Golden Spin. Шин и Надь победили в парах, Плазас и Фернандес – 2-е, Вуйямо и Бувар – 3-и
Американская спортивная пара Одри Шин – Балаж Надь одержала победу на турнире Golden Spin of Zagreb в Хорватии.
Golden Spin of Zagreb
Загреб, Хорватия
Пары
Итоговое положение
1. Одри Шин – Балаж Надь (США) – 194,00
2. Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес (США) – 183,17
3. Оксана Вуйямо – Том Бувар (Швейцария) – 177,61
4. Орели Фаула – Тео Белль (Франция) – 175,14
5. Анна Валези – Мартин Бидар (Чехия) – 168,52
6. Ирма Кальдара – Риккардо Мальо (Италия) – 168,25
7. Челси Лю – Райан Бидард (США) – 163,88
8. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды) – 160,38
9. София Шаллер – Ливио Майр (Австрия) – 157,90
10. Меган Вессенберг – Денис Стрекалин (Франция) – 154,86
Произвольная программа
1. Одри Шин – Балаж Надь (США) – 127,97
2. Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес (США) – 122,00
3. Орели Фаула – Тео Белль (Франция) – 114,20
4. Оксана Вуйямо – Том Бувар (Швейцария) – 113,25
5. Анна Валези – Мартин Бидар (Чехия) – 110,10
6. Ирма Кальдара – Риккардо Мальо (Италия) – 107,05
7. Челси Лю – Райан Бидард (США) – 106,09
8. Меган Вессенберг – Денис Стрекалин (Франция) – 104,16
9. София Шаллер – Ливио Майр (Австрия) – 100,94
10. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды) – 100,31
Короткая программа
1. Одри Шин – Балаж Надь (США) – 66,03
2. Оксана Вуйямо – Том Бувар (Швейцария) – 64,36
3. Ирма Кальдара – Риккардо Мальо (Италия) – 61,20
4. Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес (США) – 61,17
5. Орели Фаула – Тео Белль (Франция) – 60,94
6. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды) – 60,07
7. Анна Валези – Мартин Бидар (Чехия) – 58,42
8. Челси Лю – Райан Бидард (США) – 57,79
9. София Шаллер – Ливио Майр (Австрия) – 56,96
10. Летиция Рошер – Луис Шустер (Германия) – 55,82