МОК исключил соревнования спортивных пар из программы юношеских Олимпийских игр 2028 года

Соревнования спортивных пар исключили из программы юношеской Олимпиады-2028.

Международный олимпийский комитет (МОК) убрал соревнования спортивных пар из программы зимней юношеской Олимпиады 2028 года. 

Всего из программы исключено 15 дисциплин и добавлено восемь новых, в числе которых – синхронное катание. 

Юношеские Олимпийские игры-2028 пройдут в итальянском регионе Доломиты‑Вальтеллина.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: МОК
logoЮношеские олимпийские игры
logoМОК
пары
синхронное катание
