ФФККР и бренд «Хохлома» анонсировали видеопроект «Секрет золота» с участием Сихарулидзе и Москвиной

ФФККР и бренд «Хохлома» анонсировали проект «Секрет золота».

Федерация фигурного катания России (ФФККР) и бренд «Хохлома» анонсировали видеопроект «Секрет золота».

«Хохломское золото, как и золото Олимпиад, чемпионатов России, Европы и мира, не возникает мгновенно – оно рождается через дисциплину, традицию и абсолютную концентрацию. Золото здесь – не цвет и не металл. Это путь, труд, повторение, результат мастерства.

В преддверии чемпионата России бренд «Хохлома» совместно с Федерацией фигурного катания на коньках подготовил проект «Секрет золота» – видеоразмышление о том, что на самом деле стоит за победой.

В проекте вы увидите главу Федерации фигурного катания на коньках Антона Сихарулидзе, заслуженного тренера Тамару Москвину, главного художника фабрики «Хохломская роспись» Елену Галкину и тех, кто только идет к своему золоту.

Полное видео – скоро, а пока делимся с вами тизером», – говорится в сообщении в соцсетях бренда «Хохлома».

