Алина Горбачева: «Омск – один из моих любимых городов. Очень рада, что успела восстановить четверной сальхов за неделю подготовки после московского этапа и смогла показать его в программе»

Алина Горбачева поблагодарила Татьяну Навку за лучшие тренировочные условия.

Фигуристка Алина Горбачева поблагодарила своих тренеров и Татьяну Навку после Гран-при России в Омске.

В конце ноября Горбачева взяла бронзу на этапе соревнований.

«Омск – один из моих любимых городов. Прекрасная арена, всегда очень тепло принимают зрители! А еще я люблю красный цвет и здесь вся арена красная.

Уже второй раз я выигрываю короткую программу на этом катке, но далеко не все получается в произвольной, и случаются глупые ошибки. Очень рада, что успела восстановить четверной сальхов за неделю подготовки после московского этапа и смогла показать его в программе.

Спасибо большое моим тренерам: Софье Федченко, Владе Данилкиной, Сергею Розанову. Отдельно хочу поблагодарить Татьяну Навку и «Навка-Арену» за лучшие тренировочные условия», – написала Горбачева в своем телеграм-канале.

В прошлом сезоне Горбачева стала бронзовым призером чемпионата России.