Туктамышева показала завтрак фигуристов на чемпионате России. За столом Валиева, Самарин, Алиев и Трусова, снявшаяся из-за недомогания

Фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась фотографией с завтрака сборной на чемпионате России в Красноярске.

«Клуб Завтрак», – написала Туктамышева.

На завтрак пришли , , , Андрей Анисимов, , , Софья Самоделкина, , , , и .

Кондратюк снялся с чемпионата России после короткой программы из-за травмы спины, Трусова не выступила в Красноярске из-за недомогания и высокой температуры.

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