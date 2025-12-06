Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Нагое: там выступят Малинин, Сакамото, Миура и Кихара, Фурнье-Бодри и Сизерон

Малинин, Кагияма и Сакамото выступят в финале Гран-при по фигурному катанию.

С 4 по 7 декабря пройдет финал Гран-при по фигурному катанию в японской Нагое. Прямые трансляции покажет Okko .

Гран-при по фигурному катанию-2025/26

Финал

Нагоя, Япония

4 декабря, четверг

9:30 – пары, юниоры, короткая программа / результаты

10:42 – юноши, короткая программа / результаты

11:47 – девушки, короткая программа / результаты

13:01 – пары, короткая программа/ результаты

14:13 – мужчины, короткая программа / результаты

15:20 – танцы на льду, ритм-танец / результаты

5 декабря, пятница

9:20 – танцы на льду, юниоры, ритм-танец / результаты

10:35 – юноши, произвольная программа / результаты

11:53 – девушки, произвольная программа / результаты

13:35 – пары, произвольная программа / результаты

14:59 – женщины, короткая программа / результаты

6 декабря, суббота

9:00 – пары, юниоры, произвольная программа / результаты

10:18 – танцы на льду, юниоры, произвольный танец / результаты

11:35 – танцы на льду, произвольный танец / результаты

14:00 – мужчины, произвольная программа / результаты

15:14 – женщины, произвольная программа / результаты

7 декабря, воскресенье

8:00 – показательные выступления

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала соревнований – московское.

Состав участников

Мужчины : Илья Малинин (США), Юма Кагияма, Шун Сато (оба – Япония), Адам Сяо Хим Фа (Франция), Михаил Шайдоров (Казахстан), Даниэль Грассль (Италия).

Женщины : Эмбер Гленн, Алиса Лю (обе – США), Каори Сакамото, Моне Чиба, Ами Накаи, Ринка Ватанабе (все – Япония).

Пары : Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония), Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия), Сара Конти – Никколо Мачии (Италия), Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия), Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада), Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия).

Танцы на льду : Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания), Мэдисон Чок – Эван Бейтс, Эмилия Зингас – Вадим Колесник (оба дуэта – США), Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада), Лоранс Фурнье-Бодри – Гийом Сизерон (Франция), Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва).

Юноши : Лусиус Казанеки (США), Рио Наката, Тайга Нишино (оба – Япония), Мин Гю Со, Чхве Ха Бин (Южная Корея), Денис Круглов (Бельгия).

Девушки : Мао Шимада, Маюко Ока, Мэи Окада, Сумика Каназава (все – Япония), Ю Сон Ким, Ким Ю Чжэ (Южная Корея).

Пары, юниоры: Жасмин Дерошер – Киран Трэшер, Джулия Кватрокки – Этьен Лакасс, Ава Кемп – Йонатан Елизаров (все – Канада), Чжан Сюаньци – Фэн Вэньцян, Чэнь Юйсюань – Дун Иньбо, Гуо Руи – Чжан Ивэнь (все – Китай).

Танцы на льду, юниоры: Ирина Подгайная – Артем Коваль (Украина), Лейла Вейон – Александр Брэндис (Канада), Хана Мария Абоян – Даниил Веселухин, Жасмин Робертсон – Чейз Ронер (оба дуэта – США), Дания Муаден – Тео Биго, Амбр Перрье-Джанезини – Самюэль Бланк-Клаперман (оба дуэта – Франция).