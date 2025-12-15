🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: кто из фаворитов проиграет чемпионат России-2025? Наши прогнозы
Уже в четверг в Петербурге начнется чемпионат России по фигурному катанию. Мы уже разобрали, что там будет:
• прыгнет ли Аделия Петросян четверные и насколько это важно? (других стартов перед Олимпиадой не будет)
• Дикиджи, Гуменник, Семененко или все-таки заводной Кондратюк?
• Мишина / Галлямов против Бойковой / Козловского – кто действительно фаворит? Мнения разделились
• наконец, готовы ли Кагановская и Некрасов впервые выиграть золото ЧР?
Слушаем здесь:
Таймкоды:
0:00 почему на чемпионат России так трудно (и дорого) попасть?
4:34 а зачем вообще нужен чемпионат России, если мы заранее знаем, кто едет на Олимпиаду?
11:11 Петросян не дадут проиграть? А кто еще будет в тройке?
18:11 «Петросян едет в Милан на должность национального психотерапевта»
26:01 Хуснутдинова, Двоеглазова или Садкова? Паша считает, что им не хватает индивидуальности
32:13 Бойкова и Козловский – заранее с золотом? Кажется, все не так однозначно
36:37 Чикмаревой и Янченкову мешает выигрывать... низкий медийный рейтинг
42:00 Майя верит в характер Мишиной, но не в то, что ее с Галлямовым пустят на международные турниры
47:44 никто не ждет Пасечник и Чиризано в тройке. Этот сезон точно мимо?
53:23 Ваня считает, что в танце Степановой и Букина не хватает Алисы Лью
1:01:57 а как в США определяют участников Олимпиады? Справка от Полины
1:06:51 сборы у Арутюняна могут помешать Гуменнику выиграть чемпионат России?
1:13:30 Семененко в «Нирване», Дикиджи – не в прайме, а победит Кондратюк