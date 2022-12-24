Елизавета Туктамышева стала призером чемпионата России впервые за 8 лет. Ее последняя медаль ЧР – серебро в декабре 2014 года
Елизавета Туктамышева впервые за 8 лет стала призером чемпионата России по фигурному катанию.
На чемпионате России-2023 в Красноярске Туктамышева взяла бронзовую медаль.
В последний раз фигуристка становилась призером на ЧР-2015 – в декабре 2014 года она завоевала серебро.
После этого она дважды занимала восьмое место, трижды – седьмое, один раз – четвертое, а в сезоне-2018/19 пропустила турнир.
Объясняем, почему Туктамышева – легенда. Она обыгрывает тех, кто младше на 10 лет!
Вряд ли кто - нибудь сможет повторить когда - нибудь её карьеру
Сегодняшний ее подиум - настоящая победа. И нужно пожелать ей, чтоб она продолжала искать пути к достижению других, не менее значимых.