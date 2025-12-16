МОК исключил соревнования спортивных пар из программы юношеских Олимпийских игр 2028 года

Соревнования спортивных пар исключили из программы юношеской Олимпиады-2028.

Международный олимпийский комитет (МОК) убрал соревнования спортивных пар из программы зимней юношеской Олимпиады 2028 года.

Всего из программы исключено 15 дисциплин и добавлено восемь новых, в числе которых – синхронное катание.

Юношеские Олимпийские игры-2028 пройдут в итальянском регионе Доломиты‑Вальтеллина.