22

Golden Spin. Гиньяр и Фаббри победили в танцах на льду, Демужо и Ле Мерсье – 2-е, Мразкова и Мразек – 3-и

Гиньяр и Фаббри победили в танцах на льду на турнире Golden Spin в Загребе.

Итальянские фигуристы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри победили в танцах на льду на турнире Golden Spin of Zagreb в Хорватии.

ISU Challenger

Golden Spin of Zagreb

Загреб, Хорватия

Танцы на льду

Итоговое положение

1. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) – 204,18

2. Лоисья Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция) – 187,84

3. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия) – 184,18

4. Уна Браун – Гэйдж Браун (США) – 180,30

5. Лиа Несет – Артем Маркелов (США) – 168,58

6. Шира Ихилов – Михаил Носовицкий (Израиль) – 166,39

7. Ангелина Кудрявцева – Илья Каранкевич (Кипр) – 165,13

8. Селина Фраджи – Жан-Анс Фурно (Франция) – 162,91

9. Ноэми Мария Тали – Ноа Лафорнара (Италия) – 159,23

10. Мария Казакова – Владислав Касинский (Грузия) – 156,08

Произвольный танец

1. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) – 121,12

2. Лоисья Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция) – 112,07

3. Уна Браун – Гэйдж Браун (США) – 110,29

4. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия) – 106,89

5. Лиа Несет – Артем Маркелов (США) – 104,73

6. Шира Ихилов – Михаил Носовицкий (Израиль) – 102,28

7. Ноэми Мария Тали – Ноа Лафорнара (Италия) – 101,28

8. Ангелина Кудрявцева – Илья Каранкевич (Кипр) – 98,16

9. Селина Фраджи – Жан-Анс Фурно (Франция) – 97,22

10. Мария Казакова – Владислав Касинский (Грузия) – 94,71

Ритм-танец

1. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) – 83,06

2. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия) – 77,29

3. Лоисья Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция) – 75,77

4. Уна Браун – Гэйдж Браун (США) – 70,01

5. Ангелина Кудрявцева – Илья Каранкевич (Кипр) – 66,97

6. Селина Фраджи – Жан-Анс Фурно (Франция) – 65,69

7. Шира Ихилов – Михаил Носовицкий (Израиль) – 64,11

9. Мария Казакова – Владислав Касинский (Грузия) – 61,37

10. Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина) – 60,90

Расписание турнира Golden Spin в Загребе

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
logoсборная Италии по фигурному катанию
logoсборная Чехии
Михаил Носовицкий
Катержина Мразкова
танцы на льду
logoМарко Фаббри
Лиа Несет
logoШарлен Гиньяр
logoISU Challenger
Тео Ле Мерсье
результаты
Golden Spin
Гэйдж Браун
logoсборная Франции
Фиби Беккер
Джеймс Эрнандес
logoсборная США
Мария Казакова
logoсборная Великобритании
Уна Браун
Артем Маркелов
сборная Грузии
Лоисья Демужо
Коширо Шимада
logoсборная Японии
Икура Кушида
Даниэль Мразек
Владислав Касинский
Никита Погорелов
Илья Каранкевич
Сяо Цзыси
Ноэми Мария Тали
Жан-Анс Фурно
Мария Пинчук
logoсборная Украины
Хэ Линхао
Дениса Цимлова
Селина Фраджи
сборная Кипра
Ноа Лафорнара
logoсборная Израиля
Ангелина Кудрявцева
logoсборная Китая
Шира Ичилов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
⚡ Гран-при Финляндии. Фурнье-Бодри и Сизерон победили, Гиллес и Пуарье – 2-е, Зингас и Колесник – 3-и
22 ноября, 19:15
⚡ Гран-при Финляндии. Фурнье-Бодри и Сизерон выиграли ритм-танец, Гиллес и Пуарье – 2-е, Зингас и Колесник – 3-и, Дэвис и Смолкин – 7-е
21 ноября, 18:39
Кубок Варшавы. Лопарева и Бриссо победили в танцах на льду, Лим и Куан – 2-е, Грин и Парсонс – 3-и
20 ноября, 21:30
Главные новости
Бетина Попова: «Петросян может многое потерять без тройного акселя, но чистая короткая программа куда лучше, чем потерять на не самом стабильном элементе»
сегодня, 13:54
«Гуменник правильно делает, что готовит именно 5 четверных прыжков. Это будет конкурентоспособный прокат на медали». Попова о подготовке к Олимпиаде
сегодня, 13:46
Сизерон о словах про судейство: «Смысл был в том, что если мы не понимаем полученные оценки, то как публика может понять, что происходит?»
сегодня, 13:30
Александра Трусова: «Мы с Макаром не хотели бы отдавать сына в профессиональный спорт. Знаем, насколько это сложно»
сегодня, 13:14
Трусова о том, что Игнатов был на родах: «Он мне потом сказал, что у меня очень глубокий внутренний мир»
сегодня, 13:10
Трусова о возвращении на лед: «Появился страх травмы. Думаю, это материнский инстинкт: понимаю, что сын без меня не может»
сегодня, 13:05
Елена Вайцеховская: «Главный минус Петросян в сравнении с Сакамото в том, что Каори невероятно мощна. Из всех соперниц она для Аделии наиболее опасна»
сегодня, 08:47
Каори Сакамото: «Фактически я упустила шансы и в короткой, и в произвольной, но я довольна 3-м местом»
сегодня, 07:58
Алиса Лью: «Мне очень хочется понять, каково это – откатать программу с тройным акселем. Хочется удовлетворить свое любопытство»
сегодня, 07:40
Финал Гран-при. Малинин, Лью, Сакамото, Чок и Бейтс, Фурнье-Бодри и Сизерон, Миура и Кихара выступили с показательными номерами
сегодня, 07:33
Ко всем новостям
Последние новости
Куница – Самбуеву: «Нам с Аленой очень понравилось, как ты катаешься. Надо просто это делать с холодной головой»
вчера, 20:16
Golden Spin. Шин и Надь победили в парах, Плазас и Фернандес – 2-е, Вуйямо и Бувар – 3-и
вчера, 17:32
Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Нагое: там выступят Малинин, Сакамото, Миура и Кихара, Фурнье-Бодри и Сизерон
вчера, 10:12
Финал Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин выиграли ритм-танец, Подгайная и Коваль – 2-е, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман – 3-и
5 декабря, 07:15
Алина Горбачева: «Омск – один из моих любимых городов. Очень рада, что успела восстановить четверной сальхов за неделю подготовки после московского этапа и смогла показать его в программе»
4 декабря, 15:38
Финал Гран-при среди юниоров. Го Жуй и Чжан Ивэнь выиграли короткую программу, Чжан Сюаньци и Фэн Вэньцян – 2-е, Кемп и Елизаров – 3-и
4 декабря, 07:25
Елена Малышева: «Я люблю, уважаю, обожаю фигурное катание. От всей души желаю победы Петросян и Гуменнику на Олимпиаде»
3 декабря, 06:58
Белорусская фигуристка Виктория Сафонова приняла приглашение участвовать в Олимпиаде-2026
1 декабря, 19:05
Артющенко о судействе в танцах на Гран-при Финляндии: «Не было какого-то засуживания, мне кажется. Это хороший повод задуматься, лишний раз увидеть ошибки»
29 ноября, 08:02
Дмитрий Губерниев: «Жду от наших фигуристов борьбы за медали на Играх. Есть такая профессия – родину защищать на спортивных аренах»
28 ноября, 17:36