Чемпионат России. Акатьева, Валиева, Туктамышева, Семененко, Гуменник, Бойкова и Козловский, Худайбердиева и Базин выступят с показательными номерами

Теги сборная России танцы на льду чемпионат России Елизавета Туктамышева пары мужское катание женское катание Евгения Тарасова Егор Базин Владимир Морозов Андрей Багин Александр Самарин Павел Дрозд Петр Гуменник Анастасия Мишина Максим Некрасов Александр Галлямов Артем Ковалев Валерий Колесов Александра Бойкова Дмитрий Козловский Евгений Семененко Елизавета Худайбердиева Елизавета Шанаева Софья Тютюнина Екатерина Миронова Евгений Устенко Камила Валиева Софья Акатьева Ясмина Кадырова Елизавета Пасечник Софья Муравьева Аделия Петросян Екатерина Чикмарева Матвей Янченков Фигурное катание

Сегодня на чемпионате России-2023 по фигурному катанию пройдут показательные выступления.

Чемпионат России по фигурному катанию

Красноярск

Показательные выступления

Начало – 10.00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала. 

Первое отделение

1. Ярослава Иванова

2. Екатерина Миронова – Евгений Устенко

3. Артем Ковалев

4. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков

5. Аделия Петросян

6. Софья Тютюнина – Андрей Багин

7. Дмитрий Алиев

8. Ясмина Кадырова – Валерий Колесов

9. Софья Муравьева

10. Елизавета Пасечник – Максим Некрасов

11. Александр Самарин

12. Команда синхронного катания «Енисей»

Второе отделение

1. Роман Шереметьев

2. Евгения ТарасоваВладимир Морозов

3. Елизавета Туктамышева

4. Елизавета Шанаева – Павел Дрозд

5. Петр Гуменник

6. Анастасия Мишина – Александр Галлямов

7. Камила Валиева

8. Елизавета Худайбердиева – Егор Базин

9. Евгений Семененко

10. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский

11. Софья Акатьева

12. Финальный выход спортсменов

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lennuci
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Говорят, счастье любит тишину. А вот я вчерась с дивана, просто любовалась нашими красавицами.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
pas33pas
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Местных синхронисток пригласили - что-то новенькое. Молодцы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий