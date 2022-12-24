Худайбердиева о критике: «Совсем не была готова к количеству негатива и обсуждения каждого моего движения. Я перестала спать, постоянно плакала, за неделю до ЧР заболела»

Фигуристка Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцах на льду с , написала пост, посвященный победе на чемпионате России в Красноярске.

Спортсменка допустила падения в ритмическом и произвольном танцах.

«Мы стали чемпионами России, но последние пара месяцев были очень сложными в моей карьере и жизни в целом. Я совсем не была готова к количеству негатива и обсуждения каждого моего движения в интернете, комментариев и прочих прелестей. И мой организм сломался. Я перестала спать, постоянно плакала, за неделю до чемпионата России заболела, а последние два дня перед вылетом в Красноярск, в перерывах между тренировками, провела в обнимку с унитазом.

Bce, что я хочу сейчас – поблагодарить всех людей, кто был со мной рядом. Я никогда не писала ничего подобного, поэтому сейчас будет много букв.

Я хочу сказать спасибо своему партнеру Егору и всему тренерскому штабу. Я получила колоссальную поддержку на этом турнире, благодаря чему и смогла выступить. А также извиниться за то, что подвела сегодня и вчера. Мы проделываем огромную работу каждый день, шесть дней в неделю, и очень много пашем. Они молодцы и абсолютно точно заслужили сегодня звание лучших.

Отдельное спасибо Денису Самохину, Николаю Никонову. Эти люди слепили из меня спортсмена и чемпионку России. Да, сегодня я не была идеальной. Да, я ошибаюсь. Но спорт также про преодоление себя, про желание быть лучшим. Про рвение. Вы можете не верить, но это было очень тяжело. Сегодня меня тошнит, закладывает уши, мучает кашель и сопли. Но мы не снялись, не сдавались и очень старались. И это во мне воспитали мои тренеры, до конца верили в меня и в мои силы.

Спасибо большое Марии Боровиковой, вложившей много-много сил и души в девочку, которая превратилась в спортсмена, каким я являюсь сейчас, морально поддерживала на этом старте и не только.

Я очень хочу поблагодарить моего первого партнера Никиту ( – Sports.ru). Человек, которым мы прошли огонь, воду и медные трубы. Который многому меня научил. И кататься в любом состоянии: с переломом/гриппом/мертвым – ты подавал мне пример выходить на лед всегда.

Люди, которые остаются в тени, но без них не было бы этого результата: Ирина Витальевна Балкина, самый преданный хореограф, которого знает свет и человек, который продолжает разворачивать мои кривые ноги, что позволяет мне совершенствовать уровни и исполнение шагов в танцах на льду. Массажисты: Сергей Сюмаков, благодаря которому мое тело еще не развалилось на части, Виктор, который всегда приходит на помощь в любой момент. Врач Диляра Хуснутдинова, которая «реанимировала» меня перед турниром и не только.

Мою семью: мама, папа, Артем. Спасибо вам большое за все, вы всегда со мной, всегда меня поддерживаете. Это чемпионство ваше. Мама, которая 10 лет была со мной каждый день, каждую тренировку. Папа, который всю жизнь посвятил мне, всю жизнь честно зарабатывал деньги, с единственным отпуском за 20 лет, чтобы мы могли себе позволить фигурное катание и все вытекающие.

И самая большая благодарность – моему мужу. Мужчина, который каждый день просыпается со мной, каждый день везет меня на тренировку со словами «Лучше тебя никого нет и не будет, помни об этом». Человек, который всегда рядом, в любую минуту, всегда со мной, всегда за меня. Мужчина, благодаря которому я катаюсь до сих пор, я не опустила руки и продолжаю работать дальше, благодаря которому я попробовала изменить свою жизнь и работать со своей головой, чтобы просто-напросто не умереть через пару лет.

Мужчина, который понимает все, даже если не понимает. Едет со мной на соревнования, если видит, что одна я не справляюсь. Кирилл, я не знаю, как ты со всем этим живешь. Я не представляю, как сильно ты меня любишь. Я не знаю, как ты живешь со спортсменкой. Не знаю почему, но спасибо судьбе за то, что ты рядом. Мне очень повезло с тобой. Спасибо тебе за тебя», – написала Худайбердиева.

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