  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Алина Горбачева: «Омск – один из моих любимых городов. Очень рада, что успела восстановить четверной сальхов за неделю подготовки после московского этапа и смогла показать его в программе»
4

Алина Горбачева: «Омск – один из моих любимых городов. Очень рада, что успела восстановить четверной сальхов за неделю подготовки после московского этапа и смогла показать его в программе»

Алина Горбачева поблагодарила Татьяну Навку за лучшие тренировочные условия.

Фигуристка Алина Горбачева поблагодарила своих тренеров и Татьяну Навку после Гран-при России в Омске.

В конце ноября Горбачева взяла бронзу на этапе соревнований.

«Омск – один из моих любимых городов. Прекрасная арена, всегда очень тепло принимают зрители! А еще я люблю красный цвет и здесь вся арена красная.

Уже второй раз я выигрываю короткую программу на этом катке, но далеко не все получается в произвольной, и случаются глупые ошибки. Очень рада, что успела восстановить четверной сальхов за неделю подготовки после московского этапа и смогла показать его в программе.

Спасибо большое моим тренерам: Софье Федченко, Владе Данилкиной, Сергею Розанову. Отдельно хочу поблагодарить Татьяну Навку и «Навка-Арену» за лучшие тренировочные условия», – написала Горбачева в своем телеграм-канале.

В прошлом сезоне Горбачева стала бронзовым призером чемпионата России.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Алины Горбачевой
женское катание
logoТатьяна Навка
Золотой конек Москвы
logoАлина Горбачева
logoсборная России
Влада Данилкина
Софья Федченко
logoСергей Розанов
Сердце Сибири
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Бетина Попова: «Петросян может многое потерять без тройного акселя, но чистая короткая программа куда лучше, чем потерять на не самом стабильном элементе»
сегодня, 13:54
«Гуменник правильно делает, что готовит именно 5 четверных прыжков. Это будет конкурентоспособный прокат на медали». Попова о подготовке к Олимпиаде
сегодня, 13:46
Сизерон о словах про судейство: «Смысл был в том, что если мы не понимаем полученные оценки, то как публика может понять, что происходит?»
сегодня, 13:30
Александра Трусова: «Мы с Макаром не хотели бы отдавать сына в профессиональный спорт. Знаем, насколько это сложно»
сегодня, 13:14
Трусова о том, что Игнатов был на родах: «Он мне потом сказал, что у меня очень глубокий внутренний мир»
сегодня, 13:10
Трусова о возвращении на лед: «Появился страх травмы. Думаю, это материнский инстинкт: понимаю, что сын без меня не может»
сегодня, 13:05
Елена Вайцеховская: «Главный минус Петросян в сравнении с Сакамото в том, что Каори невероятно мощна. Из всех соперниц она для Аделии наиболее опасна»
сегодня, 08:47
Каори Сакамото: «Фактически я упустила шансы и в короткой, и в произвольной, но я довольна 3-м местом»
сегодня, 07:58
Алиса Лью: «Мне очень хочется понять, каково это – откатать программу с тройным акселем. Хочется удовлетворить свое любопытство»
сегодня, 07:40
Финал Гран-при. Малинин, Лью, Сакамото, Чок и Бейтс, Фурнье-Бодри и Сизерон, Миура и Кихара выступили с показательными номерами
сегодня, 07:33
Ко всем новостям
Последние новости
Куница – Самбуеву: «Нам с Аленой очень понравилось, как ты катаешься. Надо просто это делать с холодной головой»
вчера, 20:16
Golden Spin. Шин и Надь победили в парах, Плазас и Фернандес – 2-е, Вуйямо и Бувар – 3-и
вчера, 17:32
Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Нагое: там выступят Малинин, Сакамото, Миура и Кихара, Фурнье-Бодри и Сизерон
вчера, 10:12
Golden Spin. Гиньяр и Фаббри победили в танцах на льду, Демужо и Ле Мерсье – 2-е, Мразкова и Мразек – 3-и
5 декабря, 16:10
Финал Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин выиграли ритм-танец, Подгайная и Коваль – 2-е, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман – 3-и
5 декабря, 07:15
Финал Гран-при среди юниоров. Го Жуй и Чжан Ивэнь выиграли короткую программу, Чжан Сюаньци и Фэн Вэньцян – 2-е, Кемп и Елизаров – 3-и
4 декабря, 07:25
Елена Малышева: «Я люблю, уважаю, обожаю фигурное катание. От всей души желаю победы Петросян и Гуменнику на Олимпиаде»
3 декабря, 06:58
Белорусская фигуристка Виктория Сафонова приняла приглашение участвовать в Олимпиаде-2026
1 декабря, 19:05
Артющенко о судействе в танцах на Гран-при Финляндии: «Не было какого-то засуживания, мне кажется. Это хороший повод задуматься, лишний раз увидеть ошибки»
29 ноября, 08:02
Дмитрий Губерниев: «Жду от наших фигуристов борьбы за медали на Играх. Есть такая профессия – родину защищать на спортивных аренах»
28 ноября, 17:36