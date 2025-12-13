2

Кто от России допущен на Олимпиаду-2026 в Милан: фигуристы Гуменник и Петросян подтвердили участие, список обновляется

Два российских спортсмена на данный момент допущены к участию в Олимпиаде-2026.

На сайте Международного олимпийского комитета (МОК) опубликован список россиян, допущенных до зимних Игр-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо в нейтральном статусе.

Список будет обновляться – на данный момент участие в соревнованиях подтвердили два человека. Ниже представлена версия от 1 декабря.

Фигурное катание (1 мужская квота / 1 женская квота)

Полный список российских спортсменов с нейтральным статусом в зимних видах можно посмотреть здесь.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: МОК
logoОлимпиада-2026
logoПетр Гуменник
logoОлимпийская сборная России
logoАделия Петросян
Никита Филиппов
logoсборная России
ски-альпинизм
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
«Надеюсь, что ISU нас допустит. Думаю, максимум со следующего сезона начнем». Лукашова о возвращении российских юниоров
13 декабря, 10:58
Татьяна Навка: «Надеюсь, что скоро нашим взрослым спортсменам разрешат представлять страну на международной арене»
12 декабря, 21:29
Губерниев шансах Петросян на олимпийское золото: «Аделии придется очень трудно, мягко говоря. Волков бояться – в лес не ходить»
11 декабря, 13:48
Главные новости
«Ну это точно впервые в мире, друзья!» Плющенко показал, как Рубцова и Трофимова делают параллельное сальто на льду
вчера, 17:43Видео
Татьяна Тарасова: «Косторная и Куница – молодые, способные люди. Молодцы, что хотят вернуться»
вчера, 14:13
Алена Леонова: «Бойкова и Козловский выступают нестабильно, где-то неуверенно, где-то очень даже хорошо»
вчера, 14:07
Алена Косторная: «Хотели бы попробовать выступить на соревнованиях в марте-апреле. Также собираемся заявиться на «Русский вызов»
вчера, 13:44
Леонова о чемпионате России: «У мужчин вижу в тройке Кондратюка, Гуменника и Семененко. Хотелось бы, чтобы Марк здорово выступил»
вчера, 13:35
Алена Леонова: «Думаю, к чемпионату России Петросян подойдет в практически лучшей своей форме. В лучшей она должна быть к Олимпиаде»
вчера, 13:27
Мама Костылевой: «Лена больше не примет участия в шоу Плющенко. Я не разрешаю ей это делать»
вчера, 12:39
Первый канал покажет тренировки на чемпионате России в Санкт-Петербурге
вчера, 12:00
Росляков о возвращении Косторной и Куницы: «Планируем уже в этом сезоне выступать. Думаю, Алена сама все скажет»
вчера, 11:38
Энберт о чемпионате России: «В мужском одиночном катании высокая конкуренция. Гуменник, Семененко, Дикиджи точно претендуют на титул»
вчера, 11:33
Ко всем новостям
Последние новости
Куница – Самбуеву: «Нам с Аленой очень понравилось, как ты катаешься. Надо просто это делать с холодной головой»
6 декабря, 20:16
Golden Spin. Шин и Надь победили в парах, Плазас и Фернандес – 2-е, Вуйямо и Бувар – 3-и
6 декабря, 17:32
Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Нагое: там выступят Малинин, Сакамото, Миура и Кихара, Фурнье-Бодри и Сизерон
6 декабря, 10:12
Golden Spin. Гиньяр и Фаббри победили в танцах на льду, Демужо и Ле Мерсье – 2-е, Мразкова и Мразек – 3-и
5 декабря, 16:10
Финал Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин выиграли ритм-танец, Подгайная и Коваль – 2-е, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман – 3-и
5 декабря, 07:15
Алина Горбачева: «Омск – один из моих любимых городов. Очень рада, что успела восстановить четверной сальхов за неделю подготовки после московского этапа и смогла показать его в программе»
4 декабря, 15:38
Финал Гран-при среди юниоров. Го Жуй и Чжан Ивэнь выиграли короткую программу, Чжан Сюаньци и Фэн Вэньцян – 2-е, Кемп и Елизаров – 3-и
4 декабря, 07:25
Елена Малышева: «Я люблю, уважаю, обожаю фигурное катание. От всей души желаю победы Петросян и Гуменнику на Олимпиаде»
3 декабря, 06:58
Белорусская фигуристка Виктория Сафонова приняла приглашение участвовать в Олимпиаде-2026
1 декабря, 19:05
Артющенко о судействе в танцах на Гран-при Финляндии: «Не было какого-то засуживания, мне кажется. Это хороший повод задуматься, лишний раз увидеть ошибки»
29 ноября, 08:02