Кто от России допущен на Олимпиаду-2026 в Милан: фигуристы Гуменник и Петросян подтвердили участие, список обновляется
Два российских спортсмена на данный момент допущены к участию в Олимпиаде-2026.
На сайте Международного олимпийского комитета (МОК) опубликован список россиян, допущенных до зимних Игр-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо в нейтральном статусе.
Список будет обновляться – на данный момент участие в соревнованиях подтвердили два человека. Ниже представлена версия от 1 декабря.
Фигурное катание (1 мужская квота / 1 женская квота)
Петр Гуменник (подтвердил участие)
Аделия Петросян (подтвердила участие)
Полный список российских спортсменов с нейтральным статусом в зимних видах можно посмотреть здесь.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: МОК
