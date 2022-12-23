Елизавета Туктамышева выступила на 15 чемпионатах России
Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева принимает участие в своем 15-м чемпионате России.
Сегодня в Красноярске она набрала 82,98 балла за короткую программу и идет второй после выступления 11 участниц из 17.
Туктамышева дебютировала на чемпионате России в сезоне-2007/08.
Спортсменка повторила рекорд по числу выступлений на чемпионатах России – на 15 турнирах также выступали Константин Меньшов и Сергей Воронов.
Объясняем, почему Туктамышева – легенда. Она обыгрывает тех, кто младше на 10 лет!
Лиза, да выиграла ТЫ!Покайфуем еще завтра!!!
Почему слезки были у Ребенка-Лизика?Лиз Ну Молодец-справилась с волнением!!!Справилась же!!! И завтра прошу быть в строю наша Солнце и Звезды!Храни Елизавету Туктамышеву Вселенная и оберегай!!!!
А Туктик молодец.