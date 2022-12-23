Чемпионат России. Акатьева, Туктамышева, Муравьева, Валиева, Петросян, Синицына, Яметова выступят с произвольными программами

24 декабря на чемпионате России по фигурному катанию будут разыграны медали в женских соревнованиях. После короткой программы лидирует Софья Акатьева.

Чемпионат России по фигурному катанию-2023

Красноярск

Женщины

Произвольная программа

Начало – 15.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на Первом канале.

Первая разминка

1. Виктория Нестерова

2.

3. Виктория Федянина

4. Мария Парамонова

5. Алина Горбачева

Вторая разминка

6. Ксения Гущина

7.

8. София Захарова

9.

10.

11. Вероника Яметова

Третья разминка

12. Ксения Синицына

13. Аделия Петросян

14. Камила Валиева

15.

16. Елизавета Туктамышева

17. Софья Акатьева

После короткой программы

1. – 85,59

2. – 82,98

3. Софья Муравьева – 79,96

4. – 76,61

5. – 76,25

6. – 74,89

7. – 74,45

8. Софья Самоделкина – 71,64

9. Анастасия Зинина – 71,40

10. София Захарова – 68,21

11. Анна Фролова – 67,84

12. Ксения Гущина – 67,64

13. – 67,22

14. Мария Парамонова – 67,14

15. Виктория Федянина – 60,96

16. Агнета Латушкина – 52,84

17. Виктория Нестерова – 51,50