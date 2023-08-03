На что поставить в матчах «Ордабасы», «Актобе» и «Тобола» в Лиге конференций: прогноз Ербола Каирова 

«Тобол», «Актобе» и «Ордабасы» продолжают борьбу в Лиге конференций, а букмекерская компания FONBET продолжает акцию «Ставка без риска». Сделайте ставку от 4000 тенге и с коэффициентом от 2.00 на любой матч казахстанских команд в еврокубках. Если она не сыграет, вам вернется 100% от суммы ставки на бонусный счет.

А вот к каким исходам в сегодняшних играх можно присмотреться по мнению журналиста, комментатора и амбассадора FONBET Ербола Каирова.

«Легия» – «Ордабасы»: ит «Легии» больше 2 за 2.00.

Шымкентцы допустили слишком много ошибок в домашней игре, пропустили два мяча. Если бы не Бекхан Шайзада, то «Ордабасы» и вовсе мог проиграть на своем поле. Было заметно, что у «Легии» есть запас прочности. На своем поле команда будет играть совсем иначе, более агрессивно. Там есть кому забивать. Это и Пекхарт, и Жозуэ, и другие.

Что касается «Ордабасы», то обреченными они точно не будут выглядеть, однако пропустить несколько голов могут. Надежда умирает последней, поэтому биться гости будут до последнего. Уверен, игра получится интересной и в какой-то мере веселой.

Прогноз: индивидуальный тотал «Легии» больше 2. FONBET дает на это коэффициент 2.00.

«Актобе» – «Торпедо» Кутаиси: ит «Актобе» больше 1,5 за 1.80

Грузины очень слабо сыграли в обороне в первой игре, позволяли легко атаковать казахстанской команде. Те были рады, забивали голы на любой вкус. Теперь «торпедовцы» грозятся в гостях задать «Актобе» жару. Разумеется, в следующий раунд гости не пройдут, однако имеют все шансы сыграть чуть лучше, нежели дома.

Думаю, в этом матче хозяева при своих болельщиках все равно будут забивать. В Актобе давно не видели еврокубки вживую. Чем не повод порадовать своих поклонников?

Прогноз: индивидуальный тотал голов «Актобе» больше 1,5. FONBET дает на это коэффициент 1.80.

«Тобол – «Базель»: хозяева не проиграют за 1.75

Швейцарцы, несмотря на крупное поражение дома, все равно считаются фаворитом. Многие думают, что те, прилетев в Костанай, будут злыми и полны реваншистских настроений. Однако «Тобол» дома при своих болельщиках играет гораздо лучше, поэтому просто так не сдастся. Андрей Канчельскис и вовсе будет считать позором, если клуб в итоге не пройдет дальше.

Думаю, матч будет упорным, непростым для «Тобола». Однозначно сказать, кто в нем одержит победу – сложно, однако я уверен, что костанайцы дома не имеют права проигрывать. Надо будет совершить еще один камбэк, как в игре с «Хонкой» – они это сделают. Добавьте сюда еще проблемы с логистикой у «Базеля», которые мы уже видели и у «Актобе», и у «Астаны» в прошлом году.

Прогноз: «Тобол» не проиграет. FONBET дает на это коэффициент 1.75.

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