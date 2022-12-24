Камила Валиева: «Почему не надела капюшон в конце программы? Я считаю, что он уже не нужен. Не нужно прятать свое лицо»

оценила свое выступление в произвольной программе на чемпионате России-2022, а также объяснила, почему не стала закрываться капюшоном в конце.

Программа Валиевой посвящена допинг-скандалу на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Ранее в конце программы фигуристка накидывала на голову капюшон – это была отсылка к моменту, когда в Пекине она проходила через микст-зону журналистов.

«Волнительно было больше на короткой. В произвольной программе получала удовольствие, каталась для публики.

Получилось два тулупа, как и в 2021 году. Я безусловно счастлива, даже находиться здесь.

Хочу поздравить Соню Акатьеву и Лизу Туктамышеву, мы большие молодцы. Интересный сезон. Мы все равно показываем прыжки, можем конкурировать.

Почему не надела капюшон в конце программы? Я считаю, что он уже не нужен. Не нужно прятать свое лицо, что было год назад. Хорошее изменение, наверное», – сказала Валиева.

Почему капюшон Валиевой в моменте – это символ времени, где никто не желает разговаривать ни с кем