Чемпионат России. Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Тарасова и Морозов, Кадырова и Колесов представят произвольные программы

Теги сборная России результаты чемпионат России пары Евгения Тарасова Владимир Морозов Анастасия Мишина Роман Плешков Александр Галлямов Валерий Колесов Александра Бойкова Дмитрий Козловский Илья Княжук Виктория Васильева Роман Запорожец Алексей Брюханов Ясмина Кадырова Юлия Артемьева Елизавета Осокина Анастасия Мухортова Дмитрий Евгеньев Наталья Хабибуллина Дарья Бояринцева Артем Грицаенко Екатерина Чикмарева Матвей Янченков Варвара Черемных Даниил Бутенко Фигурное катание

24 декабря на чемпионате России по фигурному катанию будут разыграны медали в соревнованиях спортивных пар. После короткой программы лидируют Анастасия Мишина и Александр Галлямов. 

Чемпионат России по фигурному катанию-2023

Красноярск

Пары

Произвольная программа

Начало – 12.30 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Виктория Васильева – Роман Запорожец

2. Варвара Черемных – Даниил Бутенко

3. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко

4. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов

Вторая разминка

5. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев 

6. Дарья Бояринцева – Роман Плешков

7. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук

8. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков 

Третья разминка

9. Ясмина Кадырова – Валерий Колесов

10. Евгения Тарасова – Владимир Морозов

11. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский

12. Анастасия Мишина – Александр Галлямов 

После короткой программы

1. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 85,37

2. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 84,32

3. Евгения Тарасова – Владимир Морозов – 81,23

4. Ясмина Кадырова – Валерий Колесов – 76,68 

5. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков – 76,34

6. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук – 74,89

7. Дарья Бояринцева – Роман Плешков – 74,74

8. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев – 72,01

9. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов – 70,20

10. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко – 68,13

11. Варвара Черемных – Даниил Бутенко – 67,44

12. Виктория Васильева – Роман Запорожец – 59,77

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13 комментариев

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galik55
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МГ победы. Завтра пары , мне кажется могут удивить ультра си. Посмотрим. ХК войти в тройку
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olvl
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Всем удачи.
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Sky Smoker
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Поболею за своих любимых кисиков БК. Красавчики, подарите вдвоём Диме на день рождения идеальный прокат!
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fk_pairs
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Потрясли меня наши пары вчера. Ни одного падения. И только 3-4х из 12 помарки! Просто высший класс!
Всем гладкого льда!
Довелось мне коммуницировать с Настей и Сашей, подзарядили они тогда меня своим позитивом и открытостью, так что переживаю, как за своих теперь.
Всем удачи и гладкого льда!
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Egypt
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При чистом прокате МиГи будут первые - это не обсуждается.

А вот ТМ боюсь будут тянуть на второе место всеми силами. Все мы помним предолимпийский ЧЕ. Так что БК тоже удачи.
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Anneta28
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Ответ Victoria Kravchenko
Завтра ждём супер поединка между Мигами и БК. Будет настоящая битва. Ребята, удачи и пусть победит сильнейший. Судьям пожелаем - объективности…
Выигают МиГи. Если сильно не накосячат
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Victoria Kravchenko
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Завтра ждём супер поединка между Мигами и БК. Будет настоящая битва. Ребята, удачи и пусть победит сильнейший. Судьям пожелаем - объективности…
+4
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Лейли Овезова
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Желаю победы БК, они давно ничего не выигрывали. В прошлом году при чистых прокатах обеих пар Москвиной, МГ поставили выше. Но после КПК зародилась маленькая надежда на их победу.
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Elizzo
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Всем парам удачи
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Valiseva
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Болею за Мишек всем сердцем ❤
Удачи и чистого проката 🙏
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Svetmel
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Пусть все выступят на максимум, порадуют себя, тренеров и нас, болельщиков. Все удачи!
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Sincere
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У Димы Козловского сегодня ДР!
Желаю оставаться таким же надежным и крутым партнером, "мистер Президент"😎
Идеального и вдохновенного проката завтра, а место, на которое их назначат, мне уже не важно.
+7
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King_bez_ice
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Хочу честной победы Мишкам!
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