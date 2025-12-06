1

Golden Spin. Шин и Надь победили в парах, Плазас и Фернандес – 2-е, Вуйямо и Бувар – 3-и

Американцы Шин и Надь победили в парном катании на турнире Golden Spin.

Американская спортивная пара Одри Шин – Балаж Надь одержала победу на турнире Golden Spin of Zagreb в Хорватии.

ISU Challenger

Golden Spin of Zagreb

Загреб, Хорватия

Пары

Итоговое положение

1. Одри Шин – Балаж Надь (США) – 194,00

2. Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес (США) – 183,17

3. Оксана Вуйямо – Том Бувар (Швейцария) – 177,61

4. Орели Фаула – Тео Белль (Франция) – 175,14

5. Анна Валези – Мартин Бидар (Чехия) – 168,52

6. Ирма Кальдара – Риккардо Мальо (Италия) – 168,25

7. Челси Лю – Райан Бидард (США) – 163,88

8. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды) – 160,38

9. София Шаллер – Ливио Майр (Австрия) – 157,90

10. Меган Вессенберг – Денис Стрекалин (Франция) – 154,86

Произвольная программа

1. Одри Шин – Балаж Надь (США) – 127,97

2. Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес (США) – 122,00

3. Орели Фаула – Тео Белль (Франция) – 114,20

4. Оксана Вуйямо – Том Бувар (Швейцария) – 113,25

5. Анна Валези – Мартин Бидар (Чехия) – 110,10

6. Ирма Кальдара – Риккардо Мальо (Италия) – 107,05

7. Челси Лю – Райан Бидард (США) – 106,09

8. Меган Вессенберг – Денис Стрекалин (Франция) – 104,16

9. София Шаллер – Ливио Майр (Австрия) – 100,94

10. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды) – 100,31

Короткая программа

1. Одри Шин – Балаж Надь (США) – 66,03

2. Оксана Вуйямо – Том Бувар (Швейцария) – 64,36

3. Ирма Кальдара – Риккардо Мальо (Италия) – 61,20

4. Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес (США) – 61,17

5. Орели Фаула – Тео Белль (Франция) – 60,94

6. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды) – 60,07

7. Анна Валези – Мартин Бидар (Чехия) – 58,42

8. Челси Лю – Райан Бидард (США) – 57,79

9. София Шаллер – Ливио Майр (Австрия) – 56,96

10. Летиция Рошер – Луис Шустер (Германия) – 55,82

Расписание турнира Golden Spin в Загребе

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
