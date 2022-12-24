В последний раз совершеннолетняя фигуристка выигрывала медаль ЧР в сезоне-2014/15. Это была Елизавета Туктамышева
Фигуристка Елизавета Туктамышева стала бронзовым призером чемпионата России-2023. Туктамышевой сейчас 26 лет.
В последний раз совершеннолетняя фигуристка становилась медалисткой ЧР в декабре 2014 года. Это также была Туктамышева – там она взяла серебро в возрасте 18 лет и 10 дней.
После этого на семи чемпионатах подряд призовые места занимали только несовершеннолетние спортсменки.
Объясняем, почему Туктамышева – легенда. Она обыгрывает тех, кто младше на 10 лет!
Мечтал не видеть Лизу в тройке, но мечтам не суждено было сбыться. Осечка случилась, да?
Но когда увидел, как высоко прыгает маленькая Лиза, хоть и не по его методике, обратил на неё внимание и разглядел большой потенциал. Уже находясь в его группе, Лиза освоила мишинскую методику прыжков гораздо быстрее многих мальчиков. Она оказалась очень способной ученицей, больше Алексею Николаевичу с такими способностями у маленьких девочек сталкиваться не приходилось, а переучивать девушек постарше под свою технику практически нереально. Поэтому Лиза у него одна и такой долгожитель в женском фк!
Лиза творит историю, ведь медаль ЧР по уровню ничем не уступает медали ЧМ/ОИ, наши девушки сильнейшие в мире. Молодец, Лиза, ты крутая)