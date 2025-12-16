МОК исключил соревнования спортивных пар из программы юношеских Олимпийских игр 2028 года
Соревнования спортивных пар исключили из программы юношеской Олимпиады-2028.
Международный олимпийский комитет (МОК) убрал соревнования спортивных пар из программы зимней юношеской Олимпиады 2028 года.
Всего из программы исключено 15 дисциплин и добавлено восемь новых, в числе которых – синхронное катание.
Юношеские Олимпийские игры-2028 пройдут в итальянском регионе Доломиты‑Вальтеллина.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: МОК
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости