Елизавета Туктамышева стала призером чемпионата России впервые за 8 лет. Ее последняя медаль ЧР – серебро в декабре 2014 года

впервые за 8 лет стала призером чемпионата России по фигурному катанию.

На чемпионате России-2023 в Красноярске Туктамышева взяла бронзовую медаль.

В последний раз фигуристка становилась призером на ЧР-2015 – в декабре 2014 года она завоевала серебро.

После этого она дважды занимала восьмое место, трижды – седьмое, один раз – четвертое, а в сезоне-2018/19 пропустила турнир.

Объясняем, почему Туктамышева – легенда. Она обыгрывает тех, кто младше на 10 лет!