Финал Гран-при среди юниоров. Го Жуй и Чжан Ивэнь выиграли короткую программу, Чжан Сюаньци и Фэн Вэньцян – 2-е, Кемп и Елизаров – 3-и
Китайская спортивная пара Го Жуй – Чжан Ивэнь лидирует после короткой программы в финале Гран-при среди юниоров.
Финал Гран-при по фигурному катанию
Нагоя, Япония
Пары, юниоры
Короткая программа
1. Го Жуй – Чжан Ивэнь (Китай) – 63,84
2. Чжан Сюаньци – Фэн Вэньцян (Китай) – 62,89
3. Ава Кемп – Йонатан Елизаров (Канада) – 62,82
4. Чэнь Юйсюань – Дун Иньбо (Китай) – 55,63
5. Жасмин Дерошер – Киран Трэшер (Канада) – 54,45
6. Джулия Кватрокки – Этьен Лакасс (Канада) – 51,88
Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Нагое: там выступят Малинин, Сакамото, Миура и Кихара, Фурнье-Бодри и Сизерон
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
