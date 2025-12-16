Илья Авербух: «Степанова и Букин выиграют чемпионат России, интриги не будет. В нашем варианте это Малинин и все остальные»

Авербух: Степанова и Букин выиграют чемпионат России, интриги не будет.

Хореограф, олимпийский призер и чемпион мира в танцах на льду Илья Авербух поделился ожиданиями от чемпионата России, который пройдет 18-21 декабря в Санкт-Петербурге.

«Конечно, в первую очередь жалко, что Хаврониной и Нарижного нет. Потому что была бы, конечно, битва.

Интриги не будет, выиграют Степанова/Букин. Потому что по всем показателям этапов Гран-при им давали такой коэффициент...

В нашем варианте это немножко такой Малинин и все остальные – вот они сейчас стоят в российских танцах. Есть Степанова/Букин и все остальные.

Я прекрасно понимаю, что я сейчас буду в невыгодным положении. Во-первых, потому что действительно все хотят всегда новых победителей. Естественно, что все хотят уже свергнуть короля.

Я являюсь поклонником пары Кагановская/Некрасов, прям реально. Потому что они класснейшие, и они реально – следующее четырехлетие. И мне самому было интересно, как будут судить. Ну они, конечно, завалились, придумали какой-то суперэлемент – поддержку в Магнитогорске, по-моему, на первом этапе Гран-при, где он там вообще что-то... Поэтому тоже нельзя понять реальную сумму баллов.

Но то, что я видел, и как судили Степанова/Букина на том же этапе Гран-при в Москве... Ощущение, что шансов у Кагановской и Некрасова нет, поэтому я говорю об этом как есть», – сказал Авербух в шоу «Каток» на канале «ДоброFON ».