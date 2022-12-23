Чемпионат России. Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Тарасова и Морозов, Кадырова и Колесов представят произвольные программы

24 декабря на чемпионате России по фигурному катанию будут разыграны медали в соревнованиях спортивных пар. После короткой программы лидируют Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Чемпионат России по фигурному катанию-2023

Красноярск

Пары

Произвольная программа

Начало – 12.30 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Виктория Васильева –

2. Варвара Черемных – Даниил Бутенко

3. – Артем Грицаенко

4. – Алексей Брюханов

Вторая разминка

5. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев

6. Дарья Бояринцева – Роман Плешков

7. –

8. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков

Третья разминка

9. – Валерий Колесов

10. – Владимир Морозов

11. Александра Бойкова –

12. –

После короткой программы

1. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 85,37

2. – Дмитрий Козловский – 84,32

3. Евгения Тарасова – – 81,23

4. Ясмина Кадырова – Валерий Колесов – 76,68

5. – Матвей Янченков – 76,34

6. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук – 74,89

7. Дарья Бояринцева – Роман Плешков – 74,74

8. – – 72,01

9. Юлия Артемьева – – 70,20

10. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко – 68,13

11. Варвара Черемных – Даниил Бутенко – 67,44

12. – Роман Запорожец – 59,77