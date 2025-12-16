Роднина о переходах спортсменов в другие страны: «Давайте посчитаем, сколько у нас уехало программистов, предпринимателей. Спорт и рядом не будет стоять»

Роднина: Давайте посчитаем, сколько уехало программистов. Спорт и рядом не стоит.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась об уезжающих из России спортсменах.

«Нужно понимать, что миграция народов по миру никогда не заканчивалась. Это естественный процесс. И когда люди мигрируют, на это может быть несколько различных причин. Улучшение своей социальной ситуации, более развитая страна, больше профессиональных возможностей для роста.

Почему все так сосредоточились на спорте, на том, что наши спортсмены уезжают в другие страны? Давайте посчитаем, сколько у нас уехало программистов, айтишников, предпринимателей. Тогда спорт и рядом не будет стоять по количеству уехавших. Надо не комментировать, почему и как уехали эти спортсмены, а самому задаться вопросом, что побудило принять такое решение. Это как раз журналистская работа, дерзайте.

Последние годы показали, что в российском фигурном катании уехало много молодых спортсменов. Но они уезжали вместе с родителями. Их родители меняли гражданство, место жительства, работу и пятое-десятое», – сказала Роднина.