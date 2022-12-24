Тренер Худайбердиевой и Базина: «Советую некоторым комментаторам ФК оглянуться на свое место на свалке истории, прежде чем давать икспердное мнение»

Теги сборная России танцы на льду чемпионат России Егор Базин Елизавета Худайбердиева Денис Самохин Фигурное катание

Денис Самохин, тренер танцевального дуэта Елизавета ХудайбердиеваЕгор Базин, отреагировал на критику в адрес своих учеников.

Худайбердиева и Базин победили на чемпионате России в Красноярске, несмотря на падения в ритмическом и произвольном танцах.

«Советую некоторым комментаторам ФК оглянуться на свое место на свалке истории, прежде чем давать свое икспердное (орфография сохранена – Sports.ru) мнение о работе своих, а тем более чужих тренерских штабов!» – написал Самохин.

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53 комментария

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Ева Винер
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Ответ Black&White
Тренер показывает свое высокое культурное развитие. Теперь ясно, откуда столько хамства и чванства у учеников. А я еще что-то про Жулина говорила.
Кстати, Жулин таких грубых высказываний себе не позволял, хотя, как тренер он явно более заслуженный
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Сладкий пончик
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Ответ EuhenioV
Как "красиво" Самохин изложил.Сразу чувствуется,что передач Соловьёва не пропускает.Тот же агрессивно-гопнический стиль подачи мысли.
Так у него там буквы Z в инстаграмме, так что они на волне с Соловьем
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Ольга Ольгина
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Здесь как говорится палка о двух концах. С одной стороны можно было как то и по корректно объяснить почему его пара первая, а пара действительно классная, но что то случилось именно с Лизой, что то в голове зацикливаться стало на одном и том же элементе, боязнь что ли, потом добавилось ещё. Это как с Липницкой было на олимпиаде. Она падала с одного и того же прыжка в одном и том же месте. Кстати этому есть научное обьяснение даже. Но их катание действительно отличается от других. А с другой стороны , тренер молодец. Встал на защиту своих спортсменов, ни как не которые, в рот воды наберут и молча сглатывают все набросы на своих учеников. И эта позиция гораздо лучшая, чем как Мишин в кике обсуждать и язвить про спортсменов из других штабов.
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newselena
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Не понимаю, зачем они постоянно хамят поклонникам ФК. Только еще больше собирают негатива к себе. Никто же ничего на них не наговаривает. Они действительно падают на каждом соревновании. Это истина, которую знают все.
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просто болельщица
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Ахаха. Ну уж Самохин со своей парой место на "свалке истории" заняли прочное и навсегда. Никогда до них и, очень надеюсь, никогда после них, никто не выигрывал чемпионство страны с постоянными падениями чуть ли не в каждом своем выступлении. Ладно были бы Пахомова с Горшковым, которые так танцевали, что вид олимпийским стал. А то очень средняя пара, как бы их не облизывал Авербух и не считал выдающегося уровня Энберт.
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Евгения Гринева
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Ответ Екатерина Ивановская
А то, что в прошлом году ваши подопечные набрасывали и ядом исходились на ДС - это норм? Ну да, это, видимо, другое.
Он и сам набрасывал
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Ольга Калугина
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Прекрасный союз хамоватого тренера и наглой пары. Вы нашли друг друга.
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Julce
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Ответ Саша Кутузова
Согласна, пусть отдадут медаль ПН, там ребята бронзе были рады и вели себя прекрасно. И прогресс стремительный у пары.
И программа прекрасная
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Саша Кутузова
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Ответ Бунтарь без идеала
Слышала, там этический кодекс приняли...
Кстати, как там с ним дела, учитывая, что подобная речь от тренера? Вот на деле и увидим, как это работает.
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Евгения Гринева
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Советую Самохину память почистить и вспомнить, как он сам рот раскрывал на других фигуристов.
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Sivl
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Ответ Шубы
Это он о ком вообще? Кто из действующих тренеров что-то комментировал?
Вроде Жулин что-то сказал, но на мой взгляд корректно, а вот кто такой Самохин, чтобы так хамить?
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Svetmel
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А что у болельщиков своего мнения быть не может? А, да, забыла, вы же только для себя катаетесь. Так может и надо на своём катке для себя, зачем вам соревнования вообще? Спортсмены весь сезон на всех стартах ошибались. Может лучше с этим разобраться для начала?
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Светлана Менова
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Ответ Ирина Горбунова
Это он про болельщиков
Не, не, не только про болельщиков, это явно наезд на кого-то из коллег тоже))
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Бунтарь без идеала
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Слышала, там этический кодекс приняли...
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Саша Кутузова
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Ответ Julce
Так мы сочувствуем! Но если так плохо и такой стресс, зачем было выступать? Пасечники победители!
Согласна, пусть отдадут медаль ПН, там ребята бронзе были рады и вели себя прекрасно. И прогресс стремительный у пары.
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karlsson27
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Хамство - как стиль общения. Не лучший выбор, но в высших кругах сейчас это приветствуется
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Светлана Менова
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Ответ Сладкий пончик
Это потрясающе. Это чудо в перьях не только золото получило незаслуженно, но еще и возмущается, что зрители посмели рот открыть и сказать "прокат не понравился"
Он ещё на кого-то из коллег явно наехал) хотя критиковать "политику партии" решились немногие. Вон Авер как их облизал!
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Саша Кутузова
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Ответ Шубы
Нет, там ещё Худайберидиева в инсте разродилась слезливым постом о том, как ей плохо было.
Муж, тренер, Лиза… какие все нежные, настрадались. Кто следующий выскажется?
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EuhenioV
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Как "красиво" Самохин изложил.Сразу чувствуется,что передач Соловьёва не пропускает.Тот же агрессивно-гопнический стиль подачи мысли.
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Лиза Михайлова
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Позор-рище!!!! Ничего показать не могут, даже чистенько откатать, а тут же короны повырастали! У нас девчонки расстраиваются, когда свой феноменальный сложнейший контент с шероховатостями катают, а тут просто откатать чисто не могут. То же мне чемпионы((((
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Julce
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Ответ Шубы
Нет, там ещё Худайберидиева в инсте разродилась слезливым постом о том, как ей плохо было.
Так мы сочувствуем!
Но если так плохо и такой стресс, зачем было выступать?
Пасечники победители!
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hett
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Мой краш🤗
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Екатерина Ивановская
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На мировом уровне эта пара даже 100 баллов бы за ПТ не получила.
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Саша Кутузова
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Ответ Ёжик_в_тумане
Он не слова его осудил, весь его монолог защита пары, чтобы судьи на слова Базина не обиделись. А сейчас без реверансов, честно, на эмоциях. Молодец.
Так сейчас уже не страшно, медаль в кармане. Можно и накинуть. Вы обтекайте пока, как там у Плющенко : «Сосать всем!»
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Шубы
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Ответ Ирина Горбунова
Это он про болельщиков
Ну у болельщиков нет своих тренерских штабов. По крайней мере, танцевальных)) Эта фраза довольно странная
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