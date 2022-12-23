Чемпионат России. Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Тарасова и Морозов, Кадырова и Колесов представят произвольные программы
24 декабря на чемпионате России по фигурному катанию будут разыграны медали в соревнованиях спортивных пар. После короткой программы лидируют Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Чемпионат России по фигурному катанию-2023
Красноярск
Пары
Произвольная программа
Начало – 12.30 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Виктория Васильева – Роман Запорожец
2. Варвара Черемных – Даниил Бутенко
3. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко
4. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов
Вторая разминка
5. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев
6. Дарья Бояринцева – Роман Плешков
7. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук
8. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков
Третья разминка
9. Ясмина Кадырова – Валерий Колесов
10. Евгения Тарасова – Владимир Морозов
11. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский
12. Анастасия Мишина – Александр Галлямов
После короткой программы
1. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 85,37
2. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 84,32
3. Евгения Тарасова – Владимир Морозов – 81,23
4. Ясмина Кадырова – Валерий Колесов – 76,68
5. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков – 76,34
6. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук – 74,89
7. Дарья Бояринцева – Роман Плешков – 74,74
8. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев – 72,01
9. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов – 70,20
10. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко – 68,13
11. Варвара Черемных – Даниил Бутенко – 67,44
12. Виктория Васильева – Роман Запорожец – 59,77
Всем гладкого льда!
Довелось мне коммуницировать с Настей и Сашей, подзарядили они тогда меня своим позитивом и открытостью, так что переживаю, как за своих теперь.
Всем удачи и гладкого льда!
А вот ТМ боюсь будут тянуть на второе место всеми силами. Все мы помним предолимпийский ЧЕ. Так что БК тоже удачи.
Удачи и чистого проката 🙏
Желаю оставаться таким же надежным и крутым партнером, "мистер Президент"😎
Идеального и вдохновенного проката завтра, а место, на которое их назначат, мне уже не важно.