Golden Spin. Гиньяр и Фаббри победили в танцах на льду, Демужо и Ле Мерсье – 2-е, Мразкова и Мразек – 3-и

Гиньяр и Фаббри победили в танцах на льду на турнире Golden Spin в Загребе.

Итальянские фигуристы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри победили в танцах на льду на турнире Golden Spin of Zagreb в Хорватии. ISU Challenger Golden Spin of Zagreb Загреб, Хорватия Танцы на льду Итоговое положение 1. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) – 204,18 2. Лоисья Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция) – 187,84 3. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия) – 184,18 4. Уна Браун – Гэйдж Браун (США) – 180,30 5. Лиа Несет – Артем Маркелов (США) – 168,58 6. Шира Ихилов – Михаил Носовицкий (Израиль) – 166,39 7. Ангелина Кудрявцева – Илья Каранкевич (Кипр) – 165,13 8. Селина Фраджи – Жан-Анс Фурно (Франция) – 162,91 9. Ноэми Мария Тали – Ноа Лафорнара (Италия) – 159,23 10. Мария Казакова – Владислав Касинский (Грузия) – 156,08 Произвольный танец 1. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) – 121,12 2. Лоисья Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция) – 112,07 3. Уна Браун – Гэйдж Браун (США) – 110,29 4. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия) – 106,89 5. Лиа Несет – Артем Маркелов (США) – 104,73 6. Шира Ихилов – Михаил Носовицкий (Израиль) – 102,28 7. Ноэми Мария Тали – Ноа Лафорнара (Италия) – 101,28 8. Ангелина Кудрявцева – Илья Каранкевич (Кипр) – 98,16 9. Селина Фраджи – Жан-Анс Фурно (Франция) – 97,22 10. Мария Казакова – Владислав Касинский (Грузия) – 94,71 Ритм-танец 1. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) – 83,06 2. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия) – 77,29 3. Лоисья Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция) – 75,77 4. Уна Браун – Гэйдж Браун (США) – 70,01 5. Ангелина Кудрявцева – Илья Каранкевич (Кипр) – 66,97 6. Селина Фраджи – Жан-Анс Фурно (Франция) – 65,69 7. Шира Ихилов – Михаил Носовицкий (Израиль) – 64,11 9. Мария Казакова – Владислав Касинский (Грузия) – 61,37 10. Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина) – 60,90 Расписание турнира Golden Spin в Загребе