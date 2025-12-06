Куница – Самбуеву: «Нам с Аленой очень понравилось, как ты катаешься. Надо просто это делать с холодной головой»

Фигурист Куница – Самбуеву: надо кататься с холодной головой.

Георгий Куница , выступающий в паре с Аленой Косторной, высказался о катании Алдара Самбуева на Кубке Первого канала среди юниоров в Калуге.

Самбуев, представлявший команду Косторной , набрал 110,47 балла за прокат произвольной программы и занял шестое (последнее) место.

«Закончился Кубок первого канала среди юниоров. Алена – лучший капитан. 💙 Синие – лучшая команда. 💪🏻 А главные победы у ребят еще впереди.

Отдельные слова поддержки хочу сказать Алдару. Нам с Аленой очень понравилось, как ты катаешься. Надо просто это делать с холодной головой. У тебя все впереди. За выбор музыки отдельный респект», – написал Куница.