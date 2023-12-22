Беттер мог выиграть 100 тысяч фунтов, но подвело всего одно пенальти. Сказка за 10 фунтов почти сбылась

А ведь он поставил всего 10 фунтов.

Футбольный фанат из Великобритании был в шаге от того, чтобы разбогатеть на 100 тысяч фунтов. Мужчина по имени Эндрю сделал ставку в одной из букмекерских контор, попытавшись предсказать точные счета четырех матчей чемпионатов Англии и Шотландии.

Загибаем пальцы:

● Точно спрогнозировал, что «Челси» победит «Кристал Пэлас» со счетом 2:1 за 9.50.

● «Ман Сити» окажется сильнее «Эвертона» со счетом 3:1 за 15.00

● Нулевую ничью в матче «Ливингстона» и «Сент-Джонстона» в Шотландии за 6.00.

● И на сладкое игру между «Хибернианом» и «Хартс» с коэффициентом 12.00.

Последний матч и подвел Эндрю. Мужчина выбрал ставку на точный счет в матче – сухую победу «Хартса» 2:0. В итоге гости забили победный гол на 93-й минуте, экспресс слетел, хотя парни из «Хартса» победили 1:0. Судьбу решил удар с точки.

Капитан гостей Лоурес Шэнкланд не забил пенальти, пробив в штангу. Для футболиста это был первый промах с 11-метровой за последние 16 попыток. На свой экспресс беттер поставил всего 10 фунтов, зато выигрыш мог составить 102 тысячи. Он оказался в одном точном пенальти от победы.

Фото: Gettyimages.ru/Catherine Ivill