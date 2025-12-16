0

Наталья Бестемьянова: «Предполагаю, что Петросян еще набирает форму. Но главный пик будет на Олимпийских играх»

Бестемьянова: думаю, Петросян еще набирает форму, пик будет на Олимпиаде.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась об ожиданиях от чемпионата России, который пройдет в Санкт-Петербурге с 18 по 21 декабря.

«Будет интересная борьба и уникальный чемпионат. Гуменник и Петросян будут стремиться к тому, чтобы откатать свои лучшие программы. Гуменник давно сотрудничает с Рафаэлем Арутюняном, но он вернется из США прямо перед чемпионатом России. Ему трудно будет справиться с разницей во времени. Сейчас абсолютно не важно, как Петр и Аделия откатают, это только для их уверенности.

Я предполагаю, что Петросян набирает еще форму. Но главный пик будет на Олимпийских играх. Сейчас мы не должны ждать пика от Аделии, я бы этого не хотела. Всё увидим в феврале», – сказал Бестемьянова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Metaratings
мужское катание
logoПетр Гуменник
logoАделия Петросян
logoсборная России
женское катание
logoНаталья Бестемьянова
logoОлимпиада-2026
logoчемпионат России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Ирина Роднина: «Не планирую смотреть чемпионат России. Наблюдать за нашими внутренними соревнованиями мне совершенно не интересно»
22 минуты назад
Интриги ЧР по фигурке: как там Петросян и Гуменник перед Олимпиадой, успокоился ли Галлямов?
вчера, 09:16
Татьяна Навка: «Надеюсь, что скоро нашим взрослым спортсменам разрешат представлять страну на международной арене»
12 декабря, 21:29
Главные новости
Ирина Роднина: «Не планирую смотреть чемпионат России. Наблюдать за нашими внутренними соревнованиями мне совершенно не интересно»
22 минуты назад
Илья Авербух: «Степанова и Букин выиграют чемпионат России, интриги не будет. В нашем варианте это Малинин и все остальные»
сегодня, 16:38
«Унизительно радоваться тому, что мы заслуживаем по праву». Авербух о возможном допуске российских юниоров на турниры
сегодня, 16:13
Роднина о переходах спортсменов в другие страны: «Давайте посчитаем, сколько у нас уехало программистов, предпринимателей. Спорт и рядом не будет стоять»
сегодня, 15:37
ФФККР и бренд «Хохлома» анонсировали видеопроект «Секрет золота» с участием Сихарулидзе и Москвиной
сегодня, 14:44
Тарасова об исключении парного катания из программы юношеских Игр: «Это оскорбление нашей страны, наших тренеров и наших детей»
сегодня, 13:36
МОК исключил соревнования спортивных пар из программы юношеских Олимпийских игр 2028 года
сегодня, 11:51
София Дзепка: «Я сейчас в социально-экономическом классе, думаю, будущее направление будет связано с гуманитарными науками»
сегодня, 11:41
София Дзепка: «Мама приучила к театру, мы с ней ходим вместе. Еще мне очень нравятся художественные музеи»
сегодня, 11:33
София Дзепка: «Я надеюсь, что мне удастся выступить с Валиевой на одних стартах, потому что она очень долго была моим главным кумиром»
сегодня, 11:26
Ко всем новостям
Последние новости
Кто от России допущен на Олимпиаду-2026 в Милан: фигуристы Гуменник и Петросян подтвердили участие, список обновляется
13 декабря, 14:40
Куница – Самбуеву: «Нам с Аленой очень понравилось, как ты катаешься. Надо просто это делать с холодной головой»
6 декабря, 20:16
Golden Spin. Шин и Надь победили в парах, Плазас и Фернандес – 2-е, Вуйямо и Бувар – 3-и
6 декабря, 17:32
Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Нагое: там выступят Малинин, Сакамото, Миура и Кихара, Фурнье-Бодри и Сизерон
6 декабря, 10:12
Golden Spin. Гиньяр и Фаббри победили в танцах на льду, Демужо и Ле Мерсье – 2-е, Мразкова и Мразек – 3-и
5 декабря, 16:10
Финал Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин выиграли ритм-танец, Подгайная и Коваль – 2-е, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман – 3-и
5 декабря, 07:15
Алина Горбачева: «Омск – один из моих любимых городов. Очень рада, что успела восстановить четверной сальхов за неделю подготовки после московского этапа и смогла показать его в программе»
4 декабря, 15:38
Финал Гран-при среди юниоров. Го Жуй и Чжан Ивэнь выиграли короткую программу, Чжан Сюаньци и Фэн Вэньцян – 2-е, Кемп и Елизаров – 3-и
4 декабря, 07:25
Елена Малышева: «Я люблю, уважаю, обожаю фигурное катание. От всей души желаю победы Петросян и Гуменнику на Олимпиаде»
3 декабря, 06:58
Белорусская фигуристка Виктория Сафонова приняла приглашение участвовать в Олимпиаде-2026
1 декабря, 19:05