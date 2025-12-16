  • Спортс
  • Тарасова об исключении парного катания из программы юношеских Игр: «Это оскорбление нашей страны, наших тренеров и наших детей»
Тарасова об исключении парного катания из программы юношеских Игр: «Это оскорбление нашей страны, наших тренеров и наших детей»

Тарасова высказалась об исключении парного катания из программы юношеских Игр.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала МОК за исключение парного катания из программы юношеских Игр. 

Международный олимпийский комитет (МОК) убрал соревнования спортивных пар из программы зимней юношеской Олимпиады 2028 года. 

«На протяжении многих десятков лет российское и советское парное катание было одним из лучших в мире. Мы возглавляли, развивали и предлагали новые пути развития мирового парного катания, побеждали на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы.

Не понимаю этих людей и организацию, которая отвечает за спорт и которая про это забыла, не включив русских спортсменов в Олимпийские игры.

Это оскорбление нашей страны, наших тренеров и наших детей. Они могут то же самое сделать и с любыми Олимпийскими играми. У них нет таких правил, по которым они могут это сделать, но правила они создают для себя сами. Я ненавижу непрофессиональный подход», – сказала Тарасова.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
