Акатьева о падении на тройном акселе: «Очень испугалась, если честно. Не ожидала, что он не получится, потому что сегодня он хорошо у меня шел»

Теги сборная России чемпионат России женское катание Софья Акатьева Фигурное катание

Российская фигуристка Софья Акатьева рассказала о том, что почувствовала после падения с тройного акселя в произвольной программе на чемпионате России-2023, который спортсменка выиграла.

– Соня, что ты сделала после того, как прыжок не пошел?

– Очень испугалась, если честно, но понимала, что нужно собраться и еще больше вложиться в остальные прыжки. Я не ожидала, что он не получится, потому что сегодня он хорошо у меня шел. Но рада, что собралась и докатала программу хорошо, – сказала Акатьева в эфире Первого канала.

 

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5 комментариев

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oleg
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СуперСоник, ты крутая! Спасибо за хорошее настроение, которое ты нам подарила. Поздравляю с заслуженной Победой!!! Повтори пожалуйста тоже самое и в финале Гран-при. Удачи красавица!
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sprosonic
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да тут все адекватные люди по моему испугались, молодец что дальше собралась. абсолютно заслуженная победа
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belovanp1
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Ответ Журэма
Испугалась Соня, что опять засунут ее под блатную Допингиеву. На последних прыжках видно было , как контролирует все до мелочей, чтобы повода не дать утопить себя.
Дрянь
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Lanapiano
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Умничка, что собралась и не упустила победу!
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Журэма
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Испугалась Соня, что опять засунут ее под блатную Допингиеву.
На последних прыжках видно было , как контролирует все до мелочей, чтобы повода не дать утопить себя.
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