Финал Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин выиграли ритм-танец, Подгайная и Коваль – 2-е, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман – 3-и

Абоян и Веселухин выиграли ритм-танец в финале Гран-при среди юниоров.
5 декабря в Нагое проходит финал Гран-при по фигурному катанию среди юниоров. Ритм-танец выиграл дуэт из США Хана Мария Абоян – Даниил Веселухин.
Финал Гран-при по фигурному катанию
Нагоя, Япония
Танцы на льду, юниоры
Ритм-танец
1. Хана Мария Абоян – Даниил Веселухин (США) – 66,77
2. Ирина Подгайная – Артем Коваль (Украина) – 63,43
3. Амбр Перрье-Джанезини – Самюэль Бланк-Клаперман (Франция) – 62,35
4. Жасмин Робертсон – Чейз Ронер (США) – 60,44
5. Дания Муаден – Тео Биго (Франция) – 59,90
6. Лейла Вейон – Александр Брэндис (Канада) – 52,70
Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Нагое: там выступят Малинин, Сакамото, Миура и Кихара, Фурнье-Бодри и Сизерон
