Расписание трансляций чемпионата России по фигурному катанию-2023 в Красноярске
С 20 по 25 декабря в Красноярске состоится чемпионат России по фигурному катанию-2023.
Чемпионат России по фигурному катанию-2023
Красноярск
Расписание трансляций
22 декабря, четверг
Танцы на льду, ритм-танец
10:00
Мужчины, короткая программа
12:30
Пары, короткая программа
16:00
23 декабря, пятница
Танцы на льду, произвольный танец
9:30
Мужчины, произвольная программа
12:15
Женщины, короткая программа
15:25
24 декабря, суббота
Пары, произвольная программа
12:30
Женщины, произвольная программа
15:00
25 декабря, воскресенье
Показательные выступления
10:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала трансляций – московское. Прямые трансляции покажет официальный сайт Первого канала.
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