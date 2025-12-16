Наталья Бестемьянова: «Предполагаю, что Петросян еще набирает форму. Но главный пик будет на Олимпийских играх»

Бестемьянова: думаю, Петросян еще набирает форму, пик будет на Олимпиаде.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась об ожиданиях от чемпионата России, который пройдет в Санкт-Петербурге с 18 по 21 декабря.

«Будет интересная борьба и уникальный чемпионат. Гуменник и Петросян будут стремиться к тому, чтобы откатать свои лучшие программы. Гуменник давно сотрудничает с Рафаэлем Арутюняном, но он вернется из США прямо перед чемпионатом России. Ему трудно будет справиться с разницей во времени. Сейчас абсолютно не важно, как Петр и Аделия откатают, это только для их уверенности.

Я предполагаю, что Петросян набирает еще форму. Но главный пик будет на Олимпийских играх. Сейчас мы не должны ждать пика от Аделии, я бы этого не хотела. Всё увидим в феврале», – сказал Бестемьянова.