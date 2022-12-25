Туктамышева показала завтрак фигуристов на чемпионате России. За столом Валиева, Самарин, Алиев и Трусова, снявшаяся из-за недомогания
Фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась фотографией с завтрака сборной на чемпионате России в Красноярске.
«Клуб Завтрак», – написала Туктамышева.
На завтрак пришли Макар Игнатов, Глеб Лутфуллин, Матвей Ветлугин, Андрей Анисимов, Артур Даниелян, Камила Валиева, Софья Самоделкина, Александр Самарин, Дмитрий Алиев, Алексей Ерохов, Марк Кондратюк и Александра Трусова.
Кондратюк снялся с чемпионата России после короткой программы из-за травмы спины, Трусова не выступила в Красноярске из-за недомогания и высокой температуры.
Светлана Соколовская: «У Трусовой температура 39,4. Ночью вызывали врача. Все, что необходимо для лечения, делается»
Неприятно все это.
Но тем не менее это факт и при наличие сейчас в Стране гриппа в большей степени чем ковида и ежедневных предупреждений в общественных местах носить маски. Детей во многих городах раньше отправили на каникулы.
Странно , что больных на ЧР никак не изолируют. Завтрак можно организовать в номер. А если ты среди массы своих коллег вышел в свет значит здоров, ведь не будет преднамеренно заражать других фигуристов, ведь был вызван врач и наверное за это время поставили диагноз .
проблема не в температуре, иначе бы бессильны были фарм.средства и врачи...
её снял врач сборной! никакие доводы Соколовской не убедили дать ей выступать, или до старта хотя бы посмотреть на состояние...