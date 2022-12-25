Туктамышева показала завтрак фигуристов на чемпионате России. За столом Валиева, Самарин, Алиев и Трусова, снявшаяся из-за недомогания

Теги сборная России чемпионат России фото Елизавета Туктамышева мужское катание женское катание Александр Самарин Дмитрий Алиев Алексей Ерохов Макар Игнатов Александра Трусова Артур Даниелян Матвей Ветлугин Камила Валиева Софья Самоделкина Глеб Лутфуллин Марк Кондратюк Андрей Анисимов Фигурное катание

Фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась фотографией с завтрака сборной на чемпионате России в Красноярске.

«Клуб Завтрак», – написала Туктамышева.

На завтрак пришли Макар Игнатов, Глеб Лутфуллин, Матвей Ветлугин, Андрей Анисимов, Артур Даниелян, Камила Валиева, Софья Самоделкина, Александр Самарин, Дмитрий Алиев, Алексей Ерохов, Марк Кондратюк и Александра Трусова.

Кондратюк снялся с чемпионата России после короткой программы из-за травмы спины, Трусова не выступила в Красноярске из-за недомогания и высокой температуры.

Светлана Соколовская: «У Трусовой температура 39,4. Ночью вызывали врача. Все, что необходимо для лечения, делается»

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159 комментариев

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Fenix23
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Ответ AllaS
Видимо исцелённые за сутки нынче и в показательных участие примут .Или разъедутся по шоу- елкам .
Не за сутки, температура, если верить заявлениям, появилась в четверг вечером, сегодня воскресенье!
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sprosonic
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Ответ TatRom
Оригинального ничего нет, всегда желаю здоровья - это главное в жизни.
с этим я уж не поспорю:)
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Luisa Vi
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Ответ AllaS
Как же так , ведь много больных, снявшихся с ЧР с температурой , тренер Соколовская говорила о температуре 39, 4 и Саша лежит в Номере. Есть и другие снявшиеся. Я думала, что там карантин организовали и больным в номер еду подают. Переживала и другие пользователи писали , как же до дома добраться , придётся задерживаться ведь больных в самолёт не возьмут.
Вы что! Это же не корона (ее то уже не существует 🤣), а всего лишь грипп
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TatRom
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Ответ sprosonic
Оригинально))
Оригинального ничего нет, всегда желаю здоровья - это главное в жизни.
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Татьяна Попова
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Фото свежее из Красноярска. К Саше много вопросов. Да и к Марку, который уже собрался на шоу Рудковской и говорит про исцеляющее шоу.

