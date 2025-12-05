Golden Spin. Гиньяр и Фаббри победили в танцах на льду, Демужо и Ле Мерсье – 2-е, Мразкова и Мразек – 3-и
Итальянские фигуристы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри победили в танцах на льду на турнире Golden Spin of Zagreb в Хорватии.
Golden Spin of Zagreb
Загреб, Хорватия
Танцы на льду
Итоговое положение
1. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) – 204,18
2. Лоисья Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция) – 187,84
3. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия) – 184,18
4. Уна Браун – Гэйдж Браун (США) – 180,30
5. Лиа Несет – Артем Маркелов (США) – 168,58
6. Шира Ихилов – Михаил Носовицкий (Израиль) – 166,39
7. Ангелина Кудрявцева – Илья Каранкевич (Кипр) – 165,13
8. Селина Фраджи – Жан-Анс Фурно (Франция) – 162,91
9. Ноэми Мария Тали – Ноа Лафорнара (Италия) – 159,23
10. Мария Казакова – Владислав Касинский (Грузия) – 156,08
Произвольный танец
1. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) – 121,12
2. Лоисья Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция) – 112,07
3. Уна Браун – Гэйдж Браун (США) – 110,29
4. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия) – 106,89
5. Лиа Несет – Артем Маркелов (США) – 104,73
6. Шира Ихилов – Михаил Носовицкий (Израиль) – 102,28
7. Ноэми Мария Тали – Ноа Лафорнара (Италия) – 101,28
8. Ангелина Кудрявцева – Илья Каранкевич (Кипр) – 98,16
9. Селина Фраджи – Жан-Анс Фурно (Франция) – 97,22
10. Мария Казакова – Владислав Касинский (Грузия) – 94,71
Ритм-танец
1. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) – 83,06
2. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия) – 77,29
3. Лоисья Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция) – 75,77
4. Уна Браун – Гэйдж Браун (США) – 70,01
5. Ангелина Кудрявцева – Илья Каранкевич (Кипр) – 66,97
6. Селина Фраджи – Жан-Анс Фурно (Франция) – 65,69
7. Шира Ихилов – Михаил Носовицкий (Израиль) – 64,11
9. Мария Казакова – Владислав Касинский (Грузия) – 61,37
10. Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина) – 60,90