Худайбердиева о критике: «Совсем не была готова к количеству негатива и обсуждения каждого моего движения. Я перестала спать, постоянно плакала, за неделю до ЧР заболела»

Теги сборная России танцы на льду чемпионат России Егор Базин Елизавета Худайбердиева Никита Назаров Денис Самохин Мария Боровикова Фигурное катание

Фигуристка Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцах на льду с Егором Базиным, написала пост, посвященный победе на чемпионате России в Красноярске.

Спортсменка допустила падения в ритмическом и произвольном танцах.

«Мы стали чемпионами России, но последние пара месяцев были очень сложными в моей карьере и жизни в целом. Я совсем не была готова к количеству негатива и обсуждения каждого моего движения в интернете, комментариев и прочих прелестей. И мой организм сломался. Я перестала спать, постоянно плакала, за неделю до чемпионата России заболела, а последние два дня перед вылетом в Красноярск, в перерывах между тренировками, провела в обнимку с унитазом.

Bce, что я хочу сейчас – поблагодарить всех людей, кто был со мной рядом. Я никогда не писала ничего подобного, поэтому сейчас будет много букв.

Я хочу сказать спасибо своему партнеру Егору и всему тренерскому штабу. Я получила колоссальную поддержку на этом турнире, благодаря чему и смогла выступить. А также извиниться за то, что подвела сегодня и вчера. Мы проделываем огромную работу каждый день, шесть дней в неделю, и очень много пашем. Они молодцы и абсолютно точно заслужили сегодня звание лучших.

Отдельное спасибо Денису Самохину, Николаю Никонову. Эти люди слепили из меня спортсмена и чемпионку России. Да, сегодня я не была идеальной. Да, я ошибаюсь. Но спорт также про преодоление себя, про желание быть лучшим. Про рвение. Вы можете не верить, но это было очень тяжело. Сегодня меня тошнит, закладывает уши, мучает кашель и сопли. Но мы не снялись, не сдавались и очень старались. И это во мне воспитали мои тренеры, до конца верили в меня и в мои силы.

Спасибо большое Марии Боровиковой, вложившей много-много сил и души в девочку, которая превратилась в спортсмена, каким я являюсь сейчас, морально поддерживала на этом старте и не только.

Я очень хочу поблагодарить моего первого партнера Никиту (Назарова – Sports.ru). Человек, которым мы прошли огонь, воду и медные трубы. Который многому меня научил. И кататься в любом состоянии: с переломом/гриппом/мертвым – ты подавал мне пример выходить на лед всегда.

Люди, которые остаются в тени, но без них не было бы этого результата: Ирина Витальевна Балкина, самый преданный хореограф, которого знает свет и человек, который продолжает разворачивать мои кривые ноги, что позволяет мне совершенствовать уровни и исполнение шагов в танцах на льду. Массажисты: Сергей Сюмаков, благодаря которому мое тело еще не развалилось на части, Виктор, который всегда приходит на помощь в любой момент. Врач Диляра Хуснутдинова, которая «реанимировала» меня перед турниром и не только.

Мою семью: мама, папа, Артем. Спасибо вам большое за все, вы всегда со мной, всегда меня поддерживаете. Это чемпионство ваше. Мама, которая 10 лет была со мной каждый день, каждую тренировку. Папа, который всю жизнь посвятил мне, всю жизнь честно зарабатывал деньги, с единственным отпуском за 20 лет, чтобы мы могли себе позволить фигурное катание и все вытекающие.

И самая большая благодарность – моему мужу. Мужчина, который каждый день просыпается со мной, каждый день везет меня на тренировку со словами «Лучше тебя никого нет и не будет, помни об этом». Человек, который всегда рядом, в любую минуту, всегда со мной, всегда за меня. Мужчина, благодаря которому я катаюсь до сих пор, я не опустила руки и продолжаю работать дальше, благодаря которому я попробовала изменить свою жизнь и работать со своей головой, чтобы просто-напросто не умереть через пару лет.

Мужчина, который понимает все, даже если не понимает. Едет со мной на соревнования, если видит, что одна я не справляюсь. Кирилл, я не знаю, как ты со всем этим живешь. Я не представляю, как сильно ты меня любишь. Я не знаю, как ты живешь со спортсменкой. Не знаю почему, но спасибо судьбе за то, что ты рядом. Мне очень повезло с тобой. Спасибо тебе за тебя», – написала Худайбердиева.

