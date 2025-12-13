Кто от России допущен на Олимпиаду-2026 в Милан: фигуристы Гуменник и Петросян подтвердили участие, список обновляется

Два российских спортсмена на данный момент допущены к участию в Олимпиаде-2026.

На сайте Международного олимпийского комитета (МОК) опубликован список россиян, допущенных до зимних Игр-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо в нейтральном статусе.

Список будет обновляться – на данный момент участие в соревнованиях подтвердили два человека. Ниже представлена версия от 1 декабря.

Фигурное катание (1 мужская квота / 1 женская квота)

Полный список российских спортсменов с нейтральным статусом в зимних видах можно посмотреть здесь .