Чемпионат России. Акатьева, Туктамышева, Муравьева, Валиева, Петросян, Синицына, Яметова выступят с произвольными программами
24 декабря на чемпионате России по фигурному катанию будут разыграны медали в женских соревнованиях. После короткой программы лидирует Софья Акатьева.
Чемпионат России по фигурному катанию-2023
Красноярск
Женщины
Произвольная программа
Начало – 15.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на Первом канале.
Первая разминка
1. Виктория Нестерова
3. Виктория Федянина
4. Мария Парамонова
5. Алина Горбачева
Вторая разминка
6. Ксения Гущина
7. Анна Фролова
8. София Захарова
11. Вероника Яметова
Третья разминка
12. Ксения Синицына
13. Аделия Петросян
14. Камила Валиева
15. Софья Муравьева
16. Елизавета Туктамышева
17. Софья Акатьева
После короткой программы
1. Софья Акатьева – 85,59
2. Елизавета Туктамышева – 82,98
3. Софья Муравьева – 79,96
4. Камила Валиева – 76,61
5. Аделия Петросян – 76,25
6. Ксения Синицына – 74,89
7. Вероника Яметова – 74,45
8. Софья Самоделкина – 71,64
9. Анастасия Зинина – 71,40
10. София Захарова – 68,21
11. Анна Фролова – 67,84
12. Ксения Гущина – 67,64
13. Алина Горбачева – 67,22
14. Мария Парамонова – 67,14
15. Виктория Федянина – 60,96
16. Агнета Латушкина – 52,84
17. Виктория Нестерова – 51,50
Волшебной Ксюше чистого проката. Очень хочется, чтобы компы у нее были выше.
Не девы, а дивы ФК и диво дивное, когда их прокаты идеальны, чего всем и пожелаю в Ледовом побоище ;)