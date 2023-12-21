Букмекеры уверены, что Холанд и Мбаппе выиграют «Золотой мяч» до завершения карьеры. У норвежца больше шансов

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«Тенниси» обновил котировки на достижения Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе.

Букмекер считает, что оба футболиста выиграют «Золотой мяч» до завершения карьеры. Форвард «Ман Сити» сделает это с коэффициентом 1.25, нападающий «ПСЖ» – за 1.40.

3.55 дают на то, что норвежец никогда не выиграет «Золотой мяч». Аналогичная ставка на француза идет за 2.72.

Холанд забил 19 голов и отдал 5 ассистов в 22 матчах за клуб в сезоне. У Мбаппе 21 гол и 2 голевые в 22 играх.

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1 комментарий
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Следующий ЗМ между собой разыграют Мбаппе и Холанд.
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