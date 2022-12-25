Чемпионат России. Акатьева, Валиева, Туктамышева, Семененко, Гуменник, Бойкова и Козловский, Худайбердиева и Базин выступят с показательными номерами

Сегодня на чемпионате России-2023 по фигурному катанию пройдут показательные выступления.

Чемпионат России по фигурному катанию

Красноярск

Показательные выступления

Начало – 10.00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первое отделение

1. Ярослава Иванова

2. Екатерина Миронова – Евгений Устенко

3. Артем Ковалев

4. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков

5.

6. Софья Тютюнина – Андрей Багин

7. Дмитрий Алиев

8. Ясмина Кадырова – Валерий Колесов

9. Софья Муравьева

10. Елизавета Пасечник – Максим Некрасов

11.

12. Команда синхронного катания «Енисей»

Второе отделение

1. Роман Шереметьев

2. –

3.

4. Елизавета Шанаева – Павел Дрозд

5. Петр Гуменник

6. Анастасия Мишина – Александр Галлямов

7. Камила Валиева

8. Елизавета Худайбердиева – Егор Базин

9. Евгений Семененко

10. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский

11. Софья Акатьева

12. Финальный выход спортсменов