Неприятно все это.
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Natalia Solomakha
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Все истинные "любители спорта" собрались. Которые во время показательных выступлений с участием своих "любимых" спортсменов сидят в комментах о фото Лизы и болезни/ неболезни Трусовой.
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Алеся Ткаченко
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Все фигуристы хороши.Но все же меня порадовала Лиза.Порадовала тем что в очередной раз обломала надежды своих хейтеров показала шикарные прокаты с трикселями с каскадами 3-3,которых у нее якобы нет и оказалась на пьедестале с заслуженной медалью.Спасибо,Лизочек.
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Александра Волкова
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Ответ Кошка Матраскина
если пользователям спортса хочется видеть заговор не помогут ни анализы, ин исследования, ни другие научные трактаты про летучесть и выживаемость вируса
не останавливайся-позорься до конца
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sprosonic
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Ответ sergey-984
Хто знает, может, Марк за ночь вылечил (шаман, однако!)...
не, так то если начинаешь болеть то есть один способ... правда если напишу то меня в бан отправят, но для Саши Марк там да - в этом рецепте должен присутствовать
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Додик Аксель
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Современная интерпретация картины Э. Мане " Завтрак на траве" руками Лизы... )))
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Беглый*
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Ответ Другая_
Никто не обязан вести в сториз прямую трансляцию, это может быть фотка начала чемпионата. Но если нет, то тупость Трусовой, согласившейся на фото, не описать словами.
Наплевательское отношение ко всем и ко всему - такими словами можно описать
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Mari777
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Да, больная Саша с 39,4 без маски и со всеми завтракает? Вряд ли Лиза выложила старое фото...
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Пользователь Гугла
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Ответ Анастасия Прудникова
Может, фото старое и Саша на тот момент была здорова?
Фото вчерашнее утро, люди вчера ее видели, как она тусуется в Красноярске, веселая, энергичная и без шапки ходит на улице, а ведь ночью было под сорок
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kovfun-barrios
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Ответ Анастасия Прудникова
Может, фото старое и Саша на тот момент была здорова?
Ну естественно старое. Ведь молодёжь в социальные "сети" выкладывает лишь архивные фотографии, никогда свежих там не бывает ибо нужно цензуру пройти))
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Pissy
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Шестой класс школы
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Gemma157
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Ответ Анастасия Прудникова
Может, фото старое и Саша на тот момент была здорова?
Зачем бы Туктамышева постила старую фотку?
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Ека Кра
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А что делают там больные, заражают здоровых, интересный расклад, сами себя и палят😰
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sergey-984
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Ответ sprosonic
«В данный момент я бессильна – у нее температура 39,4. Ночью вызывали врача. Все, что необходимо для лечения, делается, врачи все время рядом. Спасибо за поддержку», – рассказала тренер Светлана Соколовская. 39,4 просто так не возникает, её можно сбить конечно, обычно лечение требуется, но не таким наглым образом как Саша
Хто знает, может, Марк за ночь вылечил (шаман, однако!)...
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sergey-984
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Ответ Беглый*
Рудковские ей движут. И вышла она в этот сезон не от большой любви к своему виду спорта, а просто потому, что до этого наговорила кучу всего, как будет кататься до седых волос и радовать своих фанатов. Резко закончить - стрёмно, пришлось помучаться чуть-чуть
Она вроде не говорила, что будет кататься до седых волос, а говорила, что когда все будут прыгать четверные, она будет прыгать пятерные.
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AllaS
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Ответ RMandYNWA
Хочется верить, что фото действительно дружеское и это не слив от Лизы Т 😂
Конечно слив, Лиза она ещё та Лиса Патрикеевна .
Но тем не менее это факт и при наличие сейчас в Стране гриппа в большей степени чем ковида и ежедневных предупреждений в общественных местах носить маски. Детей во многих городах раньше отправили на каникулы.
Странно , что больных на ЧР никак не изолируют. Завтрак можно организовать в номер. А если ты среди массы своих коллег вышел в свет значит здоров, ведь не будет преднамеренно заражать других фигуристов, ведь был вызван врач и наверное за это время поставили диагноз .
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severyanka
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Спалила контору Лиза:))))) Саша просто приехала потусить
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ВИван
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Ответ Большое Путешествие Рузика
У неё было воспаление хитрости)
Кому, кому, а Саше это несвойственно. Мы любим ее за искренность, честность, принципиальность, сильный характер помимо ее прекрасного катания и красивейших прыжков.
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Alexander X
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Ответ sprosonic
сбивается конечно. мне максимум что говорили в детстве это было 40.2 и то чуть ли не за неделю и потом ещё ходил весь зелёный пару дней. но чтоб с 39.4 да с таким жизнерадостным лицом за пару дней. температура под 40 просто так не бываеееет.
вы на слова не обращайте внимание! причём тут Соколовская, при температуре Трусовой и наличии врачей?...
проблема не в температуре, иначе бы бессильны были фарм.средства и врачи...
её снял врач сборной! никакие доводы Соколовской не убедили дать ей выступать, или до старта хотя бы посмотреть на состояние...
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Анастасия Прудникова
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Может, фото старое и Саша на тот момент была здорова?
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AilinAlex
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Ну может фотка сделана до температуры 39 градусов. С такой вообще то изолируют из гостиницы в больничку. Она же с кем то делила номер.
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