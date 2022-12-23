Елизавета Туктамышева: «Решила не рисковать и откатать «произволку» такой, какая была на Гран-при. Надеюсь, в следующем году подготовлю четверной»

заявила, что не будет исполнять четверной тулуп в произвольной программе на чемпионате России в Красноярске.

«Решила не рисковать и откатать «произволку» такой, какая была на Гран-при. Надеюсь, в следующем году подготовлю четверной», – сказала фигуристка.

Также она ответила на вопрос, действительно ли, как говорят многие фигуристы, главная цель для них – чисто кататься.

«Конечно, место важнее. Все лукавят», – сказала Туктамышева.