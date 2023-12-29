БК Bettery появилась в списке ЦУПИС. На сайте уже можно зарегистрироваться

Букмекерская компания Bettery полноценно заработала спустя 1,5 года после закрытия.

15 апреля 2022 года букмекер объявил о прекращении деятельности на российском рынке – баланс клиентов перешел на счета в «Фонбет», а сайт с тех пор больше не открывался.

13 декабря сайт Bettery снова заработал, однако кнопка регистрации была неактивной.

Вчера букмекерская компания появилась в списке ЦУПИС, а регистрация на сайте заработала.

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Беттер мог выиграть 100 тысяч фунтов, но подвел всего один пенальти. Сказка за 10 фунтов почти сбылась