  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Роднина о переходах спортсменов в другие страны: «Давайте посчитаем, сколько у нас уехало программистов, предпринимателей. Спорт и рядом не будет стоять»
0

Роднина о переходах спортсменов в другие страны: «Давайте посчитаем, сколько у нас уехало программистов, предпринимателей. Спорт и рядом не будет стоять»

Роднина: Давайте посчитаем, сколько уехало программистов. Спорт и рядом не стоит.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась об уезжающих из России спортсменах.

«Нужно понимать, что миграция народов по миру никогда не заканчивалась. Это естественный процесс. И когда люди мигрируют, на это может быть несколько различных причин. Улучшение своей социальной ситуации, более развитая страна, больше профессиональных возможностей для роста.

Почему все так сосредоточились на спорте, на том, что наши спортсмены уезжают в другие страны? Давайте посчитаем, сколько у нас уехало программистов, айтишников, предпринимателей. Тогда спорт и рядом не будет стоять по количеству уехавших. Надо не комментировать, почему и как уехали эти спортсмены, а самому задаться вопросом, что побудило принять такое решение. Это как раз журналистская работа, дерзайте.

Последние годы показали, что в российском фигурном катании уехало много молодых спортсменов. Но они уезжали вместе с родителями. Их родители меняли гражданство, место жительства, работу и пятое-десятое», – сказала Роднина.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ВсеПроСпорт
logoИрина Роднина
переходы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Ирина Роднина: «Если была бы возможность, я бы хотела попасть на Олимпиаду-2026 и вживую увидеть парное катание и, наверное, мужское»
вчера, 12:41
Ирина Роднина: «МОК не успел вернуть нас к Олимпиаде в Милане, но, думаю, к летним Играм все будет восстановлено»
13 декабря, 15:55
Роднина об отстранении России: «Это не упущение, а сознательная политика Баха. О каких-то президентах мы можем говорить с большим уважением, но не о нем»
13 декабря, 06:48
Главные новости
ФФККР и бренд «Хохлома» анонсировали видеопроект «Секрет золота» с участием Сихарулидзе и Москвиной
54 минуты назад
Тарасова об исключении парного катания из программы юношеских Игр: «Это оскорбление нашей страны, наших тренеров и наших детей»
сегодня, 13:36
МОК исключил соревнования спортивных пар из программы юношеских Олимпийских игр 2028 года
сегодня, 11:51
София Дзепка: «Я сейчас в социально-экономическом классе, думаю, будущее направление будет связано с гуманитарными науками»
сегодня, 11:41
София Дзепка: «Мама приучила к театру, мы с ней ходим вместе. Еще мне очень нравятся художественные музеи»
сегодня, 11:33
София Дзепка: «Я надеюсь, что мне удастся выступить с Валиевой на одних стартах, потому что она очень долго была моим главным кумиром»
сегодня, 11:26
Татьяна Тарасова: «Я привыкла работать на Олимпийских играх. А в качестве гостя и без российских спортсменов я бы не поехала»
сегодня, 09:25
Ирина Хавронина: «Поняла, что журналистика — это немножко не мое. Мне близок креатив, и я решила перевестись на рекламу»
сегодня, 08:00
Хавронина о восстановлении Нарижного: «Через пять недель можно будет приступить к реабилитации, и уже по ходу мы поймем, в какой момент сможем выйти на лед»
сегодня, 07:59
Алиса Лью восстановила тройной аксель
сегодня, 07:34Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Кто от России допущен на Олимпиаду-2026 в Милан: фигуристы Гуменник и Петросян подтвердили участие, список обновляется
13 декабря, 14:40
Куница – Самбуеву: «Нам с Аленой очень понравилось, как ты катаешься. Надо просто это делать с холодной головой»
6 декабря, 20:16
Golden Spin. Шин и Надь победили в парах, Плазас и Фернандес – 2-е, Вуйямо и Бувар – 3-и
6 декабря, 17:32
Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Нагое: там выступят Малинин, Сакамото, Миура и Кихара, Фурнье-Бодри и Сизерон
6 декабря, 10:12
Golden Spin. Гиньяр и Фаббри победили в танцах на льду, Демужо и Ле Мерсье – 2-е, Мразкова и Мразек – 3-и
5 декабря, 16:10
Финал Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин выиграли ритм-танец, Подгайная и Коваль – 2-е, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман – 3-и
5 декабря, 07:15
Алина Горбачева: «Омск – один из моих любимых городов. Очень рада, что успела восстановить четверной сальхов за неделю подготовки после московского этапа и смогла показать его в программе»
4 декабря, 15:38
Финал Гран-при среди юниоров. Го Жуй и Чжан Ивэнь выиграли короткую программу, Чжан Сюаньци и Фэн Вэньцян – 2-е, Кемп и Елизаров – 3-и
4 декабря, 07:25
Елена Малышева: «Я люблю, уважаю, обожаю фигурное катание. От всей души желаю победы Петросян и Гуменнику на Олимпиаде»
3 декабря, 06:58
Белорусская фигуристка Виктория Сафонова приняла приглашение участвовать в Олимпиаде-2026
1 декабря, 19:05