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98 комментариев

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Vint
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Ответ просто болельщица
Можно вспомнить еще про браслет Ильиных. Тоже поучительная история. После нее, вообще, двое сборников карьеры завершили.
А ведь можно вспомнить классику мировую. Барбара Фузар помните, на ОИ 2006 в Турине... этот её взгляд на Маурицио в финале, в котором вся её жизнь и рухнувшая мечта. Партнёр там на финальной позе просто оступился. Фактически танец то был уже откатан блестяще. И итальянцы, ДОМА лишились победы. Потому, что это танцы, в этом вся суть, что надо откатать идеально и только тогда ты может быть выиграешь. А у нас просто показали всему миру, что у нас нет соревнований в танцах. Есть очередь. Так лучше было просто прийти сразу на награждение, зачем было этот позор показывать два дня подряд, подставляя тренеров, простите "арбитров", федеоацию и смешить весь мир?
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smoky eyes
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Ответ Olga.t
Не вижу хейта на Акатьеву, если только упёртые фанаты других фигуристок. Но таких комментариев немного. К вопросу "при чем тут спортсмены"? Наверное при том, что они такие же члены общества, как и мы все, только люди публичные и тем выше должны предъявлять требования к себе, думать над своими словами. Оправдания и слезы запоздали, и мало у кого вызывают сочувствие.
Неравный бой, не находите? Гадости пишут сидящие в кустах анонимы. Спортсмены отличаются от звезд шоубиза тем, что они выбирают спорт, а не популярность любой ценой. Какие такие требования они к себе должны предъявлять? Чем эти требования должны отличаться от обычного воспитанного человека...
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Asya Franke
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Было бы логично в этом посте попросить прощения у Дианы с Глебом, что они своими комментариями по сути огранизовали им такую же травлю, которую теперь почувствовали сами. Но судя по всему, они ни в сем не раскаиваются
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просто болельщица
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Ответ Девочка с севера
Кто и где травят Загитову? Чего вы всё придумываете???
Ну если у Вас память короткая или Вы смотрите фк с прошлого сезона, тогда просто отмотайте ленту на этом сайте и наслаждайтесь.)
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Lukeria
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Ответ aleshon
За ширмой скандала, потерялось главное - Елизавета Худайбердиева, первая фигуристка, которая чемпионкой России, представляющий Самарскую область, впервые за 30 лет, с 1992 года, сама уроженка Казани, но Егор Базин представляет Самарскую область. Если смотреть шире, на чемпионате СССР никто не побеждал из Самарской области ни в одном виде программы. Это огромное достижение, ради которого впервые был построен новой ледовый комплекс. А в этом году был проведён этап гран-при России.
И что, она живет и тренируется в Самарской области, вместе с мужем?
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Morveena Bum
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Инфантильный человек все всегда воспринимает со своей точки зрения и верит, что мир должен крутиться вокруг него. В прошлом году было негодование, что их посмели засудить, теперь скулеж про то, что кто-то там ей психику критикой портит. Ну и любовь под девизом "лучше тебя никого нет и не будет" - прямиком из токсичного детства, где ребенку строят самооценку сравнением его с другими, а не пониманием и заботой. Что, собственно, отражено и на лице.
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NeFig
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Но спорт это про честную победу при обьективном судействе, Лиза...
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tull
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Ответ Gemma157
ДС это средненькая пара, которая съездила на ОИ в прошлом сезоне, а потом бросила родную федерацию ФК и эмигрировала в США?)
Флаг им в руки и барабан на шею. Разговор о ХБ. Если сам гневно обсуждаешь оценки других, то юудь готов, что твои будут так же обсуждать, особенно когда у тебя еще больше ошибок.
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Идеальный шторм
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Ответ Aelinn
Однако, сдается мне, это проблемы со здоровьем. Ужасная худоба, падения без конца, теперь вот это. Надо лечиться и восстанавливаться, такое золото счастья не принесло и не принесет.
Там нет ужасной худобы
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Залина Малина
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Хочется выразить поддержку... Камиле, Ане, Саше, Алине. Каждый шаг, которых разбирают, но при этом они не ноют об этом а-ля Меган Майкл.
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Fellina
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Кому нужны эти «откровения»?!
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Идеальный шторм
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Ответ Mari777
Интересно, а как чувствовала себя жена с маленьким ребенком, мужа которого худа увела, торгуя лицом на первом канале)
Мужчину нельзя увести, он сам уходит
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Irina037
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А я вот помню,как обзывали Катю Боброву,а она улыбалась и продолжала жить жизнерадостно.
Катя не суперталант,но надёжная,да ещё тогда итальянский глава федерации проталкивал свою пару,никак им не давал на 3м месте утвердиться
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Lukeria
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Ответ Olga.t
И главный вопрос - кто и зачем НАЗНАЧИЛ эту пару победителем всех этапов Гран-при и ЧР? Столь недальновидной шаг убивает мотивацию других танцевальных дуэтов, что ведёт к дальнейшему регрессу танцев.
Муж наверное, его благодарит
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Olga.t
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Ответ smoky eyes
Обратила внимание, что людям обязательно нужен антигерой. Вчера уже даже в сторону Акатьевой негатив стал появляться. Ощущение, что ФК для некоторых - это место, в которое можно прийти и и вылить всё что накопилось. Ведь здесь ничего тебе за это не будет. Чем тяжелее становится жизнь, тем ниже опускается уровень комментариев. Больно всем живётся сейчас. Но при чем тут спортсмены…
Не вижу хейта на Акатьеву, если только упёртые фанаты других фигуристок. Но таких комментариев немного.

