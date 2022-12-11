Расписание трансляций чемпионата России по фигурному катанию-2023 в Красноярске

С 20 по 25 декабря в Красноярске состоится чемпионат России по фигурному катанию-2023.

Чемпионат России по фигурному катанию-2023

Красноярск

Расписание трансляций

22 декабря, четверг

Танцы на льду, ритм-танец

10:00

Мужчины, короткая программа

12:30

Пары, короткая программа

16:00

23 декабря, пятница

Танцы на льду, произвольный танец

9:30

Мужчины, произвольная программа

12:15

Женщины, короткая программа

15:25

24 декабря, суббота

Пары, произвольная программа

12:30

Женщины, произвольная программа

15:00

25 декабря, воскресенье

Показательные выступления

10:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала трансляций – московское. Прямые трансляции покажет официальный сайт Первого канала.