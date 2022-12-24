Камила Валиева: «Почему не надела капюшон в конце программы? Я считаю, что он уже не нужен. Не нужно прятать свое лицо»

Теги сборная России чемпионат России женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Камила Валиева оценила свое выступление в произвольной программе на чемпионате России-2022, а также объяснила, почему не стала закрываться капюшоном в конце. 

Программа Валиевой посвящена допинг-скандалу на Олимпиаде-2022 в Пекине. 

Ранее в конце программы фигуристка накидывала на голову капюшон – это была отсылка к моменту, когда в Пекине она проходила через микст-зону журналистов.

«Волнительно было больше на короткой. В произвольной программе получала удовольствие, каталась для публики.

Получилось два тулупа, как и в 2021 году. Я безусловно счастлива, даже находиться здесь.

Хочу поздравить Соню Акатьеву и Лизу Туктамышеву, мы большие молодцы. Интересный сезон. Мы все равно показываем прыжки, можем конкурировать.

Почему не надела капюшон в конце программы? Я считаю, что он уже не нужен. Не нужно прятать свое лицо, что было год назад. Хорошее изменение, наверное», – сказала Валиева.

Почему капюшон Валиевой в моменте – это символ времени, где никто не желает разговаривать ни с кем

27 комментариев

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6kMz
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Ответ Sektor_5
Это знак свыше - капюшон больше не нужен, Камила полностью преодолела эту историю и вышла победителем.
А её разве оправдали по допинговому делу?
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Он саМый
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Ответ Храбрая виолончелистка
Эпично было бы в конце оторвать его нафиг с мясом, как символ оставшихся в старом году неприятностей и злоключений.
А что будет в новом году?
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Он саМый
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Она показала прыжки? Это точно?
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Храбрая виолончелистка
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Эпично было бы в конце оторвать его нафиг с мясом, как символ оставшихся в старом году неприятностей и злоключений.
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tanya_1111
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"Я считаю, что он уже не нужен. Не нужно прятать свое лицо, что было год назад. Хорошее изменение, наверное" - Этот капюшон вообще не должен был появляться в твоей жизни и тем более в программе после такой поставы от благородного ТШТ.
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NB23
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Нравится видеть Камилу уверенной!
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Sektor_5
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Ответ Руфина Ю.
Ну да, ну да. В записи четко видно, что Валиева просто во-время вытащить капюшон не успела.
Это знак свыше - капюшон больше не нужен, Камила полностью преодолела эту историю и вышла победителем.
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oldparakhod
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Ответ Александр Г.
Я не понял, почему она выступает, за допинг что ли не наказывают?
Что бы не писать глупости, изучайте историю вопроса 😂😂
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Назар Игорь
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Ответ Sektor_5
Да, капюшон больше не нужен, история пройдена и закрыта, осталась в прошлом, на этом ЧР была поставлена финальная точка. В Новый Год войдём без химер прошлого, сильные и счастливые, смотрящие смело вперёд, в будущее.
А там и до коммунизма недалеко. Счастья полная корзина.
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Зиля Бадриева
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Это был эпичный прокат! Преодоление всего и вся!
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Sat397
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Ответ Маргарита Михайловна
Валиева почувствовала свою безнаказанность. Наверное и допинг начала принимать. Ведь РУСАДА прикроет.
Что кукла вуду не помогла? Себе пальцы неверное все искололи промахиваясь по кукле))
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Назар Игорь
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Ответ Александр Г.
Я не понял, почему она выступает, за допинг что ли не наказывают?
Это же наш допинг, доморощенный, он в России допингом не считается.
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Sektor_5
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Да, капюшон больше не нужен, история пройдена и закрыта, осталась в прошлом, на этом ЧР была поставлена финальная точка. В Новый Год войдём без химер прошлого, сильные и счастливые, смотрящие смело вперёд, в будущее.
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elmih
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Ответ Руфина Ю.
Ну да, ну да. В записи четко видно, что Валиева просто во-время вытащить капюшон не успела.
Да не злорадствуйте вы уже.
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Нурсултан Хамзаев
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Жаль что нельзя в конце выбросить этот капюшон.
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Марина Иванова
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Рада, что Ками на расстроилась серебру и по-доброму поздравила соперниц. По-моему, была счастлива. Значит, умеет достойно проигрывать. Уважение!
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Александр Г.
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Я не понял, почему она выступает, за допинг что ли не наказывают?
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Руфина Ю.
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Ну да, ну да. В записи четко видно, что Валиева просто во-время вытащить капюшон не успела.
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Адекватный дед
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Лично мне показалось, что Камила после выступления Акатьевой была напугана - вдруг Камиле отдадут 1 место и тогда шквал критики в её адрес был бы гарантирован. Но после объявления результатов Камила счастливо обнималась с Лизой. Камила уже была чемпионкой России и такого спорного золота ей, думаю, точно не нужно было.
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Маргарита Михайловна
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Валиева почувствовала свою безнаказанность. Наверное и допинг начала принимать. Ведь РУСАДА прикроет.
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Tania09**
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Вот и умничка, преодолела эту боль и капюшон больше не нужен.
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Sat397
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Я только за, чтобы капюшон теперь убрать из программы. Но сама программа удачная, ТШТ не прогадали поставив Камиле с её согласия эту программу.
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Зулфира Мухаметшина
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Ты умница,умнее чем хейтеры
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Lanc
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Если человек ни в чем не виноват, то прятать лицо не нужно. Но тогда возникает вопрос - зачем она раньше прятала?
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Ir2019
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Какой-то умный человек дал правильный совет. Я про программу.
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