К вопросу "при чем тут спортсмены"?
Наверное при том, что они такие же члены общества, как и мы все, только люди публичные и тем выше должны предъявлять требования к себе, думать над своими словами.

Оправдания и слезы запоздали, и мало у кого вызывают сочувствие.
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Fellina
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Ответ smoky eyes
А мне на самом деле жаль её. Первый человек наверное, кто развёрнуто рассказал о чувствах тех, кого гнобят. Прочувствовала сама , теперь точно больше не будет про других. Страшно, что испытывают дети в ФК, потом девушки в нежном периоде взросления, юноши, тренеры молодые и в почтенном возрасте. Мерзкая обратная сторона популярности ФК.
На таких, как вы статья и рассчитана.
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Tania09**
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А при чем здесь мы и другие дуэты, который должны были занять пьедестал, если бы не невероятно хамское судейство?
Болеешь — лечись!
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Залина Малина
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Спортс может найти человека, который объяснил бы, чем ХБ лучше остальных? Или людей, разбирающихся в танцах в природе не существует?
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aarau
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щас заплачу
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Vint
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Ответ arabesk
Фриду Лена с Русланом катали
Спасибо Вам, что поправили. Это я на эмоциях напутал, много лет прошло, но сути это не меняет. Аксиомой в танцах всегда было то, что нельзя даже помарочки допустить, тебя сразу обойдут, потому, что уровень таких соревнований необычайно ровен и уступить можно только ошибкой, при том малейшей. Такие же косяки, просто приравниваются к падению. Это срыв программы фактически. Какой смысл вообще соревноваться, если остальные пары исполняют такие же тех.элементы и проигрывают тем, кто падает. Это абсурд. Фактически это отсутствие соревнований как таковых. Руслану Жиганшину мои извинения разумеется за ошибку на эмоциях.
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Александр Шульгин
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На жалость давит, не получится. Этот сезон просто позорище для вашей пары
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azelana
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Список неполный. Надо поблагодарить СК и СБ, что не вышли в сезон, ДС, что засели в США, Нарижного, что взбрыкнул и не захотел в США, и даже проклятый грипп.
Преодоленчество выходит на новый, заоблачный/унитазный уровень.
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Olga.t
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И главный вопрос - кто и зачем НАЗНАЧИЛ эту пару победителем всех этапов Гран-при и ЧР?
Столь недальновидной шаг убивает мотивацию других танцевальных дуэтов, что ведёт к дальнейшему регрессу танцев.
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Девочка с севера
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Ответ просто болельщица
Повторю еще раз - тяжела ты, шапка Мономаха. Кто-то ломается, кто-то под таким прессингом чемпионат мира выигрывает. И вот пусть Лиза подумает хорошенько - ей это было надо такой вот ценой?. Кстати, что такое настоящая и постоянная травля пусть тебе Алина Загитова расскажет, которую травят просто так, за имя много-много лет. А у вас это еще так, небольшая разминка. Тем более, абсолютно за дело. А если не готова к критике, то лучше заняться чем-нибудь не публичным, борщи мужу варить, к примеру.)
Кто и где травят Загитову? Чего вы всё придумываете???
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Большое Путешествие Рузика
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А на каком моменте надо было расплакаться??
А вот на этом моменте вообще смешно стало: "Мужчина, благодаря которому я катаюсь до сих пор. " До каких пор, Лиза? Тебе 20 лет всего. А как будто лет 30 и позади карьера, полная преодолений.
А так, конечно, это пост - не благодарность, а пост - попытка оправдаться и попытка убедить себя же в том что всё ОК и всё по праву.
Мне не жаль, Лизу.
И кстати про обсуждение КАЖДОГО ДВИЖЕНИЯ Лиза явно погорячилась, переоценивать свою значимость и популярность.
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