Елизавета Туктамышева выступила на 15 чемпионатах России

Теги сборная России чемпионат России Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева принимает участие в своем 15-м чемпионате России.

Сегодня в Красноярске она набрала 82,98 балла за короткую программу и идет второй после выступления 11 участниц из 17.

Туктамышева дебютировала на чемпионате России в сезоне-2007/08.

Спортсменка повторила рекорд по числу выступлений на чемпионатах России – на 15 турнирах также выступали Константин Меньшов и Сергей Воронов.

Объясняем, почему Туктамышева – легенда. Она обыгрывает тех, кто младше на 10 лет!

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16 комментариев

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katty0606
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Лиза - герой, за эти годы столько сменилось чемпионок, любимиц публики, фавориток, а Лизон в строю и преданно служит ФК
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versa
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Радость за Лизу. В 26 лет Бутырская чемпионкой мира стала, что уже тогда считалось поздновато. А в наши конвейерные времена продолжать успешно конкурировать – это просто феноменально.
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На Пекин
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Юбилей, можно сказать)
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pravDA
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Real 👑
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Дружба11
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Солнце и Звезды-Ты Супер Детка!
Лиза, да выиграла ТЫ!Покайфуем еще завтра!!!
Почему слезки были у Ребенка-Лизика?Лиз Ну Молодец-справилась с волнением!!!Справилась же!!! И завтра прошу быть в строю наша Солнце и Звезды!Храни Елизавету Туктамышеву Вселенная и оберегай!!!!
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Vasily Ivanov
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Тут есть участницы ,которые еще не родились , когда Лиззи выступала на своем первом чемпионате ?
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private dancer
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Маргарита В Сафронова
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И какая шикарная КП! Императорская!
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bhbif77
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Завтра получит медаль и за это тоже
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Irina29
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Ответ Vendetta4111323
В январе 2008 (ЧР был с 3 по 7 янв) Соне Акатьевой было только полгода от роду, а Лизон уже была на ЧР)) Почтение и восхищение))
Да, да, а Лизе и Аделине было 12 лет, и что-то никто не ныл, что детишки обскакали зреложенских))
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Anneta28
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Легенда! Спасибо, Лиза!💖💖💖
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Reigher
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Да ещё как выступила. Жаль, что упускает своё в дорожке и вращениях.
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NataliaB.3003
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Спасибо за эту новость Александру Гришину. )
А Туктик молодец.
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закрыт по беспределу
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Императрица как-никак
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Vendetta4111323
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В январе 2008 (ЧР был с 3 по 7 янв) Соне Акатьевой было только полгода от роду, а Лизон уже была на ЧР)) Почтение и восхищение))
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asusp527
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Браво, Лиза! Удачи!!!
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