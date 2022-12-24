Камила Валиева не стала закрываться капюшоном в конце произвольной программы на чемпионате России

Фигуристка Камила Валиева выступила с произвольной программой на чемпионате России в Красноярске.

Программа Валиевой посвящена допинг-скандалу на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Ранее в конце программы фигуристка накидывала на голову капюшон – это была отсылка к моменту, когда в Пекине она проходила через микст-зону журналистов.

Однако сейчас Валиева представила программу с измененной концовкой – она не стала закрываться капюшоном.

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Скриншот из трансляции на сайте «Первого канала»: