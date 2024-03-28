В Казахстане хотят запретить любую рекламу букмекеров и казино. Возраст участия в азартных играх могут повысить до 25 лет
В Казахстане ужесточат требования к организаторам азартных игр.
Один из пунктов нового законопроекта – запрет на рекламу букмекерских контор и казино. Они смогут делать это только на своих официальных сайтах.
«Законопроект запрещает наружную рекламу на фасадах домов, фасадах зданий, строительных заборах и транспортных средствах.
Реклама на интернет-ресурсах, официальных сайтах, теле- и радиоканалах в периодических изданиях полностью запрещена», – сообщил депутат Елнур Бейсенбаев.
Кроме того, минимальный возраст для участия в азартных играх будет повышен до 25 лет. Законопроект также запрещает азартные игры для должников по кредитам и алиментам, просрочка по платежам которых составляет более 90 дней.
Законопроект находится в стадии рассмотрения и еще не прошел первое чтение.
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