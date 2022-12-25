Чемпионат России. Акатьева, Валиева, Туктамышева, Семененко, Гуменник, Бойкова и Козловский, Худайбердиева и Базин выступят с показательными номерами
Сегодня на чемпионате России-2023 по фигурному катанию пройдут показательные выступления.
Чемпионат России по фигурному катанию
Красноярск
Показательные выступления
Начало – 10.00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первое отделение
1. Ярослава Иванова
2. Екатерина Миронова – Евгений Устенко
3. Артем Ковалев
4. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков
6. Софья Тютюнина – Андрей Багин
7. Дмитрий Алиев
8. Ясмина Кадырова – Валерий Колесов
9. Софья Муравьева
10. Елизавета Пасечник – Максим Некрасов
12. Команда синхронного катания «Енисей»
Второе отделение
1. Роман Шереметьев
2. Евгения Тарасова – Владимир Морозов
4. Елизавета Шанаева – Павел Дрозд
5. Петр Гуменник
6. Анастасия Мишина – Александр Галлямов
7. Камила Валиева
8. Елизавета Худайбердиева – Егор Базин
9. Евгений Семененко
10. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский
11. Софья Акатьева
12. Финальный выход спортсменов
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