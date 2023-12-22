Апдейт
Блог

Беттер мог выиграть 100 тысяч фунтов, но подвело всего одно пенальти. Сказка за 10 фунтов почти сбылась

Манчестер Сити Манчестер Сити
Эвертон Эвертон
высшая лига Шотландия высшая лига Шотландия
Ставки на футбол Ставки на футбол
Ставки на сегодня Ставки на сегодня
Хиберниан Хиберниан
Ставки на спорт Ставки на спорт
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Ливингстон Ливингстон
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Челси Челси
Хартс Хартс
Ставки Ставки
Бонусы букмекеры Рейтинг букмекеров Букмекеры Зарубежные букмекеры

А ведь он поставил всего 10 фунтов.

Футбольный фанат из Великобритании был в шаге от того, чтобы разбогатеть на 100 тысяч фунтов. Мужчина по имени Эндрю сделал ставку в одной из букмекерских контор, попытавшись предсказать точные счета четырех матчей чемпионатов Англии и Шотландии.

Загибаем пальцы:

● Точно спрогнозировал, что «Челси» победит «Кристал Пэлас» со счетом 2:1 за 9.50.

● «Ман Сити» окажется сильнее «Эвертона» со счетом 3:1 за 15.00

● Нулевую ничью в матче «Ливингстона» и «Сент-Джонстона» в Шотландии за 6.00. 

● И на сладкое игру между «Хибернианом» и «Хартс» с коэффициентом 12.00.

Последний матч и подвел Эндрю. Мужчина выбрал ставку на точный счет в матче – сухую победу «Хартса» 2:0. В итоге гости забили победный гол на 93-й минуте, экспресс слетел, хотя парни из «Хартса» победили 1:0. Судьбу решил удар с точки.

Капитан гостей Лоурес Шэнкланд не забил пенальти, пробив в штангу. Для футболиста это был первый промах с 11-метровой за последние 16 попыток. На свой экспресс беттер поставил всего 10 фунтов, зато выигрыш мог составить 102 тысячи. Он оказался в одном точном пенальти от победы.

«Интер Майами» – главный фаворит МЛС после перехода Суареса. Но коэффициент – 4.50

Фото: Gettyimages.ru/Catherine Ivill

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кому какая разница как люди сливают свои деньги
+3
0
+3
Последние строки доказывают что тут что-то не чисто…..
0
0
0
Заберите у него альманах…
0
0
0
Знаете, потеря денег не самое страшное в ставках. Ты просто перестаешь ценить деньги и то как они тебе достаются...
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий