Елизавета Туктамышева выступила на 15 чемпионатах России

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию принимает участие в своем 15-м чемпионате России.

Сегодня в Красноярске она набрала 82,98 балла за короткую программу и идет второй после выступления 11 участниц из 17.

Туктамышева дебютировала на чемпионате России в сезоне-2007/08.

Спортсменка повторила рекорд по числу выступлений на чемпионатах России – на 15 турнирах также выступали Константин Меньшов и Сергей Воронов.

Объясняем, почему Туктамышева – легенда. Она обыгрывает тех, кто младше на 10 лет!