В последний раз совершеннолетняя фигуристка выигрывала медаль ЧР в сезоне-2014/15. Это была Елизавета Туктамышева

Фигуристка Елизавета Туктамышева стала бронзовым призером чемпионата России-2023. Туктамышевой сейчас 26 лет.

В последний раз совершеннолетняя фигуристка становилась медалисткой ЧР в декабре 2014 года. Это также была Туктамышева – там она взяла серебро в возрасте 18 лет и 10 дней.

После этого на семи чемпионатах подряд призовые места занимали только несовершеннолетние спортсменки.

Объясняем, почему Туктамышева – легенда. Она обыгрывает тех, кто младше на 10 лет!