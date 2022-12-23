Елизавета Туктамышева: «Решила не рисковать и откатать «произволку» такой, какая была на Гран-при. Надеюсь, в следующем году подготовлю четверной»

Теги сборная России чемпионат России Елизавета Туктамышева женское катание Р-Спорт Фигурное катание

Елизавета Туктамышева заявила, что не будет исполнять четверной тулуп в произвольной программе на чемпионате России в Красноярске. 

«Решила не рисковать и откатать «произволку» такой, какая была на Гран-при. Надеюсь, в следующем году подготовлю четверной», – сказала фигуристка. 

Также она ответила на вопрос, действительно ли, как говорят многие фигуристы, главная цель для них – чисто кататься.

«Конечно, место важнее. Все лукавят», – сказала Туктамышева. 

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24 комментария

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Галина Александрова
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По методике профессора, Лиза должна скатать ПП чисто, с трикселями, каскады 3+2 исполнять не воспрещается. Всё сделать так, чтобы поднять зал и... медаль в кармане)))
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Мисс Вера
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Ответ smoky eyes
Ух как налетели). Не была бы сегодня в тройке, пробовала бы. А тут вроде как шанс появился. Слабый, но есть. На тренировках квад видели, бывает он иногда, не такой уж и призрак, как здесь пишут. Поддержали бы Лизу лучше. Добрее, дамы, добрее.
Думаю, даже если бы и в тройку не вошла, всё равно здесь квад пытаться прыгнуть бы не стала, ибо очень рискованно. Но это лишь мои предположения.
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Quadruple Lutz Mikhail Kolyada
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Ответ JBond
Лиза прыгает три тройных акселя на две программы - это очень круто. Но зачем третий год поминать четверной тулуп, который ни разу не был вставлен в программу? Его нет и не будет и Лиза это знает и ее тренер.
На видео с тренировок прыжкового турнира она его приземляла соло и с секвенциями +2А. В q, но приземляла.
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Малинка2017
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Ответ JBond
Лиза прыгает три тройных акселя на две программы - это очень круто. Но зачем третий год поминать четверной тулуп, который ни разу не был вставлен в программу? Его нет и не будет и Лиза это знает и ее тренер.
Как зачем? Чтобы сказка стала былью)) Она и ее хитрый тренер сознательно в эту игру играют. Хотя все видели этот "Джокер" на недавнем прыжковом турнире)
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Мисс Вера
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Очень рада за Лизу! Удачи завтра.
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Allbee
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Ответ Владимир Киркоров
А что красивого носиться как бешеный таракан? Яметова абсолютно не впечатлила от катания до ужасного комбинезона
А тихоход зато заслуженный впечатлил значит?
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Вячеслав Пустохин
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Ответ JBond
Лиза прыгает три тройных акселя на две программы - это очень круто. Но зачем третий год поминать четверной тулуп, который ни разу не был вставлен в программу? Его нет и не будет и Лиза это знает и ее тренер.
Ну, во-первых: она пыталась его прыгнуть на чемпионате по прыжкам.
Во-вторых: есть видео успешных попыток на тренях
И в третьих: пару лет назад она же уже пыталась прыгнуть четверной на ЧРе
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smoky eyes
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Ух как налетели). Не была бы сегодня в тройке, пробовала бы. А тут вроде как шанс появился. Слабый, но есть. На тренировках квад видели, бывает он иногда, не такой уж и призрак, как здесь пишут. Поддержали бы Лизу лучше. Добрее, дамы, добрее.
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bezsugar
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Как же квад Лизы ждут ботики лапши, больше, чем квадов космоса))
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Галина Александрова
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Хватить кормить завтраками Лиза, давай в ПП четверной! (шучу, если что)))
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Алеся Ткаченко
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Ответ Irina29
Ок, ну подождём. Действительно пусть другие бьются об квады, Лизе и так норм. поставят.
А об триксель типа убиться невозможно?
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Whiskey cat
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Сказки про четверной вечны!
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Залина Малина
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Хочет отказаться так же, как на гран-при? То есть без 3-3?
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Владимир Киркоров
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Ответ Sat397
Тылы прикрыты грибами, можно пешочком пройтись и прыгнуть "пятерной" между паузами, и всё будет "на высоте", а условной Яметовой нужно носиться в пять раз быстрее, чтобы приблизиться по компонентам, но все равно чуть -чуть Яметовой не хватит))
А что красивого носиться как бешеный таракан? Яметова абсолютно не впечатлила от катания до ужасного комбинезона
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private dancer
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Кому ты врёшь, ампиратрица ? ))) В следующем году, ага ))))
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Александр Шульгин
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Сказки про четверной продолжаются
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JBond
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Лиза прыгает три тройных акселя на две программы - это очень круто. Но зачем третий год поминать четверной тулуп, который ни разу не был вставлен в программу? Его нет и не будет и Лиза это знает и ее тренер.
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Oleandra
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А на следующий рисковать уже можно будет?
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Irina29
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Ок, ну подождём. Действительно пусть другие бьются об квады, Лизе и так норм. поставят.
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Амонра
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Лиза хочет побить рекорд и выступить на 16ом ЧР. Я бы на это с удовольствием посмотрела🤗
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garovatat
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Хаха)) да? А что так? Мишина вот только утром сегодня обещала невероятные сюрпризы! Мы уже настроились))
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Sat397
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Тылы прикрыты грибами, можно пешочком пройтись и прыгнуть "пятерной" между паузами, и всё будет "на высоте", а условной Яметовой нужно носиться в пять раз быстрее, чтобы приблизиться по компонентам, но все равно чуть -чуть Яметовой не хватит))
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AlexFed
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Каждый год одно и то же. Пиар на инстаграмных квадах, визги фанатиков, а на соревнованиях пшик и обещания на следующий год.
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ivan 07
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В следующем году ? Круто.
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