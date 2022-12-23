Чемпионат России. Акатьева, Туктамышева, Муравьева, Валиева, Петросян, Синицына, Яметова выступят с произвольными программами

Теги сборная России результаты чемпионат России Елизавета Туктамышева женское катание Ксения Синицына Камила Валиева Софья Акатьева Софья Самоделкина Анна Фролова Алина Горбачева Софья Муравьева Аделия Петросян Анастасия Зинина Агнета Латушкина Вероника Яметова София Захарова Ксения Гущина Виктория Федянина Виктория Нестерова Фигурное катание

24 декабря на чемпионате России по фигурному катанию будут разыграны медали в женских соревнованиях. После короткой программы лидирует Софья Акатьева. 

Чемпионат России по фигурному катанию-2023

Красноярск

Женщины

Произвольная программа

Начало – 15.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на Первом канале. 

Первая разминка

1.  Виктория Нестерова 

2. Агнета Латушкина 

3. Виктория Федянина

4. Мария Парамонова 

5. Алина Горбачева

Вторая разминка

6. Ксения Гущина 

7. Анна Фролова 

8. София Захарова 

9. Анастасия Зинина 

10. Софья Самоделкина

11.  Вероника Яметова 

Третья разминка

12. Ксения Синицына

13. Аделия Петросян

14. Камила Валиева 

15. Софья Муравьева

16. Елизавета Туктамышева

17. Софья Акатьева

После короткой программы

1. Софья Акатьева – 85,59

2. Елизавета Туктамышева – 82,98

3. Софья Муравьева – 79,96

4. Камила Валиева – 76,61

5. Аделия Петросян – 76,25

6. Ксения Синицына – 74,89

7. Вероника Яметова – 74,45

8. Софья Самоделкина – 71,64

9. Анастасия Зинина – 71,40

10.  София Захарова – 68,21

11. Анна Фролова – 67,84

12. Ксения Гущина – 67,64

13. Алина Горбачева – 67,22

14. Мария Парамонова – 67,14

15. Виктория Федянина – 60,96

16. Агнета Латушкина – 52,84

17. Виктория Нестерова – 51,50

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14 комментариев

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IrbIS
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Лизе Туктику - победы, и без "подследственных за триметазидин" на подиуме...
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galik55
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Ответ alexnew
А что редактировать теперь вообще нельзя, даже орфографию?
Очень неудобно стало.
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galik55
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Акатьевой и Туктамышевой удержать позиции. Сонечке Самоделкиной, совладать с нервами и подняться выше.
Волшебной Ксюше чистого проката. Очень хочется, чтобы компы у нее были выше.
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garovatat
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Ответ EuhenioV
И даже не возможно,а абсолютно точно.Этот формат как специально создан именно для поддержки хейтеров.Рейтинг размыт,копаться никто глубоко не станет,а свежеиспечённые приобретают шанс раствориться в общей массе.По поводу отмены редактирования даже и сказать нечего.
Редактор говорят уже починили. Вот, отредактировала))) Ну а все остальное - мда....
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Sat397
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Ответ garovatat
Вот да! Пропала редакторская функция! И рейтинг напротив ника... и вообще все неудобно, не смотрибельно. Очень пестро, сплошная пестрая лента со множеством ссылок.... по углам что ли разнесли бы входящие и исходящие... А про донаты как вам? А не будут ли теперь прям официально донатить всяких там... наймитов которые целыми днями тут сидят и набрасывают по чем зря? Не знаю, этот инструмент должен вроде как поддерживать и развивать компетентные и интересные мнения, а по факту может дополнительно педалировать хейт...
Скоро весь сайт доломают новые гос-управленцы. Государсттво никогда не бывает эффективным управленцем. Уже начали банить людей навсегда ни за что. Теперь их доход не зависит от количества человек посещающих сайт, поэтому то ли ещё будет...
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EuhenioV
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Ответ garovatat
Вот да! Пропала редакторская функция! И рейтинг напротив ника... и вообще все неудобно, не смотрибельно. Очень пестро, сплошная пестрая лента со множеством ссылок.... по углам что ли разнесли бы входящие и исходящие... А про донаты как вам? А не будут ли теперь прям официально донатить всяких там... наймитов которые целыми днями тут сидят и набрасывают по чем зря? Не знаю, этот инструмент должен вроде как поддерживать и развивать компетентные и интересные мнения, а по факту может дополнительно педалировать хейт...
И даже не возможно,а абсолютно точно.Этот формат как специально создан именно для поддержки хейтеров.Рейтинг размыт,копаться никто глубоко не станет,а свежеиспечённые приобретают шанс раствориться в общей массе.По поводу отмены редактирования даже и сказать нечего.
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Сырок с кокосом
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Сонику - держать планку, Аделии - держать эмоции в узде и быть собраннее, Софе Самоделкиной - не терять баллы на мелких огрехах. Ну и всем участницам - показать свой максимум. Пусть на пьедестале будут сильнейшие
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garovatat
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Ответ alexnew
Но редактирование поправили вроде бы.
Теперь вопрос за всем остальным)) и вообще, дали бы способ выбрать "старый дизайн". Как повсеместно делают, когда меняют интерфейсы
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Jessi
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Удачи Соне Муравьевой!
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alexnew
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Ответ garovatat
Вот да! Пропала редакторская функция! И рейтинг напротив ника... и вообще все неудобно, не смотрибельно. Очень пестро, сплошная пестрая лента со множеством ссылок.... по углам что ли разнесли бы входящие и исходящие... А про донаты как вам? А не будут ли теперь прям официально донатить всяких там... наймитов которые целыми днями тут сидят и набрасывают по чем зря? Не знаю, этот инструмент должен вроде как поддерживать и развивать компетентные и интересные мнения, а по факту может дополнительно педалировать хейт...
Но редактирование поправили вроде бы.
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garovatat
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Ответ alexnew
А что редактировать теперь вообще нельзя, даже орфографию?
Вот да! Пропала редакторская функция! И рейтинг напротив ника... и вообще все неудобно, не смотрибельно. Очень пестро, сплошная пестрая лента со множеством ссылок.... по углам что ли разнесли бы входящие и исходящие... А про донаты как вам? А не будут ли теперь прям официально донатить всяких там... наймитов которые целыми днями тут сидят и набрасывают по чем зря? Не знаю, этот инструмент должен вроде как поддерживать и развивать компетентные и интересные мнения, а по факту может дополнительно педалировать хейт...
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alexnew
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А что редактировать теперь вообще нельзя, даже орфографию?
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alexnew
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Пожелаю чистых прокатов Камиле Валиевой, Соне Акатьевой и Аделии Петросян. Сделайте этот чемпионат! Пусть все неудачи останутся в короткой.
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SvetlaNochka
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К пьедесталу ежегодно хочется добавить парочку ступеней, ибо девушек наших смело можно было бы на ЧЕ и ЧМ отправлять эшелонами))
Не девы, а дивы ФК и диво дивное, когда их прокаты идеальны, чего всем и пожелаю в Ледовом побоище ;)
+7
0
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