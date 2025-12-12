46

Расписание чемпионата России по фигурному катанию-2026 в Санкт-Петербурге

Опубликовано расписание чемпионата России по фигурному катанию.

С 18 по 21 декабря в Санкт-Петербурге пройдет чемпионат России по фигурному катанию.

Чемпионат России по фигурному катанию-2026

Санкт-Петербург

18 декабря, четверг

16:00 – танцы на льду, ритм-танец

19:00 – пары, короткая программа

19 декабря, пятница

15:30 – мужчины, короткая программа

18:45 – женщины, короткая программа

20 декабря, суббота

13:00 – танцы на льду, произвольный танец

16:10 – пары, произвольная программа

18:45 – женщины, произвольная программа

21 декабря, воскресенье

15:00 – мужчины, произвольная программа

19:00 – показательные выступления

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции покажет сайт Первого канала.

Состав участников

Мужчины: Матвей Ветлугин, Петр Гуменник, Артур Даниелян, Владислав Дикиджи, Макар Игнатов, Артем Ковалев, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Александр Мельников, Андрей Мозалев, Роман Савосин, Даниил Самсонов, Никита Сарновский, Евгений Семененко, Семен Соловьев, Николай Угожаев, Григорий Федоров, Дамир Черипка.

Женщины: Софья Акатьева, Ксения Гущина, Алиса Двоеглазова, Мария Елисова, Мария Захарова, Ева Зубкова, Арина Кудлай, Елизавета Куликова, Анна Ляшенко, Софья Муравьева, Камилла Нелюбова, Аделия Петросян, Мария Пулина, Дарья Садкова, Ксения Синицына, Анна Фролова, Дина Хуснутдинова, Вероника Яметова. 

Пары: Юлия Артемьева – Алексей Брюханов, Алиса Блинникова – Алексей Карпов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Вероника Меренкова – Даниль Галимов, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Анна Москалева – Артем Родзянов, Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина – Артем Грицаенко, Валерия Ходыкина – Даниил Бутенко, Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков, Майя Шегай – Андрей Шадерков, Таисия Щербинина – Артем Петров.

Танцы на льду: Алиса Абдуллина – Артем Крылов, Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов, Василиса Кагановская – Максим Некрасов, Анна Коломенская – Артем Фролов, Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин, Софья Леонтьева – Даниил Горелкин, Таисия Линчевская – Дмитрий Щербаков, Екатерина Миронова – Евгений Устенко, Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано, Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов, Александра Степанова – Иван Букин, Ольга Федорова – Павел Драко, Софья Шевченко – Андрей Ежлов, Елизавета Шичина – Павел Дрозд, Анна Щербакова – Егор Гончаров.

Календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2025/26

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
танцы на льду
расписание турниров
женское катание
мужское катание
пары
logoчемпионат России
logoсборная России
