Развлечение среди недели: «Реал» победит, «Жирона» выиграет хотя бы тайм, а ПАОК с Оздоевым забьет и пропустит
Сегодня есть матч в АПЛ и сразу четыре в Испании. Плюс два интересных варианта в Турции и Греции.
Снова сыграет ОЗ у «Брайтона»
«Кристал Пэлас» примет «Брайтон» в новом туре АПЛ. Фишка «Брайтона» – регулярно играть на «обе забьют», в 17 турах не прошло лишь однажды. У «Пэлас» таких матчей было девять, но зато зашло в пяти из последних шести игр.
«Обе забьют» в этой игре котируется за 1.76.
«Жирона» выиграет тайм у «Бетиса»
Лидер играет в гостях, но находится в отличной форме. Если «Бетис» во вторых таймах 11 раз из 17 возможных сыграл вничью, то «Жирона» выиграла 13 из 17. Победа «Жироны» во втором тайме котируется высоко – за 2.78, но можно выбрать вариант «победа в одном из таймов» – он идет за 1.78.
«Реал» победит «Алавес» в гостях
«Реал» хорош в сезоне – выиграл 13 из 17 матчей, в том числе – четыре из последних пяти. В гостях лучше него играет только «Жирона». «Алавес» дома особо не выделяется (11-е место), из последних шести игр он проиграл половину – не только фаворитам «Барселоне» и «Жироне», но даже «Лас-Пальмасу» (причем ему – дома).
Победа «Реала» котируется за 1.60.
«Коньяспор» забьет в Турции
Надеемся, хоть в этом матче не будет драк и скандалов. Еще лучше – гол «Коньяспора» в гостях у «Самсунспора», который предлагается за 1.60. Здесь все просто – из последних восьми выездов «Коньяспор» не забил только один раз, а «Самсунспор» лишь однажды не пропустил в последних 15 играх турецкой Суперлиги.
ПАОК и Оздоев забьют и пропустят
ПАОК с Магомедом Оздоевым играет в гостях у «Кифисии». У ПАОКа «обе забьют» сыграло в семи из последних восьми выездов, а у «Кифисии» – в шести из последних семи домашних матчей. При этом у хозяев такая ставка проходила в девяти из 14 игр – чаще только у «Атромитоса».
Сейчас «обе забьют» в этой игре котируется за 1.77.
Раздел «Ставки» на Sports.ru
«Црвена Звезда» – рекордсмен по домашним матчам без поражений, подвинули «Реал». Как это отражается на букмекерах?
Что такое азиатские форы, тоталы и коэффициенты, зачем вообще они нужны
Фото: Guillermo Martinez/Global Look Press