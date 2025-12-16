«Унизительно радоваться тому, что мы заслуживаем по праву». Авербух о возможном допуске российских юниоров на турниры

Авербух считает унизительной ситуацию с недопуском российских спортсменов.

Хореограф, олимпийский призер и чемпион мира в танцах на льду Илья Авербух поделился мнением о возвращении российских спортсменов.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям снять запреты на участие россиян в юношеских соревнованиях. Международный союз конькобежцев (ISU) сообщил, что рассмотрит эту рекомендацию «в надлежащее время».

«Удар по юниорам был под дых, если честно. Это как обескровить вообще приток истории, по мне это подлейшая история [с отстранением].

Мне вообще обидно, что мы сидим и вот прям радуемся, что нас куда-то [допустили]... Нас несправедливо отстранили! Нам вот дверку приоткрыли, и мы тут сидим радуемся.

Я понимаю, что мы радуемся с одной стороны. С другой стороны, это так унизительно радоваться тому, что мы заслуживаем по праву. И какой-то у меня здесь все время такой дискомфорт. Но если от этого уйти, то, конечно, возвращение именно юниорского спорта – это очень важно для страны, это очень важно для мотивации детей, которые пойдут заниматься дальше.

Потому что, конечно, сколько бы мы ни говорили, но закрытое окно международных турниров, конечно, перестает мотивировать какую-то часть родителей отдавать своих детей заниматься спортом», – сказал Авербух в шоу «Каток» на канале «ДоброFON ».

