia 17
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ chaoz
Прокаты Туктамышевой эстетически неприятны, невозможно смотреть на это бочкообразное негнущееся тельце, и вялые ручки. За компоненты ей нагрибовали в Кп минимум два лишних балла, а в ПП минимум пять. Итого семь, как минимум незаслуженных баллов. Ее справедливое место - пятое, после Аделии.
На вкус и цвет товарища нет,для меня прокаты Лизы более эстетически приятны чем прокаты Петросян.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Залина Малина
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Писала, что Туктымышевой на подиуме не будет. Рада, что ошиблась. Отсутсвие многих нисколько не умаляет этой победы. А это именно победа, медаль гораздо ценнее серебра ЧМ.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Barsa! bolshe chem klub
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
И Это в 26
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lilia Sadykova
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Те с кем Лизон начинала уже детей рожают, а Лиза до сих пор в топе и укатывает молодых соперниц. Рада за нее. Эта бронза дорогого стоит
+22
-3
+19
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
pulpfiction
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Комментарий скрыт
+1
-14
-13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vendetta4111323
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Я в восторге от программ Лизы в этом сезоне. Наконец без айнане. Может, чудо-таки случится, и в 2026 нас пустят на ОИ, и она там будет
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий