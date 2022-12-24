В последний раз совершеннолетняя фигуристка выигрывала медаль ЧР в сезоне-2014/15. Это была Елизавета Туктамышева

Теги сборная России чемпионат России Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Фигуристка Елизавета Туктамышева стала бронзовым призером чемпионата России-2023. Туктамышевой сейчас 26 лет. 

В последний раз совершеннолетняя фигуристка становилась медалисткой ЧР в декабре 2014 года. Это также была Туктамышева – там она взяла серебро в возрасте 18 лет и 10 дней. 

После этого на семи чемпионатах подряд призовые места занимали только несовершеннолетние спортсменки. 

Объясняем, почему Туктамышева – легенда. Она обыгрывает тех, кто младше на 10 лет!

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21 комментарий

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alexnew
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Ответ Татьяна Моисеева
А вот и он - один из главных оппонентов нарисовался! Мечтал не видеть Лизу в тройке, но мечтам не суждено было сбыться. Осечка случилась, да?
Ну, это было предсказуемо на самом деле. :) Но надеялся да, что все-таки Аделия устоит.
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Татьяна Моисеева
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Ответ alexnew
Забавно. :)
А вот и он - один из главных оппонентов нарисовался!
Мечтал не видеть Лизу в тройке, но мечтам не суждено было сбыться. Осечка случилась, да?
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Татьяна Моисеева
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Ответ aleks007smol
Хейтерки по норкам попрятались... И за каскад 3-3 не предъявить и за 7 место... Что же им написать-то...
Подождите, сейчас поднатужатся и что-нибудь придумают. Как же без них в Лизиной ветке?!
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Мисс Вера
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Ответ Oleg152762
Кто бы что ни говорил, но повышение возраста станет серьезнейшим испытанием для нашего фигурного катания. Очевидно, что уровень упадёт. Туктамышева - единственная фигуристка, дожившая до 20. Остальные все заканчивают. И это касается не только Тутберидзе, как любят хейтеры писать. Взрослой фигуристки нет сейчас ни в одном штабе. Только у Мишина. Но и у него никого больше.
Есть ещё Саша Трусова, но она не в форме(((
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Татьяна Моисеева
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Ответ Oleg152762
Кто бы что ни говорил, но повышение возраста станет серьезнейшим испытанием для нашего фигурного катания. Очевидно, что уровень упадёт. Туктамышева - единственная фигуристка, дожившая до 20. Остальные все заканчивают. И это касается не только Тутберидзе, как любят хейтеры писать. Взрослой фигуристки нет сейчас ни в одном штабе. Только у Мишина. Но и у него никого больше.
Мишин вообще изначально был и остаётся мужским тренером.
Но когда увидел, как высоко прыгает маленькая Лиза, хоть и не по его методике, обратил на неё внимание и разглядел большой потенциал. Уже находясь в его группе, Лиза освоила мишинскую методику прыжков гораздо быстрее многих мальчиков. Она оказалась очень способной ученицей, больше Алексею Николаевичу с такими способностями у маленьких девочек сталкиваться не приходилось, а переучивать девушек постарше под свою технику практически нереально. Поэтому Лиза у него одна и такой долгожитель в женском фк!
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Мисс Вера
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Ответ alexnew
Забавно. :)
Да, интересная карьера у этой девушки
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shamic
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Ответ Sincere
Вот это да😁
Легенда
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пазл сошёлся
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Ответ Anneta28
И выигала бронзу, спустя 8 лет! Восхитительная! Императрица!
Именно - выиграла! Достойно и безоговорочно. Замечательными прокатами, которыми наслаждалась сама и дарила удовольствие зрителям❤️
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Nevpont
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В год, когда Лиза взяла свою первую медаль ЧР(2008), родились София Захарова и Мария Парамонова, которые сегодня заняли 13-14 места)
Лиза творит историю, ведь медаль ЧР по уровню ничем не уступает медали ЧМ/ОИ, наши девушки сильнейшие в мире. Молодец, Лиза, ты крутая)
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kate_ko
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Это всего лишь статистика, главное, что наши девы который год подряд показывают фантастическую борьбу на ЧР! Лучшие в мире девы! И среди лучших особняком вечно юная Лиза со своей нереальной ледовой карьерой 👏👏👏
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alexnew
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Забавно. :)
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Додик Аксель
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Всем своим упорным трудом и спортивным долголетием Лиза показывает пример остальным фигуристкам. А сама наслаждается выступая успешно перед публикой. Пусть это будет не последняя у Лизы медаль ! Удачи !
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Sincere
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Вот это да😁
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aleks007smol
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Хейтерки по норкам попрятались... И за каскад 3-3 не предъявить и за 7 место... Что же им написать-то...
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Lanapiano
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Уважение и восхищение.
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Мэри-Сью
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Лиза - императрица! 🤗🏆🥉👑
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Oleg152762
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Кто бы что ни говорил, но повышение возраста станет серьезнейшим испытанием для нашего фигурного катания. Очевидно, что уровень упадёт. Туктамышева - единственная фигуристка, дожившая до 20. Остальные все заканчивают. И это касается не только Тутберидзе, как любят хейтеры писать. Взрослой фигуристки нет сейчас ни в одном штабе. Только у Мишина. Но и у него никого больше.
+19
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Streetbor
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Лиза уже бабушка фигурного катания, сколько уже закончили карьеру, а она все кайфует))
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Anneta28
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И выигала бронзу, спустя 8 лет! Восхитительная! Императрица!
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BeyPyrom
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Восхитительно!
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ЕАС
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Вот это да. Обалдеть
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