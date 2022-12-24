Камила Валиева не стала закрываться капюшоном в конце произвольной программы на чемпионате России

Теги сборная России чемпионат России Олимпиада-2022 женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Фигуристка Камила Валиева выступила с произвольной программой на чемпионате России в Красноярске. 

Программа Валиевой посвящена допинг-скандалу на Олимпиаде-2022 в Пекине. 

Ранее в конце программы фигуристка накидывала на голову капюшон – это была отсылка к моменту, когда в Пекине она проходила через микст-зону журналистов.

Однако сейчас Валиева представила программу с измененной концовкой – она не стала закрываться капюшоном.

Почему капюшон Валиевой в моменте – это символ времени, где никто не желает разговаривать ни с кем

Программа Валиевой про Олимпиаду – спорный выбор: из психотерапии она превращается в реалити-шоу

Скриншот из трансляции на сайте «Первого канала»:

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24 комментария

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Lansm
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Очень важная новость
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Eddie Vidro
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Как она вообще могла так поступить....Ай, ай, ай...
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Акселек давай
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Проверка характера Акатьевой сейчас
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HellLight
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Да ладно. Как так?
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Блинчик
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Последний стыд потеряла.
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supepper
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Ответ закрыт по беспределу
Новый посыл. Возможно.
Затейники из ТШТ всегда что-нибудь придумают
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NataliaB.3003
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Ответ Маргарита Михайловна
Валиева почувствовала свою безнаказанность. Наверняка и допинг снова начала есть.
ложками.. )
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RS97
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Не иначе дюзнула пару таблеток.
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Natalia Solomakha
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В следующий раз выедет на лед дедушка со стаканом в конце. Чтоб драматургия была :)
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Лина Лоцик
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Ответ Варлампий Варлампий
Просто Лина Лоцик - фанатка Валиевой
нет
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NataliaB.3003
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Ответ закрыт по беспределу
Новый посыл. Возможно.
Я тоже так подумала, есть вероятность.
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supepper
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Правильно, не надо закрываться. Не надо прятаться от этого мира. Нужно смотреть всем в глаза.
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supepper
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Ответ Sergey Mikhaylenko
Какой вид спорта — такие и новости
А вишенка на торте этого спорта - новости о платьях 😆
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Sergey Mikhaylenko
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Какой вид спорта — такие и новости
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NataliaB.3003
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Ответ kristalsiniy
Катала конечно на разрыв
На разрыв хейтеров )
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закрыт по беспределу
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Новый посыл. Возможно.
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deli_skate
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Ответ Маргарита Михайловна
Валиева почувствовала свою безнаказанность. Наверняка и допинг снова начала есть.
Угу. Столовой ложкой 😃
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Маргарита Михайловна
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Валиева почувствовала свою безнаказанность. Наверняка и допинг снова начала есть.
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Варлампий Варлампий
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Ответ Dmitry Rozanov
Комментарий удален пользователем
Просто Лина Лоцик - фанатка Валиевой
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Даша Лавренова
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Просто не получилось, он раньше времени вылез из прорези в платье, мешал, а к концовке совсем запутался, не получилось ухватить за нужный край. Но хорошо, что так, на мой взгляд)
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oldparakhod
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И хорошо, что не стала.
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Акселек давай
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Вот это новость! Мастерство!
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Варлампий Варлампий
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Молния! Всем всем всем! Срочно в номер! Гражданка не стала закрываться капюшоном. Сенсация. Молния!
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Dmitry Rozanov
Комментарий удален
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kristalsiniy
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Катала конечно на разрыв
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