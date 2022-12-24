Тренер Худайбердиевой и Базина: «Советую некоторым комментаторам ФК оглянуться на свое место на свалке истории, прежде чем давать икспердное мнение»

Денис Самохин, тренер танцевального дуэта – , отреагировал на критику в адрес своих учеников.

Худайбердиева и Базин победили на чемпионате России в Красноярске, несмотря на падения в ритмическом и произвольном танцах.

«Советую некоторым комментаторам ФК оглянуться на свое место на свалке истории, прежде чем давать свое икспердное (орфография сохранена – Sports.ru) мнение о работе своих, а тем более чужих тренерских штабов!» – написал Самохин.

Почему Худайбердиева с Базиным падают, но выигрывают? Есть только два объяснения – и оба печальные

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