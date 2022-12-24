Акатьева о падении на тройном акселе: «Очень испугалась, если честно. Не ожидала, что он не получится, потому что сегодня он хорошо у меня шел»

Российская фигуристка рассказала о том, что почувствовала после падения с тройного акселя в произвольной программе на чемпионате России-2023, который спортсменка выиграла.

– Соня, что ты сделала после того, как прыжок не пошел?

– Очень испугалась, если честно, но понимала, что нужно собраться и еще больше вложиться в остальные прыжки. Я не ожидала, что он не получится, потому что сегодня он хорошо у меня шел. Но рада, что собралась и докатала программу хорошо, – сказала Акатьева в эфире Первого